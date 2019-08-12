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«Отец сибирских городов»: как Енисейск отметил свое 400-летие

«Отец сибирских городов»: как Енисейск отметил свое 400-летие

12.08.2019
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Празднование 400-летия Енисейска заняло два дня — 9 и 10 августа. Уже в первый день гостей съехалось немало. Пришлось даже открывать палаточный лагерь недалеко от города. Но участников это не смутило — до центра можно было добраться пешком, а за время прогулки рассмотреть все красоты Енисейска.

Каждый час по городу водили бесплатные экскурсии. Позитивные экскурсоводы рассказывали историю каждого здания на центральных улицах
Но и без экскурсий понятно: в Енисейске есть, на что посмотреть и чем полюбоваться
В день юбилея история буквально «ожила»
Во многих дворах были приготовлены вот такие места отдыха — с шашлыками и чаем
Никто не ушел без памятной фотографии. Например, вот с таким мишкой
Каждый дом как экспонат в музее — можно разглядывать отделку, резьбу, любоваться цветами

Исторический центр Енисейска на два дня превратился в территорию для пеших прогулок. На это время двери во все дома были открыты, практически в каждом дворе для гостей было что-то интересное — где-то организовали чаепитие, где-то работала оригинальная фотозона или можно было полюбоваться «ожившими» историческими сценами.

Украшали город будто сошедшие со страниц книг девушки в костюмах гимназисток
Хоть заблудиться в Енисейске сложно, карта помогала всем «новичкам» в городе ориентироваться в обилии мест к посещению
Была пища не только для души, но и для тела — на «Енисейской кухне» можно было отведать знаменитую уху или просто выпить чай с баранкой
Перед наваристой солянкой никто не устоит!
В таких валешах можно и в Красноярске щегольнуть
А буквально через дорогу развернулись ряды ремесленников. Хотите оригинальный головной убор ручной работы? Пожалуйста!
А во дворах тем временем разыгрывали исторические мини-спектакли
Принарядились к празднику и простые жители Енисейска
Оригинальные костюмы поднимали настроение

Настоящим подарком не только для Енисейска, но и для всего края, стал отреставрированный Богоявленский собор. Время его постройки относится к 1708-1712 годам, до наших дней он сохранился лишь частично. К 400-летию его полностью отреставрировали. На второй день праздника прошло освящение собора, в уже в обед в Енисейске был слышен радостный звон колоколов на башне.

10 августа митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятил Богоявленский собор и провел там Литургию
Фото: пресс-служба Красноярской епархии
С этого дня собор открыт для всех желающих
Фото: пресс-служба Красноярской епархии
Так собор выглядел во время реставрации
Сейчас Богоявленский собор выглядит так, будто и не было долгих лет разрушений
Вечером стены собора подсвечены, а сам собор видно издалека

На праздник приехал и губернатор Красноярского края Александр Усс. Он прошел с экскурсией по центру города, посетил выставку «Енисейск — град изрядный» и открыл праздничный концерт.

«Енисейск — уникальный город-памятник, город-музей, здесь каждая улица и едва ли не каждый дом — живая история. Сегодня он переживает второе рождение, памятники архитектуры получили новый облик. Спасибо всем причастным к этой значимой и беспрецедентной по масштабам работе. Многое удалось сделать, но еще больше предстоит, чтобы превратить Енисейск в настоящий центр туризма и паломничества», — сказал Александр Усс в приветственном слове.

Сам губернатор Александр Усс прошелся по центру Енисейска
И даже заглянул в музей — посмотреть на археологические находки

Поздравил Енисейск и президент Владимир Путин. Телеграмму от него прочел губернатор со сцены.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 400-летием Енисейска. История этого старинного и самобытного города неразрывно связана с освоением русскими землепроходцами огромных территорий и природных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока. Благодаря своим архитектурным памятникам, он по праву считается подлинной жемчужиной русского зодчества. От всей души желаю вам успехов в реализации намеченных планов, направленных на дальнейшее развитие Енисейска», — говорится в телеграмме.

На то, чтобы осмотреть весь город и посетить все локации, не хватит и двух дней. Но многие справились с программой-минимум. Не смутил отдыхающих даже сильный ливень, который периодически обрушивался на город.

А тем временем енисейцы вовсю отмечали День города
Упражнялись в шитье на ярмарке
Угощались вкуснейшим пловом
Отдыхали на травке у набережной
И даже дождик не стал помехой
Фух! От такой программы захочется залечь в прохладном теньке

Вечером всех ждала яркая концертная программа, главной звездой которой известный российский певец Олег Газманов. Жители Енисейска, как и всей страны, знают песни Газманова наизусть и на концерте от души подпевали и пританцовывали. Сам артист поздравил город с юбилеем на своей странице в соцсети.

Днем на главной сцене на набережной в Енисейске прошел концерт народных коллективов
Фото: Александр Паниотов
С приветственным словом выступил губернатор Александр Усс. Он также передал поздравительную телеграмму от президента
Вечером программа продолжилась, дождь зрителей не отпугнул. «Крыша» из зонтиков не давала смыть хорошее настроений
Вечером «гвоздем» программы стал певец Олег Газманов
Фото: Александр Паниотов
Посмотреть на любимого артиста пришли тысячи человек
На входе всех досматривала охрана — чтобы ничего лишнего
Везунчики с окнами на набережную слушали Газманова, не выходя из дома
Все пели и плясали под известные песни
И даже закат в этот вечер украсил праздник

Завершился праздник грандиозным салютом.

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#салюты#енисейск400#роднойгород

Публикация от Анастасия Любимкина (@liubimkinaa) 11 Авг 2019 в 7:00 PDT

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Фееричный день города. Спасибо, Енисейск. #Енисейск400

Публикация от Arina (@arinarybchenko) 11 Авг 2019 в 7:42 PDT

Те, кто был на дне города в Енисейске не впервые, говорят — столько людей здесь еще не видели. За два дня город посетило около 50 тысяч человек, и юбилей города вышел по-сибирски масштабным, ярким и праздничным.

Интернет-газета Newslab,
фотографии Алины Ковригиной, Александра Паниотова, пресс-службы Красноярской Епархии.

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