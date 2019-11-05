«Это космос какой-то!»: как красноярские школьники целый день мастерили ракеты и проходили квесты в невесомости

В субботу, 2 ноября, для детей и подростков Красноярска устроили бесплатный праздник «Путешествие в космос». Школьники прошли эстафеты на открытом воздухе и примерили на себя роли инженеров-конструкторов ракет. Мы успели запечатлеть самое интересное со всех локаций.

Кто тут капитан? Формируем шаттл!

Необычный квест для школьников устроили под Красноярском в Airpark «Кузнецово». Такое мероприятие в формате «спорт/наука/игра» на тему космоса в России проводится впервые, и организовала его Национальная космическая компания. Организаторы обещают, что мероприятие станет ежегодным и в последующем будет проходить по всей стране.

В полдень на площадке собрались десятки ребят от 8 до 14 лет. Задача номер один — поделиться на команды и придумать свой девиз.

«Нужна кричалка помощнее, иначе мы никуда не улетим», — подбадривают школьников капитаны-организаторы.

От слов к делу. Перед «выходом в открытый космос» нужна хорошая тренировка. Поэтому все команды-шаттлы отправились на необычные локации. Баллы копятся за скорость, смелость, сплочённость.

Не оригами, а ракета!

Пока одни команды проходят уличные квесты, другие уже занимают место в тёплой мастерской — там всё готово для сборки ракет. Занятие ведёт профессор кафедры летательных аппаратов СибГУ имени академика Решетнёва Вадим Кольга.

Собрать ракету с нуля — значит провести много расчётов и проектных работ. Детям этого делать, конечно, не нужно, они осваивают логику процесса на примере мелкой моторики, рассказывает Вадим Кольга.

Когда с инженерными делами покончено, всем предлагают подкрепиться. Впереди эстафета — на ней нужно не только проявить свои спортивные способности, но отвечать на вопросы.

К запуску готовы!

Кульминацией «космического» дня стало испытание ракет, которые создали юные космические инженеры. Организаторы также приготовили для участников квеста сюрприз, устроив запуск в небо уменьшенных копий настоящих ракет.

«Мы хотим, чтобы дети смогли узнать о космонавтике как можно больше, заинтересовались этим. Возможно, так они определятся с будущей профессией, инженерные и космические технологии сейчас очень развиваются. Мероприятий, на которых проводят сборку и запуск ракет по тем принципам, как это на самом деле устроено, в России нет. Поэтому это большое событие не только для Красноярска», — подвёл итоги мероприятия генеральный директор Национальной космической компании Максим Куликов.

«Сама идея организовать что-то космическое на воздухе — очень классная. Сын занимается авиа-моделированием, ему тут особенно интересно. Многие дети, наверное, сегодня захотели теперь стать инженерами-конструкторами. Будем ждать продолжения, хочется, чтобы такие мероприятия были почаще», — поделилась впечатлениями Мария Алисова.

Подобный образовательный квест организаторы планируют сделать традицией и проводить хотя бы раз в полгода. Мы вас об этом обязательно предупредим!

Интернет-газета Newslab