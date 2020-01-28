«На лед выходят гидроэнергетики»: на Красноярской ГЭС впервые прошёл фестиваль кёрлинга

26 января сотрудники различных подразделений Красноярской ГЭС собрались для того, чтобы сразиться в турнире по кёрлингу. Такой спортивный фестиваль на территории гидроэлектростанции компания En+ Group организовала впервые, чтобы поддержать спортсменов Первенства мира по этому виду спорта среди юниоров. Показываем лучшие кадры события.

На Красноярской ГЭС компании En+ Group постоянно организует специальные акции для укрепления спортивного образа жизни сотрудников и корпоративного духа. На этот раз энергетики поддержали инициативу Федерации кёрлинга Красноярского края, главного управления по физкультуре, спорту и туризму, образованию Красноярска, корпорации развития «Енисейской Сибири» и организовали на территории ГЭС площадку фестиваля для игр в кёрлинг. Сам фестиваль стартовал в Красноярске в декабре прошлого года и продлится до 22 февраля. В мастерстве соревнуются как клубы, так и дворовые команды по кёрлингу Красноярска и края.

В минувшее воскресенье работники ГЭС решили попробовать свои силы в этом спорте. Четыре команды гидроэнергетиков совладали с тяжёлыми гранитными снарядами. Спортивные соревнования на режимном объекте — всегда яркое и весомое событие для сотрудников.

Оказалось, что не все из работников Красноярской ГЭС новички в кёрлинге. Некоторые специалисты всерьез увлекаются этим спортом в свободное время. Например, ведущий экономист бюро по анализу и аудиту Ольга Попова тренируется каждую неделю.

«Я давно увлеклась этой игрой и стараюсь не пропускать тренировки. Это очень интересный вид спорта. В нем важно уметь думать, просчитывая логику своих действий, уметь работать в команде, верно рассчитать физическую составляющую при подаче. Вместе со мной кёрлингом занимается и мой сын, которого я с радостью пригласила в нашу команду», — поделилась Ольга.

Поле для игры организовали прямо на смотровой площадке с видом на плотину Красноярской ГЭС, Енисей и дивные горы. Работники предприятия неделю трудились над площадкой, сотрудники постарались сделать лёд максимально ровным. В день игр на две полноценных игровых дорожки нанесли профессиональную разметку.

Помимо соревновательной части на фестивале состоялись мастер-классы по игре в кёрлинг для взрослых и детей. Азы игры сотрудникам Красноярской ГЭС и их семьям демонстрировал четырехкратный чемпион Красноярского края по игре в керлинг Василий Грошев.

Две выигравшие команды от Красноярской ГЭС отправятся на полуфинал, который пройдет в дни открытых дверей в красноярском кёрлинг-центре на острове Отдыха с 5 по 8 февраля. В случае победы там, команда пройдёт в финал среди спортсменов-любителей. Итоговая схватка состоится 22 февраля в ледовой дворце «Кристалл арена» сразу после церемонии награждения победителей Первенства мира среди юниоров.

Напомним, что Первенство мира по кёрлингу среди юниоров пройдет с 15 по 22 февраля. В турнире примет участие около 100 спортсменов из 15 стран мира: России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Подобный турнир Россия примет во второй раз в истории. Впервые подобные состязания состоялись в 2013 году в Сочи в рамках тестовых соревнований Олимпийских игр. В мире кёрлинга это второе по значимости соревнование. Билеты на игры можно приобрести в кассах города.

«Скрестите щетки»: в Красноярске пройдет первенство мира по керлингу среди юниоров

Интернет-газета Newslab, фотографии пресс-службы Красноярской ГЭС компании En+ Group