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«Каток, горка и салют»: фоторепортаж с «Белой ярмарки» в Красноярске

«Каток, горка и салют»: фоторепортаж с «Белой ярмарки» в Красноярске

24.12.2019
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Ярмарка будет работать каждый день: по будням с 17:00 до 21:00, а по выходным — с 12:00 до 21:00. Пара исключений: в новогоднюю ночь, 31 декабря, «Белая» будет встречать гостей с 23:00 до 02:00, а 1 января — отдыхать. В дни ярмарки все автомобильные подъезды к Театральной площади перекрыли ради большого пешеходного пространства для праздника, поэтому удобнее воспользоваться общественным транспортом или такси.

«Наш праздник готовится по принципу новогоднего стола у любимой бабушки. Бабушка, конечно же, приготовит ожидаемые любимые блюда, но при этом сделает пару новеньких салатов, чтобы удивить гостей. Так и мы. Есть обязательные локации: самая большая горка в городе (115 метров, 3 желоба). Есть обновлённая ёлка и ледяной городок. Есть торговые ряды с сувенирами и едой (обратите внимание на хит — супы в съедобных стаканчиках). Есть зона обогрева с каминами. А есть изюмины. Невероятной фотогеничности фотолокация с 25 ёлками. Это такой лес на Театральной площади. Или наши говорящие туалеты. Они тёплые и говорят посетителям всякие милые вещи. Но самое главное, чем мы гордимся — Золотой каток. Его подарила красноярцам золотодобывающая компания „Полюс“. Потрясающий вид на оперный театр, первоклассный лёд и специальная подборка „Золотых хитов“ всех времён и народов. Наши гости достойны не только композиции „Три белых коня“ по 40 раз в час», — рассказал организатор «Белой ярмарки» Илья Сураев.

На Театральной площади вырос целый волшебный лес из ёлок с 20 избушками.
В них можно купить подарки близким и еду — сибирские сувениры, горячий суп в съедобных стаканчиках, деревянные значки и другие прелести.
Кстати, на «Белой ярмарке» самая большая горка города — 115 метров и сразу 3 желоба.
Рядом с театром вырос целый парк аттракционов — локация в духе традиционных европейских ярмарок. Семь каруселей от парка «Остров сокровищ».
На «Белую ярмарку» можно приходить с друзьями, детьми, любимыми — интересно будет всем.
Для проголодавшихся прямо на морозе пожарят вкусный шашлык, завернут в лаваш и отдадут лично в руки!

На открытии «Белой ярмарки» побывал мэр города Сергей Ерёмин. Он рассказал, что Новый год будет встречать традиционно, в кругу семьи. Что касается главных событий уходящего года, то мэр особо отметил городское благоустройство и успешное проведение Универсиады-2019.

«2019 год стал в календаре Красноярска одним из самых ярких периодов. Мы стартовали и провели самую лучшую в мире Универсиаду, которую действительно сделали все мы. Сейчас Красноярск имеет на карте планеты свои устойчивые координаты — мы вышли на мировую орбиту. Я вообще считаю, что мы стартанули в шестой эволюционный виток развития города. Красноярск — это не просто центр края и Сибири, это настоящий центр Евразии. Мы идем дальше и работаем в этом направлении, поэтому Красноярск — это город с мировым именем».

Мэр города Сергей Ерёмин на «Белой ярмарке».
Он подписал открытку для своей семьи — отправить весточку можно здесь же, в одной из избушек установили красный почтовый ящик.
Свою открытку мэр города подписал так: «Ваш папа Дед Мороз». Глава Красноярска надеется, что она дойдет к Новому году.
Для артистов и всех, кто выступает на «Белой», оборудована теплая сцена — отсюда будет звучать музыка, песни и важные слова в адрес горожан.

Еще одна важная локация «Белой ярмарки» — Золотой каток от главного партнера мероприятия — золотодобывающей компании «Полюс». Ледовая площадка в золотых огоньках, на которой будут играть музыкальные золотые хиты, каждый вечер будет собирать любителей фигурного катания и новичков. Коньки, кстати, можно взять напрокат, а согреться — кофе или ароматным чаем из фудтраков поблизости.

«Мне нравится, что в этом году на „Белой ярмарке“ снова есть каток — он расположен удобно, но много людей на нем не бывает. С ребенком хорошо приходить и хорошо учить стоять на льду — из-за того, что каток небольшой, никто не гоняет быстро, поэтому это безопаснее. Мы живем в Ветлужанке, поэтому добираться удобно, чем до катка на острове [Татышеве]», — поделилась впечатлениями гостья «Белоя ярмарки» Юлия.

«Белая ярмарка» является также фан-локацией Чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. В дни соревнований жители города увидят выступления фигуристов в прямом эфире — на большом экране, который установили у сцены.

Каток на Театральной площади — это подарок главного друга «Белой ярмарки», золотодобывающей компании «Полюс».
У катка на Театральной площади есть свой прокат — 100 пар новеньких коньков.
Прокат + выход на лёд — 190 ₽/час, выход на лёд со своими коньками — 80 ₽/час, продление коньков на следующий час — 110 ₽. Гардероб — 20 ₽. Чтобы взять коньки, надо будет оставить в залог документ, удостоверяющий личность.
Каток на главной площади города — отличная идея для январского досуга.

Открытие «Белой ярмарки» совпало с открытием городской ёлки на нижнем ярусе Театральной площади. Небо озарили залпы фейерверка, а 46-метровая лесная красавица загорелась яркими огоньками. Напомним, что дерево является вторым по высоте в городе — самая высокая елка (55 м) в России установлена в Татышев-парке.

Рядом с елкой — ледовый городок и уже упомянутая горка.
Многие горожане пришли сюда 20 декабря, чтобы увидеть фейерверк и открытие «Белой ярмарки».
Залпы фейерверка для новогоднего настроения.
До нового 2020 остается всего несколько дней.

Если вы до сих пор не успели зарядиться новогодним настроением, то приходите за своей порцией на «Белую ярмарку». Теплый декабрь позволяет быть на улице долго, а длинные январские каникулы созданы для того, чтобы вы заглянули на Театральную площадь и прекрасно провели время в компании родных и близких. С наступающим!

Интернет-газета Newslab, фотографии Сергея Токарева

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