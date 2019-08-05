«Небо на тысячу лайков и метаморфозы металла в цехах»: красноярцам устроили экскурсию-пленэр на КрАЗе

Совсем недавно мы участвовали в ночной экскурсии по Красноярскому алюминиевому заводу. На этот раз для горожан устроили настоящее путешествие прямиком из производства в творчество. Всем, кто в первую пятницу августа собрался на КрАЗе, рассказали о процессе рождения и обработки крылатого металла, а потом вручили кисти, краски и познакомили с промышленным пейзажем. Newslab не стал упускать такую возможность, чтобы показать вам самое интересное.

Каски, куртки и море селфи

На проходной собрались участники экскурсии. Проверяем всех по списку и двигаемся к зданию заводоуправления, нас ждёт первый этап — инструктаж по технике безопасности. На алюминиевом заводе действуют жёсткие регламенты, нарушать которые нельзя ни работникам, ни гостям. Каждому вручают комплект «защиты» — каски, куртки, респираторы, очки, перчатки и аудиогиды с наушниками. Последнее необходимо, чтобы хорошо слышать наших экскурсоводов — работников КрАЗа в цехах.

Территория завода настолько огромная, что мы перемещаем на автобусе. Гиды подсказывают, улица тут не уступает в длине проспекту Мира.

Жара и чудеса алюминия на работе для настоящих мужчин

Несколько минут, и мы уже у одного из электролизных корпусов. Нас просят ничего не трогать, быть аккуратными и не подходить близко к оборудованию. Оно и понятно — температура плавления алюминия в процессе электролиза около 1000 градусов. Чтобы работать в таких условиях несколько часов у электролизников есть специальные костюмы с несколькими степенями защиты, а мы здесь новички.

Робко подходим к электролизёру, пока из наушника доносится рассказ о пути алюминия от глинозёма до металла, который чаще всех остальных встречается в нашей жизни. Машины, телефоны, бытовая техника, сложная электроника — алюминий есть везде.

Оказывается, КрАЗ занимает второе место в мире по производству крылатого металла — 1 млн тонн в год. Объемы остаются постоянными, потому что завод нацелен на качество, расширение ассортимента и получение сверхчистого алюминия.

Металл, полученный в процессе электролиза, отправляют на доработку в ковшах по 5 тонн в каждом. Посмотреть, как это происходить, мы отправляемся в литейное отделение. Самым впечатляющим здесь для многих стал огромный миксер. Но кто-то не мог оторвать глаз от ровненьких слитков готового блестящего алюминия.

«Впервые я оказалась на территории РУСАЛа. Мы стояли в цеху, где готова была свежая партия алюминия для Японии в новой цилиндрической форме. Честно скажу — производством меня не удивишь, я понимаю, что такое большое предприятие. Несколько лет назад работала на стекольном заводе в горячем цеху. Воспоминания накатили во время экскурсии, и мне стало радостно — от чистоты на территории, заботе о сотрудниках, зелени на территории предприятия. С удовольствием слушала рассказы гидов, а в голове мелькали воспоминания моих заводских будней», — поделилась впечатлениями после экскурсии Гюзель Ханюкова.

Мольберт на лужайке и мысли о Париже

Набравшись впечатлений от экскурсии по заводу, мы снимаем наше обмундирование и отправляемся на лужайку перед третьим корпусом. Тут нас уже ждёт красноярская художница Елена Лукиянчук. Она знакомится с каждым и попутно рассказывает, что очень много времени проводит во Франции, поэтому мотивы из этой страны стали её своеобразной «визитной карточкой». Слушаем нашу наставницу, разбираем свежие круасаны и занимаем места у мольбертов.

Неужели получится быстро научиться красиво рисовать завод? Елена просит осмотреться — перед нами много деревьев, кустов, голубое небо и длинная труба без дыма, немного напоминающая главный символ Парижа.

«Правила, которые художники учат годами, мы постараемся освоить за час. Главное — в живописи нет симметрии, поэтому посередине ничего не компонуем. Человек начинает смотреть на картину с левого нижнего угла, если его глаз споткнётся на чём-то в центре, ему станет скучно, не досмотрит до конца. Люди не любят разочарований, а я не оставляю зрителю шанс не любить свои работы, вам советую делать так же», — знакомство с нашим сегодняшним преподавателем по живописи началось с важнейших наставлений.

Начинаем творить!

«Я люблю живопись, но рисую обычно маркерами и только для себя. Больше всего меня привлекает промышленный пейзаж, некий стиль „индастриал“. К сожалению, в Красноярске так близко подобраться к производственным объектам не так-то просто, поэтому писать картину здесь, на КрАЗе — это прямо уникальная возможность. С акрилом работаю тоже впервые, нужно привыкать. Зато получается чисто интуитивно, это круто, потому что удаётся максимально передать эмоции», — рассказывает красноярка Ксения Лозовская, аккуратно прорисовывая лиловые тени у пышных кустов зелени.

Экскурсия-экопленэр пронеслась как один миг. Переполненные эмоциями со своими полотнами в руках торопимся сделать общее фото, пока не село солнце.

А ещё договариваемся собраться на природе, чтобы вновь написать пейзаж. Теперь-то мы знаем, как это сделать, чтобы собрать тысячи лайков в инстаграме.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab, фотографии Алины Ковригиной