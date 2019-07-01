«Город под водой, пробирайтесь на крышу!»: как тонул Канск

Затяжные дожди в минувшие выходные обернулись для Канска Красноярского края самым настоящим бедствием. Вода затопила десятки домов, сотни людей остались без крова. О том, как начиналась борьба со стихией, ходе эвакуации местных жителей рассказываем в обзоре соцсетей с места событий.

Проливные дожди 29 и 30 июня привели к паводкам, уровень в реке Кан города Канска поднялся до 438 см (критический уровень — 350 см). В зоне подтопления оказались 264 человека. Потоп охватил частные дома, земельные участки.

Вечером воскресенья, в районе 22:00, в Канске началась эвакуация. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию. Спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают со всеми пострадавшими гражданами», — сообщил глава города Андрей Береснев.

На месте работают 42 спасателя на специализированной технике. Они обошли все дома, которые находятся в зоне подтопления. Кого-то отправили в пункты временного размещения, кто-то решил переехать к родственникам.

Пункты временного размещения в Канске расположены:

для жителей острова Восточный — в школе № 8 на улице Краевая, 66;

для жителей СУ-24 поселка Строителей — на улице Линейная, 9 в ООО «Энергетик»;

для жителей «Красного огородника» — на ул. Краснопартизанская, 85 (курсы ВОА);

для жителей района мясокомбината — на ул. Кайтымская, 159 в управлении завода ОАО «Мясо».

Местные жители ведут хронику событий из разных точек города. В воскресенье паводковые воды добрались до местного кладбища.

На 9:00 понедельника, 1 июля, вода достигла отметки в 441 сантиметр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Канск. Улица мелиораторов... Публикация от Катя Коростелева (@korosteleva_kv) 30 Июн 2019 в 6:16 PDT

По прогнозу спасателей, на востоке Красноярского края продолжится формирование дождевого паводка. Вода поднимется на реках Уда (Чуна), Бирюса, Тасеева и Агул. По берегам этих рек возможно подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов и размыв дорог.

Спасатели дают инструкции жителям Канска. При угрозе затопления им нужно:

собрать ценные вещи, деньги и документы, небольшой запас продуктов питания;

взять заряженные сотовые телефоны, а также аптечку с необходимыми лекарствами;

по возможности, поднять бытовую технику и ценные вещи на верхние этажи зданий;

попросить помощи спасателей по телефону 112.

«Отключите газ и электроприборы, соберите деньги, ценности и документы, аптечку и теплые вещи. Не паникуйте и не теряйте самообладания, поднимитесь на верхние этажи зданий или на крыши частных домов. Оповестите соседей, окажите помощь больным и престарелым. При прибытии помощи не отказывайтесь от эвакуации», — призвали в администрации Канска.

Обновлено в 13:00:

подтоплено 79 придомовых территорий и 117 дачных участков;

эвакуировано 79 человек, в том числе 24 ребенка.

Каждые четыре часа специалисты наблюдают за уровнем воды на водомерных постах, паники среди населения нет, сообщают в местной администрации. Для жителей организовали подвоз хлеба и воды.

Днем 1 июля в Канск вылетел глава региона Александр Усс, чтобы следить за ситуацией на месте. Он провел рабочее совещание с главой Канска, представителями краевых ведомств. Особенно сильно пострадали дома в поселках Строителей, Новый Путь, Мясокомбината, в районе Гавань. Причиной подтопления стали сильные осадки — уровень воды в реке Кан поднялся до 4,4 метра.

«Цифры относительно подтопленных приусадебных участков и придомовых территорий пока окончательно не установлены, поскольку уровень воды еще колеблется. Ситуация находится под контролем, и мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить», — отметил губернатор.

Мы продолжаем следить за ситуацией в зоне бедствия и будем держать вас в курсе.

Интернет-газета Newslab