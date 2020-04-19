Крестный ход в режиме самоизоляции: как красноярцы встретили Пасху-2020

Сегодня, 19 апреля, православные верующие отмечают главный религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Этой ночью большинство горожан последовали наставлениям властей и остались дома, но были и те, кто решил лично поучаствовать в торжественных богослужениях. Newslab посмотрел, что происходило в главном храме Красноярске, а также пробежал по вашим инстаграмам. Смотрите, как все прошло.

Служба на расстоянии вытянутой руки

Пасхальные богослужения прошли во многих храмах Красноярска, самое главное по традиции состоялось в храме Рождества Христова на правобережье (ул. Щорса, 44а). Его провёл митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он возглавил праздничную службу, затем пасхальную заутреню, крестный ход и литургию.

Ранее, учитывая предписание заместителя главного санитарного врача Красноярского края, митрополит Красноярский и Ачинский велел священникам в районах проводить пасхальную службу при закрытых дверях или с размещением верующих на открытом воздухе с дистанцией в 3–4 метра.

Чтобы сократить поток людей в храмы, местное телевидение Красноярска в 23:30 организовало онлайн-трансляцию, которая была доступна и в интернете. Но около сотни человек всё же побывали внутри храма Рождества Христова.

Как пояснили Newslab в пресс-службе Красноярской епархии, в основном — это сотрудники и родственники церковнослужителей. Во время всего действа в помещении храма обеспечили сквозное проветривание.

«Прихожане у нас оказались ответственные и в этот день не пришли, а остались дома. Обычно в храме на такой службе до 2000 человек собирается», — добавили в пресс-службе епархии.

Часть верующих присоединились только к крестному ходу на улице. В нём приняли участие около 200 человек.

«Примерно половина всех участвующих в крестном ходе были в масках. Конечно, люди не соблюдали трёхметровую дистанцию, но всё же старались не прижиматься друг к друг совсем тесно. Ещё практически не было сильно пожилых прихожан, старше 80 лет, как раньше», — заметила красноярка, побывавшая на службе в храме Рождества Христова.

Примерно столько же верующих побывали на богослужениях в Свято-Покровском и Троицком соборах Красноярска.

Так прошли ночные богослужения, а сегодня в Красноярск доставили частичку благодатного огня из Иерусалима. Ее привез депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров. Лампаду уже перевезли в храм Рождества Христова, трансляцию службы можно посмотреть на телеканале «Енисей».

Светлый праздник в дни поднадоевшей самоизоляции

В этом году из-за сложной ситуации верующим заранее объяснили, как самостоятельно освятить куличи к Пасхе. Некоторые точно именно так и поступили, а кто-то просто устроил добрый праздник в кругу семьи с разноцветными вкусностями.

«Каждый год Пасха вдохновляет моих девчат на творчество. В режиме самоизоляции для креатива появилось ещё больше времени, поэтому фантазия разыгралась: от бабушкиного рецепта до современных технологий. На фото — уже результат. Считаю, что в такой подготовке — особый душевный смысл этого светлого праздника. По традиции встречаем Пасху в кругу семьи. Тем более сейчас отмечать праздник дома — это самое правильное», — поделился в инстаграме мэр Сергей Ерёмин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk) 18 Апр 2020 в 6:51 PDT

Подключились даже питомцы!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия (@yulia.tereshina) 18 Апр 2020 в 8:35 PDT

Пасхальные столы красноярцев можно смело заявлять на какой-нибудь кулинарный конкурс!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вика Таранюк (@volchya_yagoda_) 18 Апр 2020 в 5:30 PDT

А можно не только готовить разноцветные куличи и яйца, но и рисовать их. Это безопасно для фигуры, например.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда (@chechetochka) 17 Апр 2020 в 4:57 PDT

А у этого автора оформления пасхальных яиц, пожалуй, самый необычный подход. Вы только послушайте!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клавдия Не.. (@klawdiyan) 18 Апр 2020 в 6:41 PDT

Даже в праздник не забывайте соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса! Почаще мойте руки, пореже контактируйте с незнакомцами и не покидайте город без лишней надобности. А если выехать всё-таки придётся, заранее ознакомьтесь с нашей самой полной картой всех блокпостов в Красноярске и крае.

Интернет-газета Newslab, фото Алины Ковригиной