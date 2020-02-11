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За дровами на санках, девичьи секреты и корыто у двери: история одной из старейших школ Красноярска

За дровами на санках, девичьи секреты и корыто у двери: история одной из старейших школ Красноярска

11.02.2020
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Многие школы Красноярска построили в прошлом веке, но среди них есть долгожительницы. Школа № 4 — одна из них.

Школу начали строить в 1938 году в пойме реки Кача, рядом с улицами Большекачинской и Кузнечной. ​ На месте школы цвели сады, располагались деревянные жилые дома и мельница, а в выходные дни на улице Архиерейской (ныне — улица Горького) работала барахолка. Ради новой школы живописные кварталы Качинской слободы пришлось снести. Без сложностей, само собой, не обошлось — быстрому строительству мешали грунтовые воды. Открыть школу удалось только в феврале 1940 года, 3 числа туда пришли первые ученики.

Так выглядели улицы Большекачинская и Кузнечная в 30-х годах прошлого столетия — пасторальная картина и часовня с десятирублевой купюры вдалеке.
Вместо школы могли бы остаться рынок и улицы из деревянных домиков, но история, как известно, не терпит условного наклонения. На фото 1934 года — застройка вблизи Всехсвятской церкви (позже — завода «Квант» и ТК «Квант»).
Фото: vk.com/photo-39740535_456249523
Ради новой школы живописные кварталы Качинской слободы пришлось снести.
Юдинские сады в пойме реки Кача. Вряд ли современные красноярцы смогут узнать эту локацию без посторонней помощи.
Фасад новой школы.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и в школе открыли госпиталь № 987 для раненых, которых доставляли с фронта в Красноярск по железной дороге. Кабинет 202 превратили в офицерскую палату, а класс химии переоборудовали в операционную.​ Педагоги и старшие ученики ушли на фронт, но многие из них с войны не вернулись. Погиб и первый директор школы — Юрий Рябов. Сейчас о военных событиях напоминает мемориальная доска на фасаде школы.

Война унесла жизни многих учеников школы, в том числе и первого директора — Юрия Рябова.
Младшие дети каждый день приходили в классы, в которых еще совсем недавно учились, и выступали перед пациентами. В их числе была первоклассница Тамара Веремеенко. Через много лет она станет директором школы № 4.
Классы школы превратили в операционные — так выглядит страшная реальность военных будней.
Пациенты и медицинский персонал даже успевали репетировать спектакль «Свадьба в Малиновке» и «гастролировать» с ним по другим городским госпиталям.

В конце войны, в 1944 году, в здании вновь открывается женская школа. Девочкам нужно было не только учиться, но и отапливать помещение — за дровами, которые привозили в школу на санях, девочки ходили вместе с учителями по размытой дороге. При этом в классах было чисто: на крыльце стояли корыта с водой, где специальными палками полагалось мыть ботинки.

Судя по сохранившемуся с 1948 года классному журналу, девочек пятерками не баловали. В первом классе посещали уроки письма, чтения, арифметики, пения и рисования. Сложней всего дела обстояли с письмом — всего две пятерки и целых 25 троек. Зато все без исключения девочки отличались прилежным поведением. На весь Красноярск славился школьный кабинет химии и теплица. Юных натуралистов даже удостоили поездки в Москву на ВДНХ.

После войны в школе учились только девочки — им приходилось и ходить за дровами, и играть мужские роли в школьных спектаклях.
Журнал успеваемости 1948 года — быть отличницей было не так просто.

В 1953 учебном году в девятый класс пришли четыре мальчика, и школа потеряла статус женской. С тех пор в драматическом кружке мужские роли исполняли юноши, а школьные вечера стали проводить чаще.

В 70-80-х в школе учились более тысячи детей, это связано в том числе со строительством 17 микрорайона Красноярска. Лучшая комсомольская организация, правофланговая пионерская дружина, музей, кабинет профориентации, мастерские ручного труда, хореографические ансамбли «Зарнички» и «Орлята» — дети приезжали сюда учиться со всего города, школа считалась элитной.

Одной из школьных традиций были ежегодные летние выезды в лагерь труда и отдыха в село Тагарское Минусинского района. Поездка считалась престижной — за право быть принятым в трудовой отряд школьники соревновались.

Ребята и девчата на выезде в лагерь труда и отдыха. По лицам видно — довольные.
Поездка считалась престижной — трудиться на благо села брали не всех.

В 2015 году школе потребовался ремонт, который закончили к сентябрю 2017 года. Сегодня здание школа № 4 выглядит так:

Школа до окончания ремонта в 2017 году.
Фото: vk.com/photo-39740535_456247687
Вид школы сегодня.
Та самая мемориальная табличка, которая подтверждает, что во время войны на территории школы был госпиталь.
Внутренний двор школы.
Как считаете, можно дать зданию 80 лет?

Если вам интересны другие школьные истории давно минувших дней, почитайте наш фоторепортаж о том, как праздновали День знаний в СССР или о летних каникулах в пионерских лагерях.

С ностальгией по беззаботной школьной жизни, интернет-газета Newslab.ru
Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Красноярска

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