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«Камера Сталина, ложки-заточки и орудия пыток»: что хранит в себе Тюремный замок Красноярска

«Камера Сталина, ложки-заточки и орудия пыток»: что хранит в себе Тюремный замок Красноярска

04.05.2020
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У входа в музей поставили даже символический сторожевой пост

Тюремный замок находится на территории СИЗО-1 (в самом центре Красноярска на ул. Республики, 72), но попасть в него просто так сейчас нельзя. А в конце XIX века каторжане прибывали сюда, чтобы получить распределение и отправиться в другую тюрьму для отбывания наказания. «Кандальный путь» из Петербурга занимал около 2,5 лет. Осужденные шли пешком через всю страну в кандалах. Часто со ссыльными шли их жены и дети.

Вход в «Тюремный замок»
Экскурсии по музею сейчас проводятся только для взрослых и только по особому запросу. Обычному посетителю сюда попасть невозможно
Вот так выглядела камера в царские времена. В ней могли содержаться более десятка заключенных. Спали они по очереди, подкладывая свое же белье, так как никаких матрасов предусмотрено не было. Иногда в таких камерах жили и жены с детьми заключенных, условия для них не меняли
Так выглядел кандальный путь через всю страну. От него и пошло выражение «встать на путь исправления»
Сбежать каторжанам было невозможно. Во-первых, их наполовину брили. За особо тяжкие преступления сбривали одну половину, за менее тяжкие — другую
Во-вторых, осужденных клеймили при помощи вот таких штампов. Ворам на лице (на щеках и лбу) выжигали слово «ВОР», каторжанам — «КАТ»
Уже в XX веке заключенные СИЗО-1 помогли оформить музей — сделали подобные фигуры на стенах «Тюремного замка»

Место, где сейчас находится Тюремный замок и СИЗО-1, в то время считалось окраиной города. До этого главная городская тюрьма располагалась на месте нынешнего стадиона «Локомотив», но деревянное строение быстро пришло в негодность и тюрьма переехала. Новое здание на Республики (тогда — на Новотюремной) построили из камня, оно стало почти самым высоким зданием в городе. Позже там появились конюшни, кирпичный завод и казармы.

Через такое окошко в камеры проникал свет
А это карцер. Сюда сажали заключенного в смирительной рубахе. Надевать ее помогал врач
Как и сейчас, преступников перевоспитывали трудом. Например, в стенах тюрьмы они делали обувь
А это помещение — так называемый «стакан». Сюда конвоир сажал заключенного перед тем, как отвести в какое-то другое помещение
В тюрьмах всегда были распространены пытки. Палачом становился кто-то из числа заключенных — ему полагался увеличенный паек и отдельная камера. Так, например, человека избивали плетьми
А такой поводок надевали на шею — с ним человек не мог ни к чему прислониться, не говоря уже о том, чтобы прилечь
Вот в таких кандалах осужденные проделывали свой путь в Сибирь. Тем, кто склонен к побегу, с собой давали «бочонок» весом в 25 кг. Далеко с таким не уйти

Сбежать из тюрьмы было практически невозможно — в самих стенах были проложены стальные решетки. В царское время внутри двора тюрьмы стояли виселица и часовня. От часовни к тюрьме шел подземный ход. К арестантам приходил батюшка, чтобы те могли исповедаться перед казнью. Уже в советское время ход засыпали, а саму часовню снесли.

Для начальника тюрьмы служба здесь тоже была своего рода ссылкой. Правда, чуть более приятной
Сюда отправляли из столицы за какую-либо провинность. Кабинет начальника находился прямо по соседству с камерами, и такой пост сложно было назвать завидным
В тюрьме работал знаменитый врач Павел Мажаров, известный на всю страну. Его называли просто — «дед». Многие арестанты мечтали пройти путь и наконец попасть к деду, который спасет их от недугов
Стены тюрьмы и ее внутреннее состояние остались практически в первозданном виде. Заключенных содержали здесь вплоть до начала 2000-х годов

С приходом советской власти поток арестантов в Красноярск не только не уменьшился, но значительно вырос. В 1917 году Красноярский тюремный замок переименовали в Дом лишения свободы. Долгое время он находился в ведении НКВД, и в его стенах пролилось немало крови.

Через красноярскую тюрьму прошло много известных личностей — одна из первых русских женщин-офицеров Мария Бочкарева, советский вождь Иосиф Сталин (тогда еще Джугашвили), дочь Марины Цветаевой Ариадна Эфрон, певица Лидия Русланова и актер Георгий Жженов
Содержание в тюремном замке в советское время было не лучше царских времен. Так выглядела камера
А так — туалет в камере
Многих через Красноярск отправляли на Север, в концентрационные лагеря

Историки говорят, что советских заключенных расстреливали прямо в стенах тюрьмы, в небольшом подвале. Документационных сведений об этом очень мало, и точное количество жертв режима назвать невозможно.

В середине XX века в красноярской тюрьме начинает формироваться своя тюремная культура с соответствующей атрибутикой. В это время арестанты уже делают наколки, которые в будущем будут отличительным знаком тех, кто сидел.

Вот так «забивались» в XX веке

Отдельно в музее показывают коллекцию изъятых запрещенных предметов. Удивительно, но оружие можно сделать практически из всего: например, заточить ложку об камень до остроты лезвия. 

Это запрещенка — заточки, лезвия и все, чем можно ранить или даже убить
Карты, как и все прочие азартные игры, до сих пор в тюрьмах запрещены. Заключенные в игре могли поставить на кон чужую жизнь
Способы спрятать запрещенные предметы довольно изощренные
Но есть и было в тюрьмах место творчеству — оно помогает коротать долгий срок. Известно, что именно здесь делают искусные изделия из дерева
Кто-то пишет картины
А кто-то делает вот такие фигуры из хлебного мякиша. Этим вот уже несколько десятков лет, сверху они покрашены и покрыты лаком. Но, как говорят, сотрудники всю коллекцию сохранить не удалось — съели крысы

С каждым годом ухаживать за музеем все сложнее — плесень и влажность безвозвратно губят многие экспонаты. Сотрудники СИЗО-1 стараются поддерживать Тюремный замок в в нормальном состоянии — регулярно просушивают помещение, следят за экспонатами. Сюда регулярно приезжают туристические группы и зарубежные гости. Но все экскурсии строго «18+», посетителей младше сюда, конечно, не пускают. Узнать подробнее о том, как попасть в музей, можно по тел. (391) 202-63-52.

Сохранять документы в целости довольно сложно, но сотрудники стараются и оберегают экспонаты
Кабинет начальника тюрьмы
В тюремном замке хранится много интересных экспонатов, которые сохранили в себе приметы эпохи и являются важной частью культуры Красноярского края

Исторически сложилось так, что Сибирь и Красноярск — ссыльные края России. Вот уже больше двух веков сюда отправляют осужденных для отбывания срока и возможного исправления. Эта культура близка большинству красноярцев и стереть ее из общей памяти невозможно.

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab, фотографии Алины Ковригиной

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