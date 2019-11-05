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«Это космос какой-то!»: как красноярские школьники целый день мастерили ракеты и проходили квесты в невесомости

«Это космос какой-то!»: как красноярские школьники целый день мастерили ракеты и проходили квесты в невесомости

05.11.2019
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Кто тут капитан? Формируем шаттл!

Необычный квест для школьников устроили под Красноярском в Airpark «Кузнецово». Такое мероприятие в формате «спорт/наука/игра» на тему космоса в России проводится впервые, и организовала его Национальная космическая компания. Организаторы обещают, что мероприятие станет ежегодным и в последующем будет проходить по всей стране.

В полдень на площадке собрались десятки ребят от 8 до 14 лет. Задача номер один — поделиться на команды и придумать свой девиз.

«Нужна кричалка помощнее, иначе мы никуда не улетим», — подбадривают школьников капитаны-организаторы.

От слов к делу. Перед «выходом в открытый космос» нужна хорошая тренировка. Поэтому все команды-шаттлы отправились на необычные локации. Баллы копятся за скорость, смелость, сплочённость.

Первая задача — поделиться на команды и придумать девизы.
Тренировка перед выходом в открытый космос началась.
Что вы знаете про невесомость?
А кто хоть раз был частью экзоскелета?
Место в луноходе заняли, а теперь синхронно шагаем по полю, неземному, естественно.
Тут заветные баллы команде принесли меткие ребята-баскетболисты.

Не оригами, а ракета!

Пока одни команды проходят уличные квесты, другие уже занимают место в тёплой мастерской — там всё готово для сборки ракет. Занятие ведёт профессор кафедры летательных аппаратов СибГУ имени академика Решетнёва Вадим Кольга.

Собрать ракету с нуля — значит провести много расчётов и проектных работ. Детям этого делать, конечно, не нужно, они осваивают логику процесса на примере мелкой моторики, рассказывает Вадим Кольга.

Юные инженеры начинают сборку ракеты.
Для ребят уже рассчитали идеальные размеры всех деталей.
Их осталось только правильно и очень аккуратно соединить.
Помогать друг другу разрешается.
Крепим зелёную ленту-парашют, и космический аппарат готов.

Когда с инженерными делами покончено, всем предлагают подкрепиться. Впереди эстафета — на ней нужно не только проявить свои спортивные способности, но отвечать на вопросы.

Даёшь эстафету! Интересно, кто первым сойдёт с «орбиты»?
А вопросы, например, были очень разными и не только про космос. Например: «Сколько лепестков у цветика-семицветика?»
Кто основал Красноярский острог?
Когда одна пара обуви на двоих, и та не по размеру. Но это не повод сдаваться.
Быстрее, выше, сильнее...
... и все вместе, конечно!

К запуску готовы!

Кульминацией «космического» дня стало испытание ракет, которые создали юные космические инженеры. Организаторы также приготовили для участников квеста сюрприз, устроив запуск в небо уменьшенных копий настоящих ракет.

Максим Куликов — директор Национальной космической компании

«Мы хотим, чтобы дети смогли узнать о космонавтике как можно больше, заинтересовались этим. Возможно, так они определятся с будущей профессией, инженерные и космические технологии сейчас очень развиваются. Мероприятий, на которых проводят сборку и запуск ракет по тем принципам, как это на самом деле устроено, в России нет. Поэтому это большое событие не только для Красноярска», — подвёл итоги мероприятия генеральный директор Национальной космической компании Максим Куликов.

Самый-самый ожидаемый момент. Все приготовились. Четыре, три, два, один... Пуск!
Уже через несколько секунд ракету едва можно было разглядеть в небе.
А вот ракету под названием «Сибирь» с первого раза запустить не удалось, зато потом она улетела дальше всех.

«Сама идея организовать что-то космическое на воздухе — очень классная. Сын занимается авиа-моделированием, ему тут особенно интересно. Многие дети, наверное, сегодня захотели теперь стать инженерами-конструкторами. Будем ждать продолжения, хочется, чтобы такие мероприятия были почаще», — поделилась впечатлениями Мария Алисова.

Красноярским детям устроили квест «Путешествие в космос»

Подобный образовательный квест организаторы планируют сделать традицией и проводить хотя бы раз в полгода. Мы вас об этом обязательно предупредим!

Интернет-газета Newslab

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