«Шифер летал, как осенние листья»: смотрите, что ураган натворил в Красноярске (и не только)

29 октября в Красноярске и в центральных районах края с самого утра бушевал ураганный ветер, ситуацию усугублял и дождь, который лил без конца почти сутки. В городах срывало крыши, падали остановки, ломались деревья. Люди боялись выходить из дома, а автомобилисты в ужасе находили свои помятые авто под обломками стройматериалов. Newslab собрал хронику самых больших разрушений.

Красноярск, держись!

С 11 часов утра в диспетчерскую службу Красноярска «005» начали поступать первые тревожные сообщения от от горожан с просьбой устранить последствия непогоды. Все коммунальные и дорожные службы перевели на усиленный режим работы.

К 15:00 диспетчеры зафиксировали 23 заявки о повреждениях. Больше всего жалоб пришло из Советского и Ленинского районов. В Солнечном снесло крышу остановки «40 лет Победы» на бульваре Солнечный.

От порывов ветра пострадали сети электроснабжения. В городе повалило несколько деревьев — на Щербакова, улице Малая, между Заводским и Транспортным проездом, на улицах Затонская и Семафорная, Говорова. Наклонились временные строительные заборы на Горького и на проспекте Комсомольский.

На Телевизорной разбушевавшийся ветер сорвал профлисты с крыши «Торгового квартала», у здания отвалилась вывеска.

А вот что натворила сорванная с дома плитка на Ярыгинской набережной:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ярыгинская набережная. #чпкрасноярск Публикация от ЧП Красноярск (@kras.chp) 29 Окт 2019 в 4:06 PDT

«В целом ситуация достаточно спокойная, серьёзных разрушений в Красноярске нет», — констатировали в мэрии, а красноярцы следили за ситуацией в соцсетях и продолжали выкладывать снимки последствий ветра:

«Коммунальные службы должны ежемесячно привлекать экспертов для решения вопроса о здоровье и безопасности деревьев в случае ураганов и шквалистых ветров, и вырубать все, что может нести угрозу» «Ветерок покажет, где некачественно сделали» «Это стихийное бедствие — никто не застрахован!»

В Покровке ветер повалил деревянные уличные туалеты в районе малоэтажной застройки.

В верхнем Академгородке дерево рухнуло на автомобиль. К счастью, кабину не смяло. Местная жительница добавляет, что пешеходам тоже пришлось не сладко:

«Меня вчера чуть не убило возле площадки, где зимой ставят ёлку: одновременно упали берёзы впереди и сзади».

К вечеру на правом берегу Красноярска ветром сорвало крышу одного из зданий на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 126, где располагается «Красноярскгражданпроект». Конструкция рухнула на проезжую часть и повредила несколько едущих и припаркованных автомобилей. По счастью, в ЧП никто не пострадал, но весь Красраб встал в пробке.

Из школы не выходить!

Стихия свирепствовала не только в Красноярске. В Ужуре Красноярского края ветром снесло крышу магазина на улице Кирова. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что от ветра у большого магазина упала крыша, вырвало стену строения.

В минусинском микрорайоне Южный горела сухая трава на территории в 1,5 га, из-за ветра огонь быстро двинулся в сторону домов. Пожар тушили 40 минут три машины спецтехники.

В Железногорске Красноярского края ветром снесло крышу перехода в Школе космонавтики. В школе-интернате несколько корпусов, которые соединены между собой теплыми переходами. Какой именно переход поврежден, пока неясно. Каркас конструкции не пострадал, но пользоваться переходом запрещено, так как в нем холодно. Ученикам, которые живут в школе-интернате, пока не рекомендуют выходить на улицу.

Синоптики предупредили: сильный ветер пока останется в Красноярске. В центральных и южных районах Красноярского края и в среду, в предпоследний день октября его порывы будут достигать 15-20 м/с, а местами — 25 м/с. Сохраняйте спокойствие, не выходите из дома без надобности, а при угрозе жизни звоните по телефонам 101 и 112.

Интернет-газета Newslab