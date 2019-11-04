Сибирский хоровод, казачьи забавы и ожившая история: как красноярцы праздновали День народного единства

4 ноября Красноярск отметил всероссийский День народного единства. По традиции массовые народные гулянья прошли на Театральной площади: здесь можно было встать в огромный хоровод, увидеть, как оживает история, посоревноваться в перетягивании каната, отведать солдатской каши и послушать песни творческих коллективов — представителей разных культур и национальностей. Newslab побывал на ярком празднике.

По традиции гостей праздника встречали песнями и плясками — на главной сцене выступали творческие коллективы — представители чувашской, украинской, армянской, татарской, азербайджанской, польской и других национально-культурных автономий Красноярского края.

«Этот праздник показывает, насколько мы едины, насколько дороги друг другу, — отметила в своем приветственном слове Наталья Александрович, председатель совета общественной организации местной белорусской национально-культурной автономии г. Красноярска. — У жителей края множество культур, обычаев, но одна большая достойная история, и я уверена, что у нас получится вписать в нее новые страницы».

Руководитель народного ансамбля Чувашской песни «Подснежник» Татьяна Каримова рассказала, что этот праздник имеет для них особенное значение: «Мы с большим удовольствием участвуем в городских мероприятиях, и День народного единства дает возможность познакомиться с сами разными культурами, в том числе и с нашей. Красноярск — город многонациональный, и чем больше таких праздников проходит, тем больше мы узнаем друг о друге, сближаемся. И песня не только поднимает настроение, но и объединяет самых разных людей».

Гости праздника смогли не только послушать народные песни, но и станцевать, встав в огромный хоровод.

В это же время на Театральной площади работали площадки фестиваля живой истории. Здесь прошли показательные бои для профессиональных бойцов и любителей и фехтовальные конкурсы для всех желающих.

Кроме того, здесь можно было увидеть, а главное, взять в руки макеты оружия и снаряжения, посмотреть, как мастерские создают свои уникальные работы, а на площадке исторической реконструкции забраться в копию казачьего струга в натуральную величину.

«На этот праздник мы с мужем и ребенком пришли впервые, — рассказала молодая мама Анастасия. — И как только мой ребенок — а она, заметьте, девочка и ей всего 7 лет, увидела этот струг, ее было буквально не оттащить оттуда, изучила там каждую деталь. Да и взрослым было интересно — историю можно увидеть вживую!».

Лучшие мастера города и края собрались в шатре «Страна ремесел»; для гостей они подготовили большую выставку-продажу этносувениров. Неподалеку расположилась продуктовая ярмарка, где можно было приобрести свежие и вкусные продукты.

На площадке «Енисейские казаки» прошли традиционные казачьи игры — непременно с угощением кашей и чаем из походной кухни.

Представители коренных народов Сибири организовали целое этостойбище с чумом, хасками, угощениями национальными деликатесами и игрой на народных инструментах.

«Мечтала сделать фото с хаски, — поделилась своими впечатлениями 12-летняя Татьяна. — А тут еще и медведь совсем как живой. В чумах тоже побывала — попробовала очень вкусный чай с травами и ягодами».

Завершился праздник уже вечером зрелищным светомузыкальным представлением «Сердце Сибири». Представление подарили горожанам не только к государственному празднику, но и к 85-летию Красноярского края. Уникальный спектакль музыки и света объединил Виноградовский мост, здание Большого концертного зала и музейный центр «Площадь Мира».

Фото Алины Ковригиной, Newslab.ru