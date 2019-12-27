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«Самое главное — довольный ребенок»: в Красноярске устроили карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья

«Самое главное — довольный ребенок»: в Красноярске устроили карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья

27.12.2019
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Праздник для ребят с ОВЗ и не только ежегодно организовывает региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» в партнерстве с Сибирской угольной энергетической компанией. За творческую часть отвечает музыкальный центр «Волшебный микрофон».

«Новогодний праздник ждут все, он приносит радость и надежду всем детям, а особенно нашим, которые постоянно нуждаются в поддержке. Для них такой карнавал — это отдушина, новые эмоции», — рассказывает Надежда Куликова, руководитель организации «Щит».

На празднике в этом году собрались более тысячи особенных детей из Красноярска и районов: Балахтинского, Рыбинского, Назаровского и других. Это, в том числе, ребятишки из домов-интернатов и коррекционных школ, а также многодетных семей.

В зале Краевой филармонии собралось более 1000 детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздничное шоу для ребят проходит в Красноярске ежегодно.
На сцене разворачивается новогодняя сказка, полная загадок и чудес. Центральный персонаж — это, конечно же, Дед Мороз. В качестве отрицательного героя Бренда Хэштеговна Пшик, которая не верит в волшебника и хочет монетизировать все его подарки.
Организатор творческой части фестиваля — один из самых известных детских музыкальных центров России «Волшебный микрофон».
Действие с первых минут захватывает внимание каждого маленького зрителя.

Для гостей выступали певцы (причем самым юным всего 4 года), танцоры, актеры и даже акробаты. Декорации, костюмы, исполнение — всё на высшем уровне, ярко и красиво. На сцене развернулась новогодняя сказка с неординарным сюжетом на современный манер. Но больше всего маленьких зрителей поразили любимые персонажи, известные каждому по популярным фильмам.

«Концерт очень хороший, ребятишки молодцы, очень стараются. Приятно, что нас приглашают уже не в первый раз, и каждый год организаторы придумывают что-то новое и всегда интересное», — поделилась впечатлениями жительница Красноярска Дарья. На карнавал она привела своего 5-летнего сына.

Костюмы популярных среди детворы персонажей — лучшая находка организаторов. Стоило, например, роботу только показаться из-за кулис, как зал накрывала волна восторга.
Не меньше поразили детское воображение номера с акробатическими элементами.
Сразу 6 танцевальных коллективов внесли свой вклад в то, чтобы праздник получился красивым и запоминающимся.

«На сцене сегодня не только „Волшебный микрофон“, но и танцоры из таких коллективов и ансамблей как „Кедраши“, „Кумир“, „Созвездие детства“, „Дети солнца“, „Шоутайм“, а также артисты циркового коллектива „Надежда“», — рассказала Нина Андреева, художественный руководитель центра «Волшебный микрофон». По её словам, сюжет никак специально не адаптировали. Организаторы, уверены, что если действие захватывающее и яркое, то его легко воспримет абсолютно каждый ребенок.

Так в итоге оно и вышло — абсолютно все дети, независимо от возраста и физических возможностей, выходили из зала со счастливыми и горящими глазами.

Дети с ОВЗ — главные гости карнавала. Они попали на праздник по приглашениям. Более того, для ребят, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом и которые перемещаются на колясках, весь первый ряд освободили от кресел.
Татьяна и её 4-летняя дочь пришли на праздник по купленному билету. Шоу открыто для всех, кто хотел бы добавить в свою жизнь новогоднего волшебства.
В концертном зале есть совсем крохи, но разве не в таком возрасте Новый год чудеснее всего?
В ожидании начала ногодней сказки.
Помимо представления, всех детей ждали сладкие сюрпризы.

К слову, попасть на концерт можно было не только по приглашениям, но и по билетам, которые продавались в кассах. Такой возможностью воспользовалась жительница Красноярска Татьяна, чтобы сводить на шоу свою 4-летнюю дочь:

«Первый раз были на празднике „Волшебного микрофона“, и нам очень понравилось. Дочка просто в восторге, ведь на сцене были её любимые герои. Например, она очень любит фильм про робота Бамблби и была в хорошем смысле шокирована, когда он вышел на сцену. Поэтому концерт, безусловно, получился, ведь самое главное — это довольный ребенок».

То, что детвора в восторге — понятно, без слов.
К слову, такие мероприятия, объединяющие детей, независимо от их физических возможностей, отлично помогают адаптироваться в обществе. Ребята не стесняются ни сверстников, ни даже телевизионных камер.
Тем временем Бренда Хэштеговна ведет трансляцию в Инстаграме. Сказка хоть и в лучших новогодних традициях, но на современный манер.
После концерта — настоящий ажиотаж, ведь надо успеть сделать фото с таким классным персонажем!
Прошедший карнавал — далеко не единственный вклад краевой организации «Щит» и Сибирской угольной энергетической компании в поддержку ребят с ОВЗ.
Уже более 10 лет стороны сотрудничают и развивают проекты, которые помогают особенным детям чувствовать себя счастливее и увереннее.

Новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья — несомннено важный, но далеко не единственный совместный проект «Щита» и СУЭК. Сотрудничество краевой организации и компании продолжается уже более 10 лет.

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Интернет-газета Newslab, фотографии Сергея Токарева

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