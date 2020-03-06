«Шик и блеск от каблуков до короны»: фоторепортаж с конкурса красоты железнодорожниц

В преддверии Международного женского дня в Красноярске прошёл ежегодный конкурс «Мисс Серебряная магистраль». Несколько дней напряжённой подготовки, многочасовые репетиции — всё, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления. Newslab знакомит вас с финалистками, показывает лучшие моменты за кадром конкурса, его самые красивые номера.

Пора включать харизму!

В 2020 году конкурсу «Мисс Серебряная магистраль» исполнилось 11 лет — впервые его организовала Красноярская железная дорога для своих работниц ещё в 2006 году. За то время многое поменялось, но цель всегда оставалась одной — поддержать престиж железнодорожных профессий среди женщин, дать им возможность раскрыть свой потенциал не только на работе, но и на сцене.

В этом году в конкурсе впервые участвовали представительницы четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. А в финал прошли только 12 девушек.

Всех конкурсанток ждал в Красноярске четырёхдневный интенсив. За это время девушки должны были подготовиться к творческим конкурсам — отрабатывали личные презентации, репетировали номера и дефиле в вечерних нарядах.

В финале «Мисс Серебряная магистраль — 2020» девушкам нужно было воплотить различные образы, объединенные одной главной темой: «75-я мирная весна со дня Победы в Великой Отечественной войне». На кону серьёзный приз — поездка в Париж.

А что же думают о конкурсе сами участницы? Во время генеральной репетиции мы пообщались с четырьмя красавицами от каждой из четырёх магистралей.

До финала оставались считанные часы, поэтому мы не стали сильно отвлекать участниц от подготовки.

Дым, слёзы, красота!

Долгожданное событие состоялось днём 4 марта в Красноярском театре музыкальной комедии. Зрительный зал заполнился под завязку — поддержать участниц пришли их коллеги, родные, друзья. Некоторые даже приготовили плакаты с портретами конкурсанток.

С приветственным словом выступил начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.

«Такие конкурсы, как „Мисс Серебряная магистраль“ — это часть корпоративной культуры ОАО „РЖД“. Мы проводим эти мероприятия, чтобы показать красоту и таланты железнодорожниц, помочь им проявить лидерские качества. Он проходит не в первый раз, и мы знаем, что в дальнейшем этот опыт поможет участницам лучше реализовать себя в профессии», —сказал начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.

Старт дан!

В составе жюри — артист балета «Свободный балет Валерия Терешкина» Владимир Антипин, актер и режиссер-постановщик Красноярского краевого отделения Союза театральных деятелей России Андрей Пашнин, председатель жюри — певица, солистка Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского, заслуженная артистка России Вера Баранова.

Сложнее всего членам жюри было оценивать творческие номера — все они, посвященные 75-летию Победы, были и красивы и трогательны. Зрители не сдерживали эмоций.

«В этих девушках столько энергии! Если бы в конкурсе было ещё хоть семь этапов, эти прекрасные дамы справились бы с ними также потрясающе», — говорит эксперт жюри Владимир Антипин.

На конкурсе побывал и министр транспорта Константин Димитров.

«Я всегда считал, что сибирячки самые красивые! Уверен, что для членов жюри выбор будет не простым — каждая из участница достойна титула „Мисс Серебряная магистраль“. Удачи вам, девушки! Пусть у вас всегда остаётся время не только на работу, но и на себя любимых!» — сказал Константин Димитров.

Итоги конкурса оказались непредсказуемы, но без подарков и улыбки не осталась ни одна из участниц. Корона и титул «Мисс Серебряная магистраль» достались Дарье Абрамчик — представительнице Восточно-Сибирской железной дороги.

После конкурса Дарья Абрамчик отметила, что абсолютно не ожидала услышать свою фамилию: «Не думала, что смогу победить, все девушки достойные, все красивые! Мы подружились, и будем общаться дальше. Эта корона — еще одна ступенька, еще одно мое достижение!».

У всех девушек останутся на память не только впечатления, но и подарок — эксклюзивные золотые подвески «Мисс Серебряная магистраль» — таких больше нет ни у кого!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,

фотографии Алины Ковригиной