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«На углу Бограда и Горького нас однажды остановили три грабителя»: истории из детства о Красноярске 50-х годов

«На углу Бограда и Горького нас однажды остановили три грабителя»: истории из детства о Красноярске 50-х годов

28.10.2019
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О своем детстве, прошедшем в 50-х годах на красноярских улицах Бограда, Горького и проспекте Мира (в те годы — проспекте Сталина), нам рассказал писатель Эдуард Русаков. Мы отправились посмотреть, как выглядят эти дома и дворы сейчас. Но увидели шлагбаумы, заборы, гаражи.

Улица Бограда в Красноярске раньше назвалась Садовой, потому что на ней стоял (и стоит) Городской сад (нынешний Центральный парк).

«Мои самые ранние воспоминания связаны с тем временем, когда мы с мамой жили на улице Бограда, 85, в деревянном доме, — рассказал нам писатель. — В двухкомнатной квартире вместе с моей бабушкой, с тётей Шурой и дядей Костей — то есть впятером. Сейчас остался только я, а того дома давно уж нет.

В ту пору (50-е годы) по улице Бограда, от вокзала до электростанции, была протянута железнодорожная ветка. И каждый день по рельсам проносился паровоз с платформой, груженной углем — для этой самой электростанции. И мы, ребята, частенько подкладывали на рельсы монеты, чтобы паровозные колёса их расплющили. И каждый раз машинист, видя наши проказы, высовывался из кабины, грозил нам кулаком и матерился. А мы провожали его дружным смехом».

Центр Красноярска на карте. Мы осмотрели лишь его часть: улицы близ Центрального парка — район, где жил герой этого репортажа.

«На улицах тогдашнего Красноярска частенько попадались всякие экстравагантные персонажи. Это были и цыгане (особенно цыганки, пристававшие к прохожим с предложением погадать), и безногие инвалиды войны на каталках, и так называемая Рая Дурочка, которую пацаны любили дразнить и доводить до слёз.

Запомнился мне и странный тип по кличке Доцент, который носил одновременно два галстука — обычный и бабочку — и любил произносить заумные монологи на философские темы».

Улица Бограда в 1934 году. Вид с перекрестка с улицей Декабристов (Батальонным переулком) в сторону парка.
Фото В.К. Воробьёва, 1934 г. из фондов КККМ. Источник: http://kraevushka.livejournal.com/362934.html
Она же в 1983 году.
Фото Е. А. Ванслава, 1983 г. Источник: http://kraevushka.livejournal.com/362934.html
Первая стационарная электростанция в Красноярске начала работу 18 марта 1912 года. Видимо, к ней и подвозили уголь. Станция давала электричество до 1955 года. Сейчас это много раз перестроенное и неузнаваемое здание Энергосбыта на Дубровинского, 43.
Источник: https://krsk-sbit.ru/
Начало 1950-х годов. Узкоколейная железная дорога на фоне здания краеведческого музея — по некоторым данным, она шла от ул. Ломоносова до старого Речного порта. Демонтирована в середине 1950-х.
Источник: https://vk.com/krk_retro
Проспект Мира (Сталина) и свежепостроенный Дом Советов, 1956 год. Слева крыша снесенного в 1959-м Пассажа. Заметьте, что спиленных в 2019 году голубых елей на фото нет.
Источник: https://www.kraskompas.ru/foto/fotogalerei/item/1165-fotografii-krasnoyarska-sovetskoe-vremya.html
А так выглядел проспект Мира в районе площади Революции в середине 1960-х годов.
Источник: https://www.kraskompas.ru/foto/fotogalerei/item/1165-fotografii-krasnoyarska-sovetskoe-vremya.html
Горького, 27, — Архиерейский дом (1954 г.)
Источник: https://vk.com/krk_retro
Ленина, 114, — школа № 10 (1940-е гг.). Она почти не изменилась.
Источник: https://vk.com/krk_retro

«Меня потряс один трагический случай, произошедший в те же годы на перекрестке улиц Горького и Бограда, — вспоминает Эдуард Русаков. — Рабочий, спустившийся в канализационный люк, задохнулся там от газов — и умер. Я был среди обступивших люк прохожих и видел, как беднягу вытаскивали, и слышал, как врач скорой помощи сказал: „Всё кончено“».

«Гулять по вечерним улицам было небезопасно. Однажды, когда мы с мамой уже жили в своей комнате — в коммунальной квартире, в кирпичном пятиэтажном доме на углу улиц Сталина (ныне проспект Мира) и улицы Горького, — мы как-то возвращались от бабушки домой.

И на углу Бограда и Горького нас остановили три здоровенных парня. Они потребовали отдать им деньги, но мама сказала: „У нас нет денег“. „Тогда давай часы!“ — потребовали грабители. „А у нас и часов нет“, — сказала мама. „Ну... сымай с пальца кольцо!“ — злобно сказал вожак. „И кольца нет, — сказала мама, протягивая руки. — И серёжек нет... Ничего нет. Только сын вот есть. Но он маленький, зачем он вам?“

Грабители выругались матом и махнули на нас рукой, но, уже уходя, обернулись и потребовали, чтобы мы стояли на месте, пока они не дойдут до угла улицы Декабристов. Что ж, мы стояли. Мама плакала, а я дрожал от страха. Обошлось».

Слева — элитный дом на Горького, 5. Справа — хрущёвка с адресом Бограда, 85. Полвека назад где-то тут и стоял деревянный дом, в котором жил наш сегодняшний собеседник — писатель Эдуард Русаков.
Сейчас на перекрестке Бограда и Горького пытаются возродить Исторический квартал. Поглядим.
Осенью 2019 года реконструкция идет полным ходом.
Власти обещают красивую пешеходную зону. Однако пока ходить сюда не надо.
Бограда, 106. Дом мещанина Соломина уже как новый, хотя построен в 1914-1916 годах. Вернулись утраченные башенки и балкон.
Горького, 7, — примечательный домик, построенный в 1949 году по заказу железнодорожников. Несколько лет служил жильем, а в 1950-х стал детсадом. Сейчас тут частный сад.
Еще один восстановленный исторический дом — дом минусинского мещанина Колесникова (Горького, 9). Строился в 1904-1906 годах.
На Декабристов, справа и слева от Органного зала, снесли почти все частные домишки и бараки. Пока на их месте пусто.
Лишь этому продолговатому бревенчатому строению на Декабристов, 16А, удалось уцелеть. Надолго ли?

«Помню, мы с пацанами часто бегали на берег Енисея, играли „в войну“. Никто не хотел быть „немцем“, до драк доходило. Во дворах мы часто играли в футбол, качались на качелях. Были в нашем дворе (том, что на улице Горького, между Мира и Ленина) и „гигантские шаги“, и песочница. Самые боевые ребята иногда организовывали походы в соседние дворы и улицы — и устраивали драки „улица на улицу“.

Пацаны обычно играли в „пристенок“ и в „чику“ на деньги. Мне однажды случайно свинцовой битой разбили голову. На мой крик прибежала мама и отвела меня в неотложку, которая находилась рядом — в здании, где до революции был архиерейский дом. Да, тот самый дом, где сейчас храм и епархия, а во дворе красуется памятник святому Луке (хирургу Войно-Ясенецкому)».

За пределами Исторического квартала тоже есть на что посмотреть. Вот Казарменный переулок, дом 8 (район Красной площади). Красивое старое здание Университета Российской академии образования, немного треснувшее с одного бока и подпёртое хрущёвкой с другого.
Двор краевой школы № 1 для детей с нарушениями зрения. Здание на Ломоносова, 19, построено в 1914 году, в нем размещались народные училища.
Красавец на Ломоносова, 9, — еще одно здание этой школы. Построено в 1912 году для приюта Синельниковского благотворительного общества («Ольгинский приют»).
Ломоносова, 14. Дом мещанина Белоусова построен в 1910 году. В 1915-м здесь находилась канцелярия 15-го Сибирского стрелкового полка. В 1920-23 гг. — мастерские 26-й дивизии, с 1923-го — меблированные комнаты «Биржа». Ныне тут спортивная школа.
Горького, 23. За баннером спрятали ветхий двухэтажный каменный дом, построенный в 1908 году и принадлежавший крестьянину Севастьянову. В разные годы тут был и мучной склад, и база геологов, и молокозавод!
По другую сторону Центрального парка: двухэтажный дом на Дзержинского, 6. Построен в 1887 году для семьи Калугиных.
Рядом с ним в 1910-х годах построили деревянный флигель. Здание отреставрировали 20 лет назад, какое-то время в нем располагался банк, сейчас оно продается. Территория не ухожена.

«Я учился в 10-й школе, и за все десять лет никто из учителей ни разу не сказал нам, что в этом здании в годы войны располагался госпиталь, где работал замечательный хирург Войно-Ясенецкий. Учителя наверняка об этом знали, но — помалкивали — ведь святой Лука был репрессирован. А сейчас там мемориальная доска и музей, посвящённый этому человеку.

Кстати, и за шесть лет обучения в мединституте (здание на углу улиц Маркса и Декабристов) нам тоже никто ни разу не заикнулся про Войно-Ясенецкого, хотя среди наших учебников была и его монография „Очерки гнойной хирургии“, за которую он получил Сталинскую премию.

Да, такое вот было парадоксальное время. Одна рука наказывала, другая давала премию. Но всё это мне довелось узнать уже спустя годы после окончания школы и вуза».

Перекресток Мира и Горького. Справа красивая сталинка, где в коммунальной квартире жил наш собеседник. Слева — Архиерейский дом, в котором в советское время работала неотложка.
Ленина, 114. Десятая красноярская школа существует с 1937 года! Тут учились писатель Эдуард Русаков, экс-мэр Эдхам Акбулатов, а во время Великой отечественной в ее здании находился госпиталь, в котором работал Валентин Войно-Ясенецкий (Архиепископ Лука).
Это старое здание на Маркса, 124, все знают как один из корпусов медуниверситета. Кстати, именно здесь учился Эдуард Русаков. Здание построено в 1930-х и первоначально служило общежитием Лесотехнического института.
Здание на Мира, 110, известно каждому — это администрация края. Как и здание ЦНТИ на заднем плане, оно построено в середине 1950-х годов. 5 октября 2019 года полувековые умирающие голубые ели здесь заменили новыми, привезенными из Нальчика. Исторический момент!
Сталинка на Горького, 19. Мало этажей, мало квартир, мало машин во дворе — мечта каждого красноярца, живущего в новостройке-муравейнике. Разве что детской площадки нет.
Эти руины на Бограда в последние месяцы не раз попадали в ленты новостей. Комбайновый завод стал историей, а его территория возвращается к истокам — вновь становится жилыми кварталами.

«Ещё часто вспоминаю, как в школьные годы мы любили спускаться в бомбоубежище, которое было (а может, и сейчас есть?) под нашим домом. Там были нары для отдыха, водопровод и прочие удобства. Такие бомбоубежища в годы холодной войны были устроены — на всякий случай! — под всеми крупными зданиями города. И под административными зданиями, разумеется, тоже.

Помню также, что часто мы с друзьями ходили к часовне на Караульной горе. А бабушка нередко водила меня в церковь на углу улиц Сурикова и Мира — в 50-е годы церковь была действующая. При Хрущёве ее закрыли, и там долгие годы были мастерские художников и выставочный зал. Ну а сейчас, как известно, там снова храм. Вот такая у нас карусельная история».

Заглянем во дворы. Этот дом с трубой на перекрестке Мира и Диктатуры пролетариата знают все. Его возвели в конце 1930-х. Двор его мал, заставлен машинами, несмотря на шлагбаум, и не особо привлекателен (поверьте на слово).
А этот двор за домом с «Диетой» выглядит поинтереснее. Видно, что недавно его ремонтировали, поставили новые спортивные снаряды. Летом тут зелено, а зимой заливают каток.
Суровый вход в спортивный клуб «Атлант» на Ленина, 133. Это вам не гламурный фитнес-клуб со смузи-баром. Похоже, тут ждут только настоящих мужчин.
А что за дворик на этом фото, мало кто догадается. Проспект Мира, 105А. Трехэтажный жилой дом постройки 1934 года. Частных квартир тут почти не осталось, основную часть этажей занимают офисы и отель.
Но уютных дворов в центре Красноярска почти не осталось. Если вас влекут зеленые аллеи, старинные вазоны и советские скульптуры, то здесь вас ждет разочарование. Многие дворы зарешечены так, что не только машине не заехать, но и пешеходу не зайти. Заборы делают их похожими на тюремные.
Преодолевших забор поджидает следующая заградительная полоса — суровые старушки, готовые любому устроить допрос с пристрастием. Однако политика огораживания работает плохо: дворы все равно полны машин, а стены домов исписаны вандалами.
Да и смотреть во дворах центра сейчас, увы, особо не на что. Гаражи, непонятные пристройки, площадки для курения работников магазинов с первых этажей. Оказалось, что за уютом лучше ехать, как ни странно, на Красраб, на Вавилова или в район Свободного и Баумана.
Наглядный пример — задний двор сталинки на Маркса, 126. Здесь нет ничего примечательного, только несколько рядов гаражей.
Еще одна типичная картина. Тут и обновленное старое здание, и кирпичная девятиэтажка из 1970-х, и ряд мусорных контейнеров, и шлагбаум, чтобы чужие не въезжали. И даже стрит-фуд-вагон притаился. Не приезжайте в центр!

Хотите узнать, как жилось в других районах Красноярска в прежние годы? Читайте наши репортажи из романтической Николаевки, когда-то молодого Комсомольского городка или суровых окрестностей КрасТЭЦ.

Эдуард Русаков, член Союза российских писателей, специально для интернет-газеты Newslab

Русаков Эдуард Иванович
Русаков Эдуард Иванович
Писатель, журналист
Русаков Эдуард Иванович
Русаков Эдуард Иванович
Писатель, журналист

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