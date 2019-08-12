«Отец сибирских городов»: как Енисейск отметил свое 400-летие

Енисейск в минувшие выходные отметил свое 400-летие. К этому дню готовились целых пять лет. За это время историческую часть отстроили практически заново. День города стал кульминацией подготовки — енисейцы и гости смогли увидеть город во всей красе, окунуться в атмосферу Енисейска позапрошлого века и от души порадоваться на праздничном концерте. Newslab побывал на юбилее «отца сибирских городов» и готов показать самые яркие моменты праздника.

Празднование 400-летия Енисейска заняло два дня — 9 и 10 августа. Уже в первый день гостей съехалось немало. Пришлось даже открывать палаточный лагерь недалеко от города. Но участников это не смутило — до центра можно было добраться пешком, а за время прогулки рассмотреть все красоты Енисейска.

Исторический центр Енисейска на два дня превратился в территорию для пеших прогулок. На это время двери во все дома были открыты, практически в каждом дворе для гостей было что-то интересное — где-то организовали чаепитие, где-то работала оригинальная фотозона или можно было полюбоваться «ожившими» историческими сценами.

Настоящим подарком не только для Енисейска, но и для всего края, стал отреставрированный Богоявленский собор. Время его постройки относится к 1708-1712 годам, до наших дней он сохранился лишь частично. К 400-летию его полностью отреставрировали. На второй день праздника прошло освящение собора, в уже в обед в Енисейске был слышен радостный звон колоколов на башне.

На праздник приехал и губернатор Красноярского края Александр Усс. Он прошел с экскурсией по центру города, посетил выставку «Енисейск — град изрядный» и открыл праздничный концерт.

«Енисейск — уникальный город-памятник, город-музей, здесь каждая улица и едва ли не каждый дом — живая история. Сегодня он переживает второе рождение, памятники архитектуры получили новый облик. Спасибо всем причастным к этой значимой и беспрецедентной по масштабам работе. Многое удалось сделать, но еще больше предстоит, чтобы превратить Енисейск в настоящий центр туризма и паломничества», — сказал Александр Усс в приветственном слове.

Поздравил Енисейск и президент Владимир Путин. Телеграмму от него прочел губернатор со сцены.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 400-летием Енисейска. История этого старинного и самобытного города неразрывно связана с освоением русскими землепроходцами огромных территорий и природных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока. Благодаря своим архитектурным памятникам, он по праву считается подлинной жемчужиной русского зодчества. От всей души желаю вам успехов в реализации намеченных планов, направленных на дальнейшее развитие Енисейска», — говорится в телеграмме.

На то, чтобы осмотреть весь город и посетить все локации, не хватит и двух дней. Но многие справились с программой-минимум. Не смутил отдыхающих даже сильный ливень, который периодически обрушивался на город.

Вечером всех ждала яркая концертная программа, главной звездой которой известный российский певец Олег Газманов. Жители Енисейска, как и всей страны, знают песни Газманова наизусть и на концерте от души подпевали и пританцовывали. Сам артист поздравил город с юбилеем на своей странице в соцсети.

Завершился праздник грандиозным салютом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #салюты#енисейск400#роднойгород Публикация от Анастасия Любимкина (@liubimkinaa) 11 Авг 2019 в 7:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Фееричный день города. Спасибо, Енисейск. #Енисейск400 Публикация от Arina (@arinarybchenko) 11 Авг 2019 в 7:42 PDT

Те, кто был на дне города в Енисейске не впервые, говорят — столько людей здесь еще не видели. За два дня город посетило около 50 тысяч человек, и юбилей города вышел по-сибирски масштабным, ярким и праздничным.

Интернет-газета Newslab,

фотографии Алины Ковригиной, Александра Паниотова, пресс-службы Красноярской Епархии.