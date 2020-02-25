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«Новый дом для драгоценных гостей»: красноярский музей геологии переехал в центр города

«Новый дом для драгоценных гостей»: красноярский музей геологии переехал в центр города

Интернет-газета Newslab.ru
25.02.2020
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Долгое время Музей геологии Центральной Сибири «GEOS» располагался в здании на Партизана Железняка. Кабинеты были хоть и просторные, но все же расположение были не для всех удобным. После долгих лет такого пребывания музей наконец-то обрел новый дом в уютном здании на Мира, 55.

GEOS теперь находится в новом здании. Раньше здесь располагалась типография супружеской четы Кохановских, просветителей и издателей большинства либеральных газет Красноярска начала 20 века.

«Музей геологии обрел достойное новое место, и мы сегодня открываем его в новом доме. Горожанам здесь будет удобно. Стоит отметить, что в музее серьезная коллекция минералов, палеонтологических находок, пород, которые доступны не только красноярцам, но и жителям всего края, так как музей часто проводит выездные мероприятия. Хочется поблагодарить коллектив, который бережно хранит коллекции», — отметил министр экологии края Павел Корчашкин.

Коллекция Музея геологии Центральной Сибири GEOS переехала в новое здание
Теперь увидеть необычные экспонаты можно по адресу Мира, 55
21 февраля прошло официальное открытие музея. Перерезать красную ленточку доверили министру экологии края Павлу Корчашкину
После этого для гостей провели небольшую экскурсию
Директор музея Юлия Мансурова вместе с «жителем» экспозиции — Дромеозавром Ящеротазовичем Тероподовым. У него даже есть свой аккаунт в инстаграме

Прийти в музей геологии будет интересно и взрослым, и детям. Во-первых, это красиво. Необычные минералы переливаются разными цветами. Яркий малахит, агат с причудливыми узорами, кварцы необычной формы — все это можно найти на стендах музея. Во-вторых, это очень познавательно. Во время экскурсии рассказывают и о работе геологов и добыче камней, как добывают тот или иной минерал, о том, как выглядят необработанные камни.

Вот так малахит выглядит в природе — до того, как попасть на кольца или превратиться в шкатулку
Необработанные камни привлекают внимание всей посетителей
А этот небольшой серо-зеленый камешек — изумруд. Вот из таких камней потом получаются ярко-зеленые красавцы
Сложно остаться равнодушным при виде такой красоты и изобретательности природы

«Нахождение музея в исторической части города, конечно, неслучайно — это, конечно, удобно для горожан, с другой стороны — это история города, которая неразрывно связана с историей развития горного дела и промышленности. Мы видим интересную коллекцию, и для „Полюса“ большая радость быть партнером этого музея уже несколько лет. И в этом году мы также будем поддерживать мероприятия, которые здесь проходят», — рассказал директор по работе с государственными органами золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

Золотодобывающая компания «Полюс» уже несколько лет сотрудничает с Музеем GEOS
Так, ученикам Школы геолога «Полюс» помогает ездить на всероссийские олимпиады, организовывать выездные занятия
Также юным исследователям помогают с оборудованием и с инвентарем — например, школе подарили вот такие наглядные «наборы» минералов. теперь о камнях можно узнать не только теорию, но их можно пощупать, посмотреть и «познакомиться» вживую
Директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов поздравил коллектив музея с новым открытием

Школа юного геолога работает уже больше 10 лет. Сюда принимают детей разных возрастов. В основном, они все увлечены геологией с самого маленького возраста.

«Я с детства любил собирать и коллекционировать разные камни. Например, гуляешь по Каче — так там можно много интересного найти. Родители решили отдать меня в эту школу, и мне очень нравится», — говорит один из воспитанников.

Занятия проводятся не только с красноярскими школьниками. Сейчас ходят проводить занятия с учениками из разных районов — делать это будут при помощи видеосвязи.

Сегодня на занятия школы геологов пришел министр экологии. Он спросил ребят об их уроках.
На уроках детям рассказывают о том, чего не узнаешь в школе. «Нам эти знания очень помогают — в географии, химии и биологии», — делятся ребята

Музей геологии GEOS
пр. Мира, 55
Запись на экскурсии по телефону 8 (391)252-29-46
Официальный сайт mgeos.ru

Сейчас ко Дню Победы в музее работает выставка «Миротворцы». Изучив ее, можно узнать, из каких природных соединений и как делали оружие, какой огромный скачок в познании свойств металлов и минералов совершила оборонная промышленность в годы Великой Отечественной войны. По-прежнему находятся в музее «Миры Краснолуцкого» — соединение природных камней и художественного таланта.

«Мы с нетерпением ждем всех, не только поклонников минералов. Наш музей — способ понять и осознать формирование Земли, как мир стал именно таким, каким мы видим его сейчас. — Говорит директор музея геологии Центральной Сибири Юлия Мансурова. — В GEOS просто и понятно расскажут о загадках вселенной любому: и взрослому, и ребенку».

Музей GEOS уже начал принимать экскурсии в новом помещении. По понедельникам и четвергам здесь продленный день — посетители могут приходить до 8 часов вечера. Впереди долгие выходные — сходите в GEOS всей семьей!

Интернет-газета Newslab. Фотографии Алины Ковригиной

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