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«Небо на тысячу лайков и метаморфозы металла в цехах»: красноярцам устроили экскурсию-пленэр на КрАЗе

«Небо на тысячу лайков и метаморфозы металла в цехах»: красноярцам устроили экскурсию-пленэр на КрАЗе

05.08.2019
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Каски, куртки и море селфи

На проходной собрались участники экскурсии. Проверяем всех по списку и двигаемся к зданию заводоуправления, нас ждёт первый этап — инструктаж по технике безопасности. На алюминиевом заводе действуют жёсткие регламенты, нарушать которые нельзя ни работникам, ни гостям. Каждому вручают комплект «защиты» — каски, куртки, респираторы, очки, перчатки и аудиогиды с наушниками. Последнее необходимо, чтобы хорошо слышать наших экскурсоводов — работников КрАЗа в цехах.

Перед началом экскурсии всем провели инструктаж по технике безопасности. Нужно понимать, мы попали на закрытый промышленный объект, а тут без этого никак.
Каждый получил специальный комплект «защиты» — каски и куртки со светоотражающими полосами, как у работников КрАЗа, респираторы, очки, перчатки и аудиогиды с наушниками. В таком обмундировании селфи сделал каждый, а ведь самое интересное только впереди.
Говорят, скоро мы увидим такие слитки, их, кстати, называют чушками, прямо с «пылу с жару».

Территория завода настолько огромная, что мы перемещаем на автобусе. Гиды подсказывают, улица тут не уступает в длине проспекту Мира.

Жара и чудеса алюминия на работе для настоящих мужчин

Несколько минут, и мы уже у одного из электролизных корпусов. Нас просят ничего не трогать, быть аккуратными и не подходить близко к оборудованию. Оно и понятно — температура плавления алюминия в процессе электролиза около 1000 градусов. Чтобы работать в таких условиях несколько часов у электролизников есть специальные костюмы с несколькими степенями защиты, а мы здесь новички.

Робко подходим к электролизёру, пока из наушника доносится рассказ о пути алюминия от глинозёма до металла, который чаще всех остальных встречается в нашей жизни. Машины, телефоны, бытовая техника, сложная электроника — алюминий есть везде.

Оказывается, КрАЗ занимает второе место в мире по производству крылатого металла — 1 млн тонн в год. Объемы остаются постоянными, потому что завод нацелен на качество, расширение ассортимента и получение сверхчистого алюминия.

В электролизном цехе нам рассказывают о том, как рождается алюминий и проходит свою первую обработку.
Здесь работают только мужчины, потому что требуется особая выносливость и серьёзная физическая сила. На наших глазах электролизник открывает огромную печь и подчерпывает жидкий металл. Выливает его на пол, и тот мгновенно превращается в твёрдую, блестящую штуку, напоминающую огромную монету.
Наш гид знает процессы производства в совершенстве. Но сложные термины не пугают — участникам экскурсии всё поясняют на «бытовом» языке — о свойствах металла, о температуре его плавления. Мы даже узнали об изобретателях этого сложного процесса.
Корпус электролиза кажется бескрайним, а таких на заводе 23!
Пора двигаться к следующему пункту экскурсии. По курсу — литейный цех. Место, где жидкий алюминий обретает нужное качество и форму.

Металл, полученный в процессе электролиза, отправляют на доработку в ковшах по 5 тонн в каждом. Посмотреть, как это происходить, мы отправляемся в литейное отделение. Самым впечатляющим здесь для многих стал огромный миксер. Но кто-то не мог оторвать глаз от ровненьких слитков готового блестящего алюминия.

Вы ведь догадались, где мы? Конечно, литейный цех. Нас предупреждают, будет ещё горячее, чем на нашей предыдущей точке.
И это оказалось правдой. Стоим перед открытым миксером 70-тонником, где готовятся алюминиевые сплавы, и понимаем, что тридцатиградусная жара на улице — мелочи.
А вот и готовая к отправке продукция.
Сотни и тысячи 15-килограммовых слитков.
Нам показали, как получают сплавы для деталей и кузовов автомобилей. На КрАЗе производят сверхчистый металл, который используют в ракетостроении и электронике — примесей в нём не более 0,001 %.

«Впервые я оказалась на территории РУСАЛа. Мы стояли в цеху, где готова была свежая партия алюминия для Японии в новой цилиндрической форме. Честно скажу — производством меня не удивишь, я понимаю, что такое большое предприятие. Несколько лет назад работала на стекольном заводе в горячем цеху. Воспоминания накатили во время экскурсии, и мне стало радостно — от чистоты на территории, заботе о сотрудниках, зелени на территории предприятия. С удовольствием слушала рассказы гидов, а в голове мелькали воспоминания моих заводских будней», — поделилась впечатлениями после экскурсии Гюзель Ханюкова.

Мольберт на лужайке и мысли о Париже

Набравшись впечатлений от экскурсии по заводу, мы снимаем наше обмундирование и отправляемся на лужайку перед третьим корпусом. Тут нас уже ждёт красноярская художница Елена Лукиянчук. Она знакомится с каждым и попутно рассказывает, что очень много времени проводит во Франции, поэтому мотивы из этой страны стали её своеобразной «визитной карточкой». Слушаем нашу наставницу, разбираем свежие круасаны и занимаем места у мольбертов.

Неужели получится быстро научиться красиво рисовать завод? Елена просит осмотреться — перед нами много деревьев, кустов, голубое небо и длинная труба без дыма, немного напоминающая главный символ Парижа.

«Правила, которые художники учат годами, мы постараемся освоить за час. Главное — в живописи нет симметрии, поэтому посередине ничего не компонуем. Человек начинает смотреть на картину с левого нижнего угла, если его глаз споткнётся на чём-то в центре, ему станет скучно, не досмотрит до конца. Люди не любят разочарований, а я не оставляю зрителю шанс не любить свои работы, вам советую делать так же», — знакомство с нашим сегодняшним преподавателем по живописи началось с важнейших наставлений.

Начинаем творить!

На лужайке перед третьим корпусом нас уже встречает настоящая художница. Установка на этот вечер — ничего не бояться и на час перенестись в Париж.
Разбираем палитры и открываем новенькие тюбики с акрилом. Знатоки подсказывают, нужно брать охру, ею идеально прорисовывать основу.
Елена Лукиянчук успевает приглядывать за каждым и помогает вовремя расставить нужные акценты.
Индустриальный пейзаж обретает форму...
Разговариваем, пьём кофе со свежеиспечёнными круасанами в перерывах, всё как в Париже, даже башня корпуса чем-то напоминает Эйфелеву башню. Но отрываться от работы совсем не хочется.
Говорят, я прямо отличница Моне, а полотно лучше продать. Не шутят? Как же интересно работать акрилом, да ещё на свежем воздухе!
«Добавьте лимона небу, друзья. Она не такое скучное, как вам может показаться. Всё будет здорово, смелее», — подсказывает наша наставница Елена.
Творческий процесс с высоты.

«Я люблю живопись, но рисую обычно маркерами и только для себя. Больше всего меня привлекает промышленный пейзаж, некий стиль „индастриал“. К сожалению, в Красноярске так близко подобраться к производственным объектам не так-то просто, поэтому писать картину здесь, на КрАЗе — это прямо уникальная возможность. С акрилом работаю тоже впервые, нужно привыкать. Зато получается чисто интуитивно, это круто, потому что удаётся максимально передать эмоции», — рассказывает красноярка Ксения Лозовская, аккуратно прорисовывая лиловые тени у пышных кустов зелени.

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Сегодня рисовали на РУСАЛЕ. Огромное спасибо за приглашение на экскурсию-пленэр, было здорово! Я, конечно, набрала с собой маркеров, но потом решила рисовать со всеми акрилом. Это интересный опыт — с этой краской на пленэре впервые. Требует привыкания:) но зато без него получается чисто интуитивно, и это круто, потому что максимально передана эмоция:) Не про рисование расскажу попозже — там впечатлений тоже море. Ещё раз большое спасибо, РУСАЛ:) . . #небона1000лайков #небонатысячулайков #lozovskayaart #artkrasnoyarsk #urbansketcher #teamdraw #spbart #urbansketchers #saintpetersburg #krsk #sketchbooks #kalachevaschool #markers #artwork #drawing #gallery #sketch_arq #archidrawing #archisketch #architect #designprocess #quicksketch #housesketch #archutecturalconcept #акриловыекраски #живописьакрилом

Публикация от Kseniya Lozovsckaya (@k_lozovskaya) 2 Авг 2019 в 6:56 PDT

Экскурсия-экопленэр пронеслась как один миг. Переполненные эмоциями со своими полотнами в руках торопимся сделать общее фото, пока не село солнце.

«Небо на 1000 лайков», а также третий корпуса КрАЗа каждый увидел и перенёс на полотно по-своему. Но в этом и прелесть — все фото в соцсетях участников экскурсии будут уникальными.

А ещё договариваемся собраться на природе, чтобы вновь написать пейзаж. Теперь-то мы знаем, как это сделать, чтобы собрать тысячи лайков в инстаграме.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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