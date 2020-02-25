«Новый дом для драгоценных гостей»: красноярский музей геологии переехал в центр города

Музей геологии GEOS переехал в «новый дом». Теперь выставку минералов и драгоценных камней можно увидеть в центре города — на Мира, 55. Музей заново открыли 21 февраля, красную ленточку перерезал министр экологии края Павел Корчашкин под аплодисменты работников, гостей и воспитанников школы геологии. Newslab побывал на открытие и расскажет вам о самых интересных экспонатах GEOS.

Долгое время Музей геологии Центральной Сибири «GEOS» располагался в здании на Партизана Железняка. Кабинеты были хоть и просторные, но все же расположение были не для всех удобным. После долгих лет такого пребывания музей наконец-то обрел новый дом в уютном здании на Мира, 55.

«Музей геологии обрел достойное новое место, и мы сегодня открываем его в новом доме. Горожанам здесь будет удобно. Стоит отметить, что в музее серьезная коллекция минералов, палеонтологических находок, пород, которые доступны не только красноярцам, но и жителям всего края, так как музей часто проводит выездные мероприятия. Хочется поблагодарить коллектив, который бережно хранит коллекции», — отметил министр экологии края Павел Корчашкин.

Прийти в музей геологии будет интересно и взрослым, и детям. Во-первых, это красиво. Необычные минералы переливаются разными цветами. Яркий малахит, агат с причудливыми узорами, кварцы необычной формы — все это можно найти на стендах музея. Во-вторых, это очень познавательно. Во время экскурсии рассказывают и о работе геологов и добыче камней, как добывают тот или иной минерал, о том, как выглядят необработанные камни.

«Нахождение музея в исторической части города, конечно, неслучайно — это, конечно, удобно для горожан, с другой стороны — это история города, которая неразрывно связана с историей развития горного дела и промышленности. Мы видим интересную коллекцию, и для „Полюса“ большая радость быть партнером этого музея уже несколько лет. И в этом году мы также будем поддерживать мероприятия, которые здесь проходят», — рассказал директор по работе с государственными органами золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

Школа юного геолога работает уже больше 10 лет. Сюда принимают детей разных возрастов. В основном, они все увлечены геологией с самого маленького возраста.

«Я с детства любил собирать и коллекционировать разные камни. Например, гуляешь по Каче — так там можно много интересного найти. Родители решили отдать меня в эту школу, и мне очень нравится», — говорит один из воспитанников.

Занятия проводятся не только с красноярскими школьниками. Сейчас ходят проводить занятия с учениками из разных районов — делать это будут при помощи видеосвязи.

Музей геологии GEOS

Запись на экскурсии по телефону 8 (391)252-29-46

Официальный сайт mgeos.ru пр. Мира, 55Запись на экскурсии по телефонусайт

Сейчас ко Дню Победы в музее работает выставка «Миротворцы». Изучив ее, можно узнать, из каких природных соединений и как делали оружие, какой огромный скачок в познании свойств металлов и минералов совершила оборонная промышленность в годы Великой Отечественной войны. По-прежнему находятся в музее «Миры Краснолуцкого» — соединение природных камней и художественного таланта.

«Мы с нетерпением ждем всех, не только поклонников минералов. Наш музей — способ понять и осознать формирование Земли, как мир стал именно таким, каким мы видим его сейчас. — Говорит директор музея геологии Центральной Сибири Юлия Мансурова. — В GEOS просто и понятно расскажут о загадках вселенной любому: и взрослому, и ребенку».

Музей GEOS уже начал принимать экскурсии в новом помещении. По понедельникам и четвергам здесь продленный день — посетители могут приходить до 8 часов вечера. Впереди долгие выходные — сходите в GEOS всей семьей!

Интернет-газета Newslab. Фотографии Алины Ковригиной