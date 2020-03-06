>
>
«Шик и блеск от каблуков до короны»: фоторепортаж с конкурса красоты железнодорожниц

«Шик и блеск от каблуков до короны»: фоторепортаж с конкурса красоты железнодорожниц

06.03.2020
0
Фото: Красноярская железная дорога

Пора включать харизму!

В 2020 году конкурсу «Мисс Серебряная магистраль» исполнилось 11 лет — впервые его организовала Красноярская железная дорога для своих работниц ещё в 2006 году. За то время многое поменялось, но цель всегда оставалась одной — поддержать престиж железнодорожных профессий среди женщин, дать им возможность раскрыть свой потенциал не только на работе, но и на сцене.

В этом году в конкурсе впервые участвовали представительницы четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. А в финал прошли только 12 девушек.

Всех конкурсанток ждал в Красноярске четырёхдневный интенсив. За это время девушки должны были подготовиться к творческим конкурсам — отрабатывали личные презентации, репетировали номера и дефиле в вечерних нарядах.

На генеральной репетиции все в боевой готовности!
Платья классического кроя, пиджаки — для строгости. Всё-таки железнодорожник — серьёзная профессия, тут дефиле в купальниках ни к месту.
Для таких опытных танцоров, как представительница Дальневосточной железной дороги Наталья Милюк, красивая проходка по сцене не составит труда — здесь берут верх многочасовые тренировки...
... и высоченные шпильки.
Но даже в такие трудные моменты финалистки относились ко всему с юмором и не стеснялись ошибаться на сцене.

В финале «Мисс Серебряная магистраль — 2020» девушкам нужно было воплотить различные образы, объединенные одной главной темой: «75-я мирная весна со дня Победы в Великой Отечественной войне». На кону серьёзный приз — поездка в Париж.

Кто-то проговаривает про себя слова из «Визитки»...
Кто-то в перерывах между многочасовыми репетициями звонит родным...
Ну а кто-то распевается прямо за кулисами.
Кстати, ведущим шоу стал бывший красноярский журналист Александр Смол.

А что же думают о конкурсе сами участницы? Во время генеральной репетиции мы пообщались с четырьмя красавицами от каждой из четырёх магистралей.

Александра Кондратюк — распределитель работ в Тындинской механизированной дистанции инфраструктуры Дальневосточной железной дороги. Кроме этого она — заслуженная артистка у себя в регионе, солистка сразу нескольких музыкальных коллективов. «На работе я координирую железнодорожников, формирую и выдаю им маршрутные листы. О конкурсе узнала совершенно случайно, решение участвовать приняла сразу. Я люблю РЖД и считаю, что имидж своей дороги нужно продвигать, в том числе, участвуя в таких мероприятиях. На победу настроена серьёзно, но если этого не случится, переживать не буду. У меня уже есть план вернуться в Красноярск специально, чтобы лучше узнать его», — рассказывает Александра.
Ведущий специалист по управлению персоналом в Дирекции по энергообеспечению Забайкальской железной дороги Екатерина Васина решила подать свою заявку на конкурс, нисколько не раздумывая. «Наверное, моё самое главное дело в жизни —помощь детям, у которых есть проблемы со здоровьем. Уже 10 лет я волонтер в доме-интернате для детей с особенностями развития. Нельзя жить только работой и домом. Приезд на конкурс для меня ещё один шанс узнать что-то новое. Мы успели посмотреть Красноярск, я просто в восхищении! Никогда не забуду это путешествие ещё и благодаря новым друзьям из других регионов. Спасибо организаторам за такой шанс», — рассказывает Екатерина. Она трудится на железной дороге 13 лет.
«Я работаю на Красноярской железной дороге второй год и занимаюсь логистикой в территориальном центре фирменного транспортного обслуживания, — рассказывает 24-летняя Анна Китура, — Мы прогнозируем грузовые перевозки. Занятие и умственное, и аналитическое. Не буду скрывать, участвую в конкурсах красоты со школы. Самый запоминающийся пока — „Краса студенчества России“, на котором я прошла в число финалисток. Здесь всё тоже очень серьёзно. Мы с девчонками в равных условиях, но у каждой, конечно, есть свои „фишечки“. Готовимся в режиме нон-стоп, уверена, что финал удивит всех. Победит лучшая, главное быть на сцене настоящей».
Фото: Красноярская железная дорога
Работать на Восточно-Сибирской магистрали Дарья Абрамчик начала экономистом, а сейчас трудится в Дирекции социальной сферы — руководит танцевальной студией в Братском центре культуры железнодорожников. «Кроме танцев я обожаю театр. Мне посчастливилось сыграть главную роль в мюзикле „Звуки музыки“ в Иркутском музыкальном театре. Считаю, что все участницы достойны короны Мисс. Спасибо организаторам — мы живем в удивительном месте Красноярска — на берегу Енисея, в отличном санатории „Магистраль“. Моя семья не смогла приехать, чтобы поболеть за меня, но я чувствую их поддержку каждую минуту», — рассказывает Дарья Абрамчик.

До финала оставались считанные часы, поэтому мы не стали сильно отвлекать участниц от подготовки.

Дым, слёзы, красота!

Долгожданное событие состоялось днём 4 марта в Красноярском театре музыкальной комедии. Зрительный зал заполнился под завязку — поддержать участниц пришли их коллеги, родные, друзья. Некоторые даже приготовили плакаты с портретами конкурсанток.

С приветственным словом выступил начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.

«Такие конкурсы, как „Мисс Серебряная магистраль“ — это часть корпоративной культуры ОАО „РЖД“. Мы проводим эти мероприятия, чтобы показать красоту и таланты железнодорожниц, помочь им проявить лидерские качества. Он проходит не в первый раз, и мы знаем, что в дальнейшем этот опыт поможет участницам лучше реализовать себя в профессии», —сказал начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.

Старт дан!

Юлия Лузик, участница из Красноярска, поразила всех многократными победах в соревнованиях по лёгкой атлетике. Есть ещё один удивительный факт в её биографии: она участвует в этом конкурсе второй раз!
Анастасия Рупышева, представляющая Восточно-Сибирскую железную дорогу, увлекается рыбалкой. Это быстро подкупило мужскую часть зала и, наверное, жюри.
Наталья Милюк трудится во Дворце культуры Дальневосточной железной дороги, воспитывает чемпионов по танцам, так как сама много лет посвятила этому. А ещё растит с мужем троих прекрасных детей.
Яркая и обворожительная Юлия Лагута занимается подготовкой кадров на Забайкальской железной дороге, но у нее хватает времени и на походы в горы, и на занятия вокалом.

В составе жюри — артист балета «Свободный балет Валерия Терешкина» Владимир Антипин, актер и режиссер-постановщик Красноярского краевого отделения Союза театральных деятелей России Андрей Пашнин, председатель жюри — певица, солистка Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского, заслуженная артистка России Вера Баранова.

Сложнее всего членам жюри было оценивать творческие номера — все они, посвященные 75-летию Победы, были и красивы и трогательны. Зрители не сдерживали эмоций.

Полное тепла и любви выступление, посвящённое Великой Победе, от финалисток Восточно-Сибирской железной дороги. Девушки подарили зрителям ощущение настоящей весны.
Красавицы-конкурсантки из Красноярка танцуют вальс под нежный минорный напев «Ах, эти тучи в голубом».
Номер от конкурсанток Дальневосточной железной дороги с зарисовками о работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны стал одним из самых эмоциональных выступлений.

«В этих девушках столько энергии! Если бы в конкурсе было ещё хоть семь этапов, эти прекрасные дамы справились бы с ними также потрясающе», — говорит эксперт жюри Владимир Антипин.

Самым зрелищным стал последний конкурс — дефиле.
Девушки в образах, которые напоминают водную стихию, плавно двигались по сцене, рассекая искусственный туман.
Тут и символы Байкала, и Тихого океана, и Охотского моря, и, конечно же, Енисея.
Вы только полюбуйтесь на эту красоту!
Вы только полюбуйтесь на эту красоту!
Дефиле — это еще один шанс представить себя во всей красе.
Зал гремит аплодисментами!

На конкурсе побывал и министр транспорта Константин Димитров.

«Я всегда считал, что сибирячки самые красивые! Уверен, что для членов жюри выбор будет не простым — каждая из участница достойна титула „Мисс Серебряная магистраль“. Удачи вам, девушки! Пусть у вас всегда остаётся время не только на работу, но и на себя любимых!» — сказал Константин Димитров.

Итоги конкурса оказались непредсказуемы, но без подарков и улыбки не осталась ни одна из участниц. Корона и титул «Мисс Серебряная магистраль» достались Дарье Абрамчик — представительнице Восточно-Сибирской железной дороги.

Пожалуй, награждение — это самый трепетный момент не только для участников конкурса, но и для тех, кто объявляет результаты.
Награждение победителей: первая награда от партнеров конкурса достается Наталье Милюк (Дальневосточная железная дорога). Она не только красива, состоялась в профессии, но еще и мама троих детей!
Фото: Красноярская железная дорога
Еще одна награда уходит к Марии Мартыновой из Забайкальского края, которая занимается дзюдо и способна управлять даже трактором — всё это в свободное от работы на железной дороге время.
Фото: Красноярская железная дорога
Звание Второй вице-мисс «Серебряная Магистраль» уходит к Анне Китуре с Красноярской железной дороги. Она получает возможность отдохнуть на Черноморском побережье.
Фото: Красноярская железная дорога
Первой вице-мисс «Серебряная Магистраль» стала Юлия Лузик — еще одна представительница Красноярской железной дороги. Ей подарили романтическое путешествие за рубеж. Муж красавицы-железнодорожницы поднялся на сцену, чтобы поздравить ее первым.
Фото: Красноярская железная дорога
Победительницей конкурса, а значит — мисс «Серебряная магистраль» стала Дарья Абрамчик — участница с Восточно-Сибирской дороги!
Фото: Красноярская железная дорога
Начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров с участницами конкурса.
Фото: Красноярская железная дорога

После конкурса Дарья Абрамчик отметила, что абсолютно не ожидала услышать свою фамилию: «Не думала, что смогу победить, все девушки достойные, все красивые! Мы подружились, и будем общаться дальше. Эта корона — еще одна ступенька, еще одно мое достижение!».

У всех девушек останутся на память не только впечатления, но и подарок — эксклюзивные золотые подвески «Мисс Серебряная магистраль» — таких больше нет ни у кого!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab,
фотографии Алины Ковригиной

Владимиров Вадим Владимирович
Владимиров Вадим Владимирович
Начальник Красноярской железной дороги
Димитров Константин Николаевич
Димитров Константин Николаевич
Министр транспорта Красноярского края

Рекомендуем почитать