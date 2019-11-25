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«Няня привязывала меня к ножке стула»: истории юного красноярца из барака на Маркса
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«Няня привязывала меня к ножке стула»: истории юного красноярца из барака на Маркса

25.11.2019
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О том, что творилось в Красноярске 60 лет назад, рассказал нам коренной житель Сергей:

«С рождения и до первого класса школы я жил в двухэтажном бревенчатом бараке на Маркса. Барак тот стоял напротив современного ЦУМа, только ЦУМа-то еще и не было. Вся улица состояла из бараков и частного сектора, а напротив нашего дома был „Металлист“ — база, где собирали металлолом. Мы с друзьями играли там в войну, кидались камнями. Однажды мне попали в голову и разбили бровь. Позднее базу ликвидировали, вырыли котлован, и я катался там на детских лыжах. А потом оказалось, что это котлован для ЦУМа».

В центре есть места, где время как будто остановилось. Мира, 20, — один из самых необычных жилых домов. В былые времена — одна из построек в усадьбе промышленника и трижды городского головы Петра Ивановича Кузнецова.

У современных покупателей квартиры в центре потеряли былую популярность. Во время режима «черного неба» тут совсем нечем дышать, крохотные дворы заставлены машинами, на улицах пробки. Качество недвижимости невысоко: новостроек мало, в основном лишь хрущевки и сталинки. Купить квартиру можно за небольшие деньги:

  • гостинку 14 м² на Ленина, 68, в здании 1938 года постройки, продают за 1,4 млн рублей;
  • полноценная 1-комнатная 32 м² на Горького, 32, стоит 1,9 млн рублей;
  • за 2-комнатную на Красной Армии, 36, просят 2,5 млн. Ее покупатель получит 43 м² на третьем этаже пятиэтажной панельки 1970 года;
  • можно найти и трехкомнатную дешевле 3 млн. К примеру, в доме по Мира, 132, корпус 2, предлагают трешку 56 м² за 2,9 млн рублей.

Но и для богатеев тоже есть варианты. Самую дорогую квартиру, которую нам удалось найти, продают за 50 млн рублей. Столько просят за двухэтажную пятикомнатную 769 м² в доме на Перенсона, 1а. Отделка — в стиле «дворцовой классики». Есть камины, джакузи, сауна и другие атрибуты «модного» элитного жилья.

А вот в 1950-х годах жизнь в центре вовсе не была элитной.

«Вначале у нас в доме не было воды, — вспоминает Сергей. — Брали ее из уличных колонок — набрал два ведра и попер домой. Канализации тоже не было. Позже воду провели — и это было счастье. Моя семья жила на втором этаже, в одной комнате типа гостинки — квадратов 18, не больше. Тогда у всех семей по одной комнате было. Ширма отгораживала кухонную зону. Вдоль стен стояли кровати. Одна койка — отец с матерью. Рядом с ними мой младший брат. Дальше койка для меня и старшего брата. Еще был шкаф, а за ним спала няня. Женщины, которым негде было жить, часто работали нянями за еду и кров, денег им не платили. Итого шесть человек в одной комнате».

Здание военного госпиталя, оно же бывшее здание духовной семинарии на улице Горького, 2. «Мать у меня была медсестрой в военном госпитале, затем пошла в науку, — рассказал наш собеседник. — Много работала, с утра до ночи. Потом ей дали трехкомнатную квартиру в Октябрьском районе, и в 1960 мы уехали из центра. А потом дали и четырехкомнатную».
За гаражами — здание с адресом Бограда, 92, доходный дом Ковского. Тут и до революции, и после располагались бани, куда целыми семьями ходили мыться обитатели окрестностей.
Сейчас в этом здании-памятнике множество разных организаций. И единорожка.
Вдоль набережной вместо нынешних хрущевок и панелек стояли частные дома. Помои из них лились вниз с высокого берега Енисея.
«Я ходил в детский сад на Ленина, около крайкома. Он до сих пор работает. Все группы я там прошел. Много хулиганил: то таракана поймаю и кому на шею посажу, то еще что. Часто был наказан: ставили меня в темнушку, где хранились складные кровати. На прогулке стоял в беседке с воспитательницей, когда все гуляли». Дом на Ленина, 123, вид со двора. На первом этаже — до сих пор тот самый детсад.
Двор домов по улице Ленина, 121 / Мира, 106. «Как-то раз зимой старший брат не довел меня до дверей садика, отправил одного по двору дома, в котором находился ресторан „Север“. Там был спуск в подвал и железный забор или перила. Я, конечно, не мог пройти мимо — лизнул. И прилип. Минут 20 стоял, пока меня не освободили какие-то женщины, кажется, работницы ресторана».
Мира, 86-88а, — это здание в те годы занимала школа № 20. В нее и ходил герой нашего сегодняшнего рассказа. Позднее школа получила собственное здание, и сейчас ее преемник — лицей № 2 на улице Урицкого, считающийся самой старой школой Красноярска.
Между корпусами педуниверситета на Маркса и Мира притаилась Царь-рыба. С этим кварталом тоже связана история: «Около ЦУМа стоит четырехэтажное здание пединститута. Где-то за ним была постройка маленькая деревянная. Как-то мы с другом гуляли по Мира и решили забраться в нее. Нашли там на чердаке много-много катушек бумажной кассовой ленты и решили поджечь. Потом испугались — маленькие были, даже в школу не ходили еще — и убежали. Короче, спички детям не игрушки».

«Няни менялись. Одна, взрослая женщина под 60, всегда говорила мне: „Ни-ни“ — то есть „Нельзя“. Была и другая, молодая няня — пьяница и картежница. Когда родители уходили на работу, такие вот няни и всякие безработные жильцы собирались во дворе. Сидели за столом, пили вино, играли в карты. Моя няня привязывала меня за ногу к ножке своего стула, чтобы я не убегал и не лез на поленницу, забор, сарай или еще куда. Я-то не дурак был полазить везде. Тогда вообще дети были „боевые“, в том числе девчонки — они бегали и искали приключения вместе с нами, пацанами».

Продолжаем гулять по центру. Бараков здесь все меньше. Вот двор в начале улицы Ленина. Еще недавно тут стояли деревянные двухэтажки с джакузи за сараем, а сейчас пустырь, где паркуют авто.
Вход в подвалы одного из домов центра Красноярска. Фото сделано в 2019 году, а не в 1996-м, как вы могли подумать.
Двор на Бограда, 13: овощные ямы, гнилой сарай и надстроенный кем-то пентхаус хрущевки.
Это непривлекательная изнанка дорогого дома на перекрестке Перенсона и Дубровинского. Место жительства высокопоставленных чиновников и одновременно место преступления — летом 2018 года мастер спорта по борьбе убил тут собутыльника-инвалида. А недавно здесь горела крыша. Ну, с кем не бывает.
«Образцовая» детская площадка на Дубровинского: грязь, старые бетонные плиты, обрезанные и побеленные деревья, крашеные клумбы. Каково выгуливать тут детей?
Еще одно невеселое место в самом центре города — Маркса, 60а. Двор чем только можно закрыт от машин, через лужи заботливо перекинута дверь, но уюта все равно нет.
В этом дворе на Диктатуры Пролетариата повеселее: сохранили стену из позапрошлого века, нашли место для спортивной площадки с мягким покрытием, вокруг мусорных контейнеров навели порядок.
Район Лебедевой-Марковского: 1 баня, 2 вуза, 4 этажа гаражей и много килограммов ржавого металла.

«Шалили мы как могли, — признается наш собеседник. — Во дворе были мусорка и помойка. Мусорка — под твердый мусор. А помойка — для жидких помоев, что-то вроде септика. Был у меня сосед и товарищ Коля. Мы то дрались, то дружили. И вот однажды в период вражды я его подманил к помойке и толкнул в нее. Там было неглубоко, но все равно пришлось звать взрослых на помощь. Спустя много лет мы с Колей работали вместе, и он припоминал мне тот случай. А на первом этаже жил другой мой товарищ. Однажды, когда его мать была на работе, мы пришли в его комнату, взяли ТОЗовку, зарядили и начали стрелять в форточку. К счастью, ни в кого не попали. Но перед окнами, в палисаднике, на веревке, висели трусы и кальсоны. Была зима, белье замерзшее. В этих-то трусах мы и прострелили дырки. Ох, и попало нам тогда».

Так выглядит сзади красивая сталинка 1937 года постройки на Парижской Коммуны, 3. От лестницы на крышу почти ничего не осталось, некоторые окна замурованы, зато кирпичи как новые.
А это задняя часть «Детского мира» и соседнего здания на Мира, 81: обшарпано, испорчено кондиционерами, кабелями, трубами.
Проспект Мира, 20/1. Одно из зданий Кузнецовского подворья, построенного в середине XIX века. Тут до сих пор живут люди. Однокомнатную в этом доме можно купить за 1 млн 500 тыс. рублей.
Еще одно строение усадьбы Кузнецова. В XIX веке в нём располагались конюшни, а в XXI — квартиры и офисы.
Этот бревенчатый красавец на Мира, 22 тоже часть усадьбы. И он тоже вполне себе жилой, судя по занавескам на окнах и спутниковой антенне на стене.
А это зад дома на Вейнбаума, 30. Выглядит печально: окна забиты, вокруг лежит хлам. Жильцы рядом стоящего дома по Мира, 80, недовольны таким соседством.
Еще одно препятствие на пути к столичности — вот эта куча досок во дворе дома на Ленина, 65. Чиновникам мэрии тут есть чем заняться.

«Двор у нашего дома был огороженный. В нем — сараюшки, стайки. Но места было много, машина могла проехать по периметру двора. Помню каменное здание по дороге к набережной — баню, куда мы ходили всей семьей. На берегу тоже стоял частный сектор, бараки, а за ними — обрывистый спуск к Енисею. Жители набережной лили свои помои прямо с обрыва. Потоки вымывали в склоне глубокие каналы, оставляли выбоины. По этим помойным каналам мы любили ходить с друзьями. Спускались до середины склона и шли вдоль реки. Мы назвали это „игрой в геологов“. Доходили до понтонного моста — Коммунального тогда еще не было. Кстати, я помню, как его строили. Когда сделали арку, под которой сейчас проходит улица Дубровинского, пацаны по строительным лесам залезали на нее и кидались камнями в машины».

Путь от улицы Ленина к набережной Качи, школе № 27 и соседним детсадам пролегает между гаражей и мусорки, по косым ступеням.
Чтобы дети не падали с лестницы, тут из чего попало соорудили преграды. «Адвокат» пришел на помощь, а чиновник пока нет.
А вот и набережная Качи. Тут и рокарий, и обновленный сквер, и полпикапа ИЖ, и ржавый УАЗик.
Еще одно «сверхблагоустроенное» место в центре — двор Дубровинского, 52. Два этажа гаражей, недавно обновленные ступени, и разваливающийся забор детсада, который как смогли залатали мусором и землей — наверное, тоже чтобы дети не выпадали.
Двор на углу Дубровинского и Парижской Коммуны: и тут страшненькие гаражи, мусор, граффити и бирюзовая банька на заднем фоне. Так себе пейзаж.
Эту красную контейнерную площадку во дворах за отделением Банка России мусорная реформа, похоже, обошла стороной. Хлама — с горкой и еще кучи рядом. Ну, или мусоровозу помешали сделать его работу окружившие ящики машины.
Красноярск — город контрастов: на улице старый ВАЗ, а в гараже — новый Audi.
Номенклатурный дом на Диктатуры Пролетариата, 12 еще хоть куда: мусор вывезли, ботинки оставили, краску на старых Жигулях обновили. Осталось колесо надуть.

«Вечером всей семьей мы дружно ходили в туалет, который был на заднем дворе. Летом старались не надевать туда белую одежду. Экология была хорошая, и в надворных постройках жили летучие мыши — они запросто могли налететь на белое. Вообще тогда в центре было много живности. В Енисее с берега можно было поймать стерлядку — я сам видел. И в Каче водилась рыба — мы с братом ловили пескарей и пищух. Шли по реке и кололи их вилками, как гарпунами. Пескарей приносили домой, жарили и ели. Во дворе нашем жили лягушки. А один из соседей держал индюков, кур, гусей. Помню, это был сердитый, необщительный старик. Он пригородил к дворовому сараю загон для своего хозяйства».

«На весь дом сначала был один телевизор — у соседа-летчика, — говорит наш герой. — Но он нас к себе не звал. Потом другие соседи купили телевизор. Помню, как-то смотрели у них фильм „Звезда“: собрались все дети, сидели прямо на полу. Мне сначала не хватило места, и я смотрел из коридора. Потом кто-то вышел, и я смог зайти в комнату. Телевизор был „КВН“, в народе это название расшифровывали: „Купил — Включил — Не работает“. А зимой все собирались на общей кухне, у печки. В этом помещении предполагалось и готовить, и стирать. У каждого на стене висела ванна, в которой грели воду и стирали белье на стиральной доске. Так вот, жильцы собирались там в холода, рассказывали анекдоты, играли в карты или во что-то еще».

Снимая для вас этот фоторепортаж, мы поняли, что жизнь в центре — не сахар. Тут много опасностей и запретов: нельзя ставить...
... нельзя парковать...
... нельзя лезть в ворота...
... нужно бояться эвакуатора...
... и ходить строго вдоль заборчиков.
Но несмотря на все ограничения, в центре живут душевные люди. Они заботятся о котиках...
... и любят родителей.
Приезжайте иногда в центр!

«Позднее, когда ЦУМ уже построили, мы с друзьями приходили в него, но денег-то у нас не было. Были у меня товарищи — двое братьев, глазастые парни. Кто-то из них лез под кассу ЦУМа, искал оброненные покупателями или кассирами монетки. Так же и в других магазинах искали. Где копейку, где две, где пять. Собирали, покупали леденцы-петушки или пирожки, которые продавали у „Детского мира“. С ливером, очень вкусный, стоил 4 копейки. С рисом и мясом — 7 или 10 копеек. Придем зимой к торговке пирожками, она открывает свою тележку, а оттуда такой запах пирожковый идет... После школы всегда было голодно. И такое счастье было этот пирожок с ливером купить!» — со вздохом заключает Сергей.

Если вам интересно, как живут другие старые районы Красноярска, посмотрите наши фоторепортажи с уютной Новой Зари, с когда-то передовой улицы Вавилова или из забытых Цементников.

Интернет-газета Newslab

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