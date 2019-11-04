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Сибирский хоровод, казачьи забавы и ожившая история: как красноярцы праздновали День народного единства

Сибирский хоровод, казачьи забавы и ожившая история: как красноярцы праздновали День народного единства

04.11.2019
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По традиции гостей праздника встречали песнями и плясками — на главной сцене выступали творческие коллективы — представители чувашской, украинской, армянской, татарской, азербайджанской, польской и других национально-культурных автономий Красноярского края.

«Этот праздник показывает, насколько мы едины, насколько дороги друг другу, — отметила в своем приветственном слове Наталья Александрович, председатель совета общественной организации местной белорусской национально-культурной автономии г. Красноярска. — У жителей края множество культур, обычаев, но одна большая достойная история, и я уверена, что у нас получится вписать в нее новые страницы».

Народный чувашский фольклорный ансамбль «Дубравушка»
Театрализованная историческая реконструкция
На сцене оживает важное событие в истории России — освобождение Москвы от польских интервентов воинами народного ополчения в 1612 году.
Кто к нам с мечом придет...
Возле сцены женщины подбадривают мужчин — как перед решающим боем.

Руководитель народного ансамбля Чувашской песни «Подснежник» Татьяна Каримова рассказала, что этот праздник имеет для них особенное значение: «Мы с большим удовольствием участвуем в городских мероприятиях, и День народного единства дает возможность познакомиться с сами разными культурами, в том числе и с нашей. Красноярск — город многонациональный, и чем больше таких праздников проходит, тем больше мы узнаем друг о друге, сближаемся. И песня не только поднимает настроение, но и объединяет самых разных людей».

Гости праздника смогли не только послушать народные песни, но и станцевать, встав в огромный хоровод.

Народный флешмоб «Сибирский хоровод»
Костюмы на зависть!
В хороводе кружились все — от мала до велика.
Не взирая на должности и знаки отличий.
Танцуют все!
Пару таких кругов и уже согрелся...

В это же время на Театральной площади работали площадки фестиваля живой истории. Здесь прошли показательные бои для профессиональных бойцов и любителей и фехтовальные конкурсы для всех желающих.

Искусство фехтования для сильных духом...
И крепких телом.
Кто из мальчишек не мечтал пострелять из настоящего, а не игрушечного лука!
Впрочем, девушки тоже охотно пробуют натягивать тетиву.
Еще одно суровое развлечений для юных защитников отчизны.
Возможно, этот навык тоже пригодится.

Кроме того, здесь можно было увидеть, а главное, взять в руки макеты оружия и снаряжения, посмотреть, как мастерские создают свои уникальные работы, а на площадке исторической реконструкции забраться в копию казачьего струга в натуральную величину.

«На этот праздник мы с мужем и ребенком пришли впервые, — рассказала молодая мама Анастасия. — И как только мой ребенок — а она, заметьте, девочка и ей всего 7 лет, увидела этот струг, ее было буквально не оттащить оттуда, изучила там каждую деталь. Да и взрослым было интересно — историю можно увидеть вживую!».

Струг будто сошел со страниц летописи.
Не менее реалистично выглядит команда этого судна.
Юные подмастерья через пару лет практики запросто соберут такой струг самостоятельно.

Лучшие мастера города и края собрались в шатре «Страна ремесел»; для гостей они подготовили большую выставку-продажу этносувениров. Неподалеку расположилась продуктовая ярмарка, где можно было приобрести свежие и вкусные продукты.

Дудочки, свистульки и прочие народные сувениры...
Этот парень выбрал что покрупнее, но мама, кажется, не одобрила...
Аутентичные разделочные доски.
А это щедрые продуктовые развалы.
Пора делать запасы на зиму.

На площадке «Енисейские казаки» прошли традиционные казачьи игры — непременно с угощением кашей и чаем из походной кухни.

Народная казачья забава — перетягивание каната. Могучие русские женщины ни в чем не уступают казакам!
Но те тоже не сдаются.
Традиционный кулачный бой — еще одна забава настоящего казака.
Это вам не карате — просто, но действенно!
Голодных зрителей в это время угощают горячей солдатской кашей из походной кухни.

Представители коренных народов Сибири организовали целое этостойбище с чумом, хасками, угощениями национальными деликатесами и игрой на народных инструментах.

«Мечтала сделать фото с хаски, — поделилась своими впечатлениями 12-летняя Татьяна. — А тут еще и медведь совсем как живой. В чумах тоже побывала — попробовала очень вкусный чай с травами и ягодами».

Настоящий эвенкийский чум.
А в этом павильоне можно было послушать, как звучат национальные инструменты.
Хаски — грозная на вид, но очень добродушная.
Медведи на выбор для сурового сибирского селфи: бурый...
...и знакомый белый.

Завершился праздник уже вечером зрелищным светомузыкальным представлением «Сердце Сибири». Представление подарили горожанам не только к государственному празднику, но и к 85-летию Красноярского края. Уникальный спектакль музыки и света объединил Виноградовский мост, здание Большого концертного зала и музейный центр «Площадь Мира».

Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Фото: Александр Черных
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Фото: Александр Черных
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»

Фото Алины Ковригиной, Newslab.ru

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