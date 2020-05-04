«Камера Сталина, ложки-заточки и орудия пыток»: что хранит в себе Тюремный замок Красноярска

150 лет назад Красноярск был одним из крупнейших пересыльных пунктов в Российской империи. В тюрьмах Енисейской губернии содержались представители всех сословий. В Красноярске на месте нынешнего СИЗО-1 существовал Тюремный замок, созданный в 1850 году. Тюремный замок — одно из старейших пенитенциарных учреждений страны, сейчас он превращен в музей. Newslab побывал в подвалах и темных коридорах тюремного музея - смотрите, какие там хранятся жуткие экспонаты с не менее жуткой историей.

Тюремный замок находится на территории СИЗО-1 (в самом центре Красноярска на ул. Республики, 72), но попасть в него просто так сейчас нельзя. А в конце XIX века каторжане прибывали сюда, чтобы получить распределение и отправиться в другую тюрьму для отбывания наказания. «Кандальный путь» из Петербурга занимал около 2,5 лет. Осужденные шли пешком через всю страну в кандалах. Часто со ссыльными шли их жены и дети.

Место, где сейчас находится Тюремный замок и СИЗО-1, в то время считалось окраиной города. До этого главная городская тюрьма располагалась на месте нынешнего стадиона «Локомотив», но деревянное строение быстро пришло в негодность и тюрьма переехала. Новое здание на Республики (тогда — на Новотюремной) построили из камня, оно стало почти самым высоким зданием в городе. Позже там появились конюшни, кирпичный завод и казармы.

Сбежать из тюрьмы было практически невозможно — в самих стенах были проложены стальные решетки. В царское время внутри двора тюрьмы стояли виселица и часовня. От часовни к тюрьме шел подземный ход. К арестантам приходил батюшка, чтобы те могли исповедаться перед казнью. Уже в советское время ход засыпали, а саму часовню снесли.

С приходом советской власти поток арестантов в Красноярск не только не уменьшился, но значительно вырос. В 1917 году Красноярский тюремный замок переименовали в Дом лишения свободы. Долгое время он находился в ведении НКВД, и в его стенах пролилось немало крови.

Историки говорят, что советских заключенных расстреливали прямо в стенах тюрьмы, в небольшом подвале. Документационных сведений об этом очень мало, и точное количество жертв режима назвать невозможно.

В середине XX века в красноярской тюрьме начинает формироваться своя тюремная культура с соответствующей атрибутикой. В это время арестанты уже делают наколки, которые в будущем будут отличительным знаком тех, кто сидел.

Отдельно в музее показывают коллекцию изъятых запрещенных предметов. Удивительно, но оружие можно сделать практически из всего: например, заточить ложку об камень до остроты лезвия.

С каждым годом ухаживать за музеем все сложнее — плесень и влажность безвозвратно губят многие экспонаты. Сотрудники СИЗО-1 стараются поддерживать Тюремный замок в в нормальном состоянии — регулярно просушивают помещение, следят за экспонатами. Сюда регулярно приезжают туристические группы и зарубежные гости. Но все экскурсии строго «18+», посетителей младше сюда, конечно, не пускают. Узнать подробнее о том, как попасть в музей, можно по тел. (391) 202-63-52.

Исторически сложилось так, что Сибирь и Красноярск — ссыльные края России. Вот уже больше двух веков сюда отправляют осужденных для отбывания срока и возможного исправления. Эта культура близка большинству красноярцев и стереть ее из общей памяти невозможно.

Валя Котляр специально для интернет-газеты Newslab, фотографии Алины Ковригиной