«Каток, горка и салют»: фоторепортаж с «Белой ярмарки» в Красноярске

20 декабря в Красноярске открылась «Белая ярмарка» — традиционное событие на верхнем ярусе Театральной площади от медиагруппы «Прима» и Администрации Красноярска. На протяжении 20 дней, до 12 января, горожан ждут новогодние локации, сибирские сувениры, развлекательная программа, спортивные трансляции и большой каток. Корреспондент Newslab побывала на открытии и готова рассказать, куда заглянуть на «Белой ярмарке».

Ярмарка будет работать каждый день: по будням с 17:00 до 21:00, а по выходным — с 12:00 до 21:00. Пара исключений: в новогоднюю ночь, 31 декабря, «Белая» будет встречать гостей с 23:00 до 02:00, а 1 января — отдыхать. В дни ярмарки все автомобильные подъезды к Театральной площади перекрыли ради большого пешеходного пространства для праздника, поэтому удобнее воспользоваться общественным транспортом или такси.

«Наш праздник готовится по принципу новогоднего стола у любимой бабушки. Бабушка, конечно же, приготовит ожидаемые любимые блюда, но при этом сделает пару новеньких салатов, чтобы удивить гостей. Так и мы. Есть обязательные локации: самая большая горка в городе (115 метров, 3 желоба). Есть обновлённая ёлка и ледяной городок. Есть торговые ряды с сувенирами и едой (обратите внимание на хит — супы в съедобных стаканчиках). Есть зона обогрева с каминами. А есть изюмины. Невероятной фотогеничности фотолокация с 25 ёлками. Это такой лес на Театральной площади. Или наши говорящие туалеты. Они тёплые и говорят посетителям всякие милые вещи. Но самое главное, чем мы гордимся — Золотой каток. Его подарила красноярцам золотодобывающая компания „Полюс“. Потрясающий вид на оперный театр, первоклассный лёд и специальная подборка „Золотых хитов“ всех времён и народов. Наши гости достойны не только композиции „Три белых коня“ по 40 раз в час», — рассказал организатор «Белой ярмарки» Илья Сураев.

На открытии «Белой ярмарки» побывал мэр города Сергей Ерёмин. Он рассказал, что Новый год будет встречать традиционно, в кругу семьи. Что касается главных событий уходящего года, то мэр особо отметил городское благоустройство и успешное проведение Универсиады-2019.

«2019 год стал в календаре Красноярска одним из самых ярких периодов. Мы стартовали и провели самую лучшую в мире Универсиаду, которую действительно сделали все мы. Сейчас Красноярск имеет на карте планеты свои устойчивые координаты — мы вышли на мировую орбиту. Я вообще считаю, что мы стартанули в шестой эволюционный виток развития города. Красноярск — это не просто центр края и Сибири, это настоящий центр Евразии. Мы идем дальше и работаем в этом направлении, поэтому Красноярск — это город с мировым именем».

Еще одна важная локация «Белой ярмарки» — Золотой каток от главного партнера мероприятия — золотодобывающей компании «Полюс». Ледовая площадка в золотых огоньках, на которой будут играть музыкальные золотые хиты, каждый вечер будет собирать любителей фигурного катания и новичков. Коньки, кстати, можно взять напрокат, а согреться — кофе или ароматным чаем из фудтраков поблизости.

«Мне нравится, что в этом году на „Белой ярмарке“ снова есть каток — он расположен удобно, но много людей на нем не бывает. С ребенком хорошо приходить и хорошо учить стоять на льду — из-за того, что каток небольшой, никто не гоняет быстро, поэтому это безопаснее. Мы живем в Ветлужанке, поэтому добираться удобно, чем до катка на острове [Татышеве]», — поделилась впечатлениями гостья «Белоя ярмарки» Юлия.

«Белая ярмарка» является также фан-локацией Чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. В дни соревнований жители города увидят выступления фигуристов в прямом эфире — на большом экране, который установили у сцены.

Открытие «Белой ярмарки» совпало с открытием городской ёлки на нижнем ярусе Театральной площади. Небо озарили залпы фейерверка, а 46-метровая лесная красавица загорелась яркими огоньками. Напомним, что дерево является вторым по высоте в городе — самая высокая елка (55 м) в России установлена в Татышев-парке.

Если вы до сих пор не успели зарядиться новогодним настроением, то приходите за своей порцией на «Белую ярмарку». Теплый декабрь позволяет быть на улице долго, а длинные январские каникулы созданы для того, чтобы вы заглянули на Театральную площадь и прекрасно провели время в компании родных и близких. С наступающим!

Интернет-газета Newslab, фотографии Сергея Токарева

