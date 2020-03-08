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«Это гораздо круче, чем по телевизору!»: в Красноярске прошел этап Кубка мира в парном могуле

«Это гораздо круче, чем по телевизору!»: в Красноярске прошел этап Кубка мира в парном могуле

08.03.2020
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В Красноярске в парном могуле соревновались 75 спортсменов — 31 женщина и 44 мужчины

Соревновательный день в парном могуле начался с квалификационных заездов. Трасса кластера «Сопка» для проведения этапа Кубка мира готовилась несколько недель. Соревнования по парному могулу проходят на специально подготовленной трассе, состоящей из трамплинов, бугров, участков приземления, зоны выката и торможения. Во время соревнований участники по двое одновременно выполняют спуск и прыжки со специально подготовленных трамплинов. Таким образом, выступления спортсменов оцениваются со старта до финиша с учётом трёх основных компонентов: техника поворотов, прыжки и скорость.

Спортсмены во время квалификационных заездов . На этом этапе определяют тех, кто будет соревноваться в финальной части
Как отмечают и участники Кубка мира, и тренеры, трассы кластера «Сопка» подготовлены идеально
Но не всем участникам удалось попасть в 1/8 финала
Перед заключительными заездами трассу проверяют судьи

Для болельщиков, которые пришли поддержать сильнейших фристайлистов мира, подготовили развлекательную программу. Она пришлась очень кстати — погода 7 марта выдалась не самой весенней, а ведущие на сцене как могли разогревали всех пришедших, создавая по-настоящему теплое настроение.

Зрители следили за соревнованиями с самых первых заездов
На входе и по дороге к трассе гостей встречали приветливые волонтеры
Согреться все пришедшие могли в отапливаемом шатре, здесь же можно было перекусить...
... или купить на память сувенир с символикой Кубка мира
Многие пришли на состязания с детьми, ведь к зимним видам спорта у красноярцев любовь практически с рождения
Некоторые приобщились к спортивным событиям еще во время Зимней универсиады-2019 годы
Эмоции на ура!

На официальной церемонии открытия соревнований гостей и участников поприветствовали координатор соревнований, рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джо Фитцджеральд, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов и министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

«Если честно, я немножко волнуюсь, потому что предстоящие соревнования — это одни из самых важных стартов сезона в этом зимнем сезоне. Мы долго готовились к этапам Кубка мира по фристайлу. Очень приятно слышать пока только положительные отзывы и о подготовке наших трасс, и об организации перевозки спортсменов из Алматы в Красноярск. Мы ожидаем, что это будет настоящий праздник для всех. На сегодняшний день в России мы становимся центром зимних видов спорта: об этом свидетельствуют и количество мероприятий, которые мы проводим, и, конечно же, отзывы спортсменов и тренеров», — поделился министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев

Официальным партнером этапа Кубка мира является Сбербанк.

«Для нас большая честь быть партнером Кубка мира по фристайлу. Это настоящий праздник для красноярцев, для всех жителей нашей страны. Ровно год прошел с того момента, как в Красноярске проводилась Зимняя универсиада-2019, мы также были партнером этого события. И сегодня вновь прекрасная возможность посмотреть на уникальных спортсменов», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев.

После открытия прошли финальные заезды могулистов. В финале среди женщин встретились француженка Перрин Лаффон и австралийка Джакара Энтони. В итоговом заезде олимпийская чемпионка Лаффон оказалась сильнее, набрав в сумме 82,68 балла.

Перрин Лаффон с наградами
Фотографии предоставлены Дирекцией спортивных и социальных мероприятий и проектов

«Все так здорово, я счастлива, мне очень понравилась трасса. Вначале было тяжеловато, но я так старалась эти два дня, что сегодня просто хотела оторваться по полной. И у меня получилось!», — рассказала журналистам победительница красноярского этапа Кубка мира Перрин Лаффон.

Финальные заезды начались уже вечером
В целом, оценка в могуле ставится по трем критериям — скорость, прыжок и техника поворотов. Поэтому даже если спортсмен обогнал соперника на трассе, это не значит, что за ним победа. Так как выигрывает тот, кто наберет большее число судейских баллов
Всего на чемпионат пришло несколько сотен зрителей
Болельщики поддерживали российских атлетов, но не скупились на аплодисменты фристайлистам из других стран
Особенно впечатляли сложные акробатические прыжки
«Увидеть это вживую гораздо лучше, чем по телевизору! Это очень классно, что в Красноярск привезли такие современные и молодежные соревнования», — делятся впечатлениями зрители

У мужчин победу в этапе одержал Микаэль Кингсбери из Канады. В финальном заезде он обошел представителя Великобритании Томаса Геркен-Шофилда.

«Это потрясающе, все было отлично. Я бы хотел сказать спасибо всем, кто организовал это событие. И я с нетерпением жду, когда вернусь сюда еще раз, чтобы посоревноваться», — поделился своими эмоциями канадский спортсмен.

Микаэль Кингсбери
Фотографии предоставлены Дирекцией спортивных и социальных мероприятий и проектов

Завершилось все торжественной церемонией награждения и фейрверком, а уже 8 марта на трассе кластере «Сопка» пройдут соревнования этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика.

Сегодня холод не отпугнул красноярцев, желающих полюбоваться выступлениями профессиональных фристайлистов
Их согревали горячий кофе...
...и неудержимая любовь к спорту

Красноярск в очередной раз показал себя как гостеприимный и очень спортивный город. Впереди у спортсменов новые вызовы и новые достижения. А в сердцах красноярцев этот день сохранится в памяти полным эмоций, хорошего настроения и ярких впечатлений.

Интернет-газета Newslab. Фотографии Алины Ковригиной

Ростовцев Павел Александрович
Ростовцев Павел Александрович
Министр спорта Красноярского края

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