«Хватай вкусные облака и огромные ириски»: в красноярском детдоме устроили сладкий мастер-класс

В детском доме «Самоцветы» на правобережье Красноярска прошёл развлекательный мастер-класс по кулинарии. Два часа ребята сами готовили сладости под чутким присмотром ведущих детской программы и своих воспитателей. После праздника вкусностей у каждого на память остался любимый десерт, а у нас яркие снимки. Рассказываем, почему такие мероприятия очень важны для детей с непростой судьбой.

Мастер-класс «Сладкий час» организовал друг и партнёр детского дома «Самоцветы» на Парашютной, 16 — кредитный потребительский кооператив «Совет». Уже с прошлого года компания взяла под «крыло» этот детдом, как и ряд подобных учреждений в нескольких городах России. Также КПК «Совет» помогает детско-юношеским спортивным клубам.

Мы на кулинарном шоу!

Ребята разных возрастов, мальчишки и девчонки, сразу после уроков в школе вернулись в группы и словно попали на настоящее кулинарное шоу. Девушка-повар выступала в роли ведущей и объясняла, как превратить обычные продукты во вкусные угощения. Всего-то нужны сахар, сливки, сгущёнка, печенье и пара апельсинов, а на выходе — целых четыре разных десерта.

«Мы запланировали серию мастер-классов для ребятишек не только в этом детском доме, но и в других подобных учреждениях. Спектр занятий очень широкий. Не только развлечения!Это и познавательные встречи с нашими юристами, которые разъясняют воспитанникам их законные права и обязанности, знания пригодятся, когда они начнут самостоятельную жизнь за стенами детдома. Походы в кино, зоопарк, боулинг, театр — часть культурно-развлекательной программы. Сегодня у детишек „Сладкий час“ — из обычного сахара и других доступных продуктов они готовят 4 вида угощений. Глядя на их счастливые лица и азарт, с которым они передают друг другу ложку в этой кулинарной эстафете, хочется почаще наполнять их жизнь такими яркими событиями. На самом деле, так мало нужно для искренней детской улыбки. А нет ничего дороже ее», — рассказала старший финансовый консультант кредитного потребительского кооператива «Совет» Надежда Седова.

Воспитанники детских домов находятся в сложной жизненной ситуации, они всегда рады новому общению, а для праздника — не нужен повод. Таким был замысел организаторов, который удалось воплотить сполна. Ребята не могли оторваться от нового занятия и наблюдали метаморфозы продуктов гораздо дольше запланированного часа.

«Мне очень понравился мастер-класс, особенно — делать ириски. Конечно, я кое-что уже умею готовить, сладости ела только магазинные. Кулинария, оказывается, бывает интересной, но в будущем я всё же мечтаю стать бухгалтером», — рассказывает воспитанница «Самоцветов».

Сладкая польза

«Гвоздём» программы стала сладкая вата. «Сыпь сахара побольше, девчонкам полезно есть сладкое», «Лови эти сладкие облака, они сейчас улетят», — приговаривали юные кулинары.

«Мы постоянно проводим для детей интересные уроки, которые помогают им познавать мир и даже определиться с профессией. У нас принято, например, что раз в месяц ребятишки под присмотром воспитателей готовят сами. Элементарно, чтобы понимали — даже яичница сама себя не пожарит. КПК „Совет“ — наши друзья с прошлого года, ребятишки до сих пор вспоминают, какой им новогодний утренник организовали! Мы уже обговорили планы и на будущий год: наши партнеры проведут и ряд лекций с привлечением социанльных работников. Юристов, специалистов по профориентации. Это так важно! А сегодняшний мастер-класс для детей как „допинг счастья“, ведь сколько бы ни было сладких угощений, для ребят все равно будет мало», — директор детского дома «Самоцветы» Светлана Гребенникова.

Как отметили организаторы мастер-класса и руководство детского дома, подобные уроки обязательно станут традицией. Ведь для ребят из детских домов нет ничего дороже доброго живого общения, а сладости в таком деле — лишь приятный бонус.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной