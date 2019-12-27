Новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья — это уже традиция для Красноярска. Ежегодно на событие съезжаются ребятишки из разных районов края, а организаторы устраивают для них красочное шоу и готовят сладкие подарки. В этот раз создателям праздника снова было чем удивить и порадовать гостей. Как проходил карнавал и почему это событие — одно из ключевых мероприятий для детей с ОВЗ, читайте в материале Newslab.

Праздник для ребят с ОВЗ и не только ежегодно организовывает региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит» в партнерстве с Сибирской угольной энергетической компанией. За творческую часть отвечает музыкальный центр «Волшебный микрофон».

«Новогодний праздник ждут все, он приносит радость и надежду всем детям, а особенно нашим, которые постоянно нуждаются в поддержке. Для них такой карнавал — это отдушина, новые эмоции», — рассказывает Надежда Куликова, руководитель организации «Щит».

На празднике в этом году собрались более тысячи особенных детей из Красноярска и районов: Балахтинского, Рыбинского, Назаровского и других. Это, в том числе, ребятишки из домов-интернатов и коррекционных школ, а также многодетных семей.

Для гостей выступали певцы (причем самым юным всего 4 года), танцоры, актеры и даже акробаты. Декорации, костюмы, исполнение — всё на высшем уровне, ярко и красиво. На сцене развернулась новогодняя сказка с неординарным сюжетом на современный манер. Но больше всего маленьких зрителей поразили любимые персонажи, известные каждому по популярным фильмам.

«Концерт очень хороший, ребятишки молодцы, очень стараются. Приятно, что нас приглашают уже не в первый раз, и каждый год организаторы придумывают что-то новое и всегда интересное», — поделилась впечатлениями жительница Красноярска Дарья. На карнавал она привела своего 5-летнего сына.

«На сцене сегодня не только „Волшебный микрофон“, но и танцоры из таких коллективов и ансамблей как „Кедраши“, „Кумир“, „Созвездие детства“, „Дети солнца“, „Шоутайм“, а также артисты циркового коллектива „Надежда“», — рассказала Нина Андреева, художественный руководитель центра «Волшебный микрофон». По её словам, сюжет никак специально не адаптировали. Организаторы, уверены, что если действие захватывающее и яркое, то его легко воспримет абсолютно каждый ребенок.

Так в итоге оно и вышло — абсолютно все дети, независимо от возраста и физических возможностей, выходили из зала со счастливыми и горящими глазами.

К слову, попасть на концерт можно было не только по приглашениям, но и по билетам, которые продавались в кассах. Такой возможностью воспользовалась жительница Красноярска Татьяна, чтобы сводить на шоу свою 4-летнюю дочь:

«Первый раз были на празднике „Волшебного микрофона“, и нам очень понравилось. Дочка просто в восторге, ведь на сцене были её любимые герои. Например, она очень любит фильм про робота Бамблби и была в хорошем смысле шокирована, когда он вышел на сцену. Поэтому концерт, безусловно, получился, ведь самое главное — это довольный ребенок».

Новогодний карнавал для детей с ограниченными возможностями здоровья — несомннено важный, но далеко не единственный совместный проект «Щита» и СУЭК. Сотрудничество краевой организации и компании продолжается уже более 10 лет.

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Летом стороны организуют для особых детей загородный фестиваль «От сердца к сердцу» на базе отдыха «Бузим» и однодневные круизы по Енисею. Еще один совместный социально-творческий проект в поддержку ребятишек — «Пусть всегда буду я». Ежегодно маленькие артисты с ОВЗ выступают на одной сцене с профессиональными коллективами. А еще совместными усилиями угольщики и общественники внедряют в Красноярске, в спорткомплексе «Солнечный», реабилитационную и благотворительную программу «Лыжи мечты» — благодаря ей дети с особенностями здоровья делают уверенные успехи на горных лыжах.

Интернет-газета Newslab, фотографии Сергея Токарева