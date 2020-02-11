За дровами на санках, девичьи секреты и корыто у двери: история одной из старейших школ Красноярска

Красноярская школа № 4 (ул. Горького, 97), одна из старейших в городе, отмечает 80-летний юбилей. В середине прошлого века ради её строительства пришлось сносить жилые дома и побеждать стихию, но по сей день школа в центре города живет и воспитывает молодых красноярцев. Newslab рассказывает её историю в фактах, цифрах и фотографиях.

Школу начали строить в 1938 году в пойме реки Кача, рядом с улицами Большекачинской и Кузнечной. ​ На месте школы цвели сады, располагались деревянные жилые дома и мельница, а в выходные дни на улице Архиерейской (ныне — улица Горького) работала барахолка. Ради новой школы живописные кварталы Качинской слободы пришлось снести. Без сложностей, само собой, не обошлось — быстрому строительству мешали грунтовые воды. Открыть школу удалось только в феврале 1940 года, 3 числа туда пришли первые ученики.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и в школе открыли госпиталь № 987 для раненых, которых доставляли с фронта в Красноярск по железной дороге. Кабинет 202 превратили в офицерскую палату, а класс химии переоборудовали в операционную.​ Педагоги и старшие ученики ушли на фронт, но многие из них с войны не вернулись. Погиб и первый директор школы — Юрий Рябов. Сейчас о военных событиях напоминает мемориальная доска на фасаде школы.

В конце войны, в 1944 году, в здании вновь открывается женская школа. Девочкам нужно было не только учиться, но и отапливать помещение — за дровами, которые привозили в школу на санях, девочки ходили вместе с учителями по размытой дороге. При этом в классах было чисто: на крыльце стояли корыта с водой, где специальными палками полагалось мыть ботинки.

Судя по сохранившемуся с 1948 года классному журналу, девочек пятерками не баловали. В первом классе посещали уроки письма, чтения, арифметики, пения и рисования. Сложней всего дела обстояли с письмом — всего две пятерки и целых 25 троек. Зато все без исключения девочки отличались прилежным поведением. На весь Красноярск славился школьный кабинет химии и теплица. Юных натуралистов даже удостоили поездки в Москву на ВДНХ.

В 1953 учебном году в девятый класс пришли четыре мальчика, и школа потеряла статус женской. С тех пор в драматическом кружке мужские роли исполняли юноши, а школьные вечера стали проводить чаще.

В 70-80-х в школе учились более тысячи детей, это связано в том числе со строительством 17 микрорайона Красноярска. Лучшая комсомольская организация, правофланговая пионерская дружина, музей, кабинет профориентации, мастерские ручного труда, хореографические ансамбли «Зарнички» и «Орлята» — дети приезжали сюда учиться со всего города, школа считалась элитной.

Одной из школьных традиций были ежегодные летние выезды в лагерь труда и отдыха в село Тагарское Минусинского района. Поездка считалась престижной — за право быть принятым в трудовой отряд школьники соревновались.

В 2015 году школе потребовался ремонт, который закончили к сентябрю 2017 года. Сегодня здание школа № 4 выглядит так:

Если вам интересны другие школьные истории давно минувших дней, почитайте наш фоторепортаж о том, как праздновали День знаний в СССР или о летних каникулах в пионерских лагерях.

С ностальгией по беззаботной школьной жизни, интернет-газета Newslab.ru

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Красноярска