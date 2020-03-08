«Это гораздо круче, чем по телевизору!»: в Красноярске прошел этап Кубка мира в парном могуле

7 марта в красноярском кластере «Сопка» прошел этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул. На склонах свое мастерство продемонстрировали лучшие фристайлисты планеты, а поболеть за них пришли сотни красноярцев и гостей города. Newslab побывал на мировых состязаниях и подготовил для вас лучшие кадры.

Соревновательный день в парном могуле начался с квалификационных заездов. Трасса кластера «Сопка» для проведения этапа Кубка мира готовилась несколько недель. Соревнования по парному могулу проходят на специально подготовленной трассе, состоящей из трамплинов, бугров, участков приземления, зоны выката и торможения. Во время соревнований участники по двое одновременно выполняют спуск и прыжки со специально подготовленных трамплинов. Таким образом, выступления спортсменов оцениваются со старта до финиша с учётом трёх основных компонентов: техника поворотов, прыжки и скорость.

Для болельщиков, которые пришли поддержать сильнейших фристайлистов мира, подготовили развлекательную программу. Она пришлась очень кстати — погода 7 марта выдалась не самой весенней, а ведущие на сцене как могли разогревали всех пришедших, создавая по-настоящему теплое настроение.

На официальной церемонии открытия соревнований гостей и участников поприветствовали координатор соревнований, рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джо Фитцджеральд, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов и министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

«Если честно, я немножко волнуюсь, потому что предстоящие соревнования — это одни из самых важных стартов сезона в этом зимнем сезоне. Мы долго готовились к этапам Кубка мира по фристайлу. Очень приятно слышать пока только положительные отзывы и о подготовке наших трасс, и об организации перевозки спортсменов из Алматы в Красноярск. Мы ожидаем, что это будет настоящий праздник для всех. На сегодняшний день в России мы становимся центром зимних видов спорта: об этом свидетельствуют и количество мероприятий, которые мы проводим, и, конечно же, отзывы спортсменов и тренеров», — поделился министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Официальным партнером этапа Кубка мира является Сбербанк.

После открытия прошли финальные заезды могулистов. В финале среди женщин встретились француженка Перрин Лаффон и австралийка Джакара Энтони. В итоговом заезде олимпийская чемпионка Лаффон оказалась сильнее, набрав в сумме 82,68 балла.

«Все так здорово, я счастлива, мне очень понравилась трасса. Вначале было тяжеловато, но я так старалась эти два дня, что сегодня просто хотела оторваться по полной. И у меня получилось!», — рассказала журналистам победительница красноярского этапа Кубка мира Перрин Лаффон.

У мужчин победу в этапе одержал Микаэль Кингсбери из Канады. В финальном заезде он обошел представителя Великобритании Томаса Геркен-Шофилда.

«Это потрясающе, все было отлично. Я бы хотел сказать спасибо всем, кто организовал это событие. И я с нетерпением жду, когда вернусь сюда еще раз, чтобы посоревноваться», — поделился своими эмоциями канадский спортсмен.

Завершилось все торжественной церемонией награждения и фейрверком, а уже 8 марта на трассе кластере «Сопка» пройдут соревнования этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика.

Красноярск в очередной раз показал себя как гостеприимный и очень спортивный город. Впереди у спортсменов новые вызовы и новые достижения. А в сердцах красноярцев этот день сохранится в памяти полным эмоций, хорошего настроения и ярких впечатлений.

Интернет-газета Newslab. Фотографии Алины Ковригиной