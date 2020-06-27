«Я просто не могу в это поверить!»: в Красноярске выбрали первых победителей в викторине на знание Конституции

В Красноярском крае начали проводить розыгрыши в викторине на знание Конституции РФ. 26 июня в программе «Утро на Енисее» определили семь первых победителей викторины на знание Конституции. В прямом эфире разыгрывались пять смартфонов, один автомобиль и одна квартира. И сегодня же победители смогли забрать свои призы. С какими эмоциями обладатели машины и квартиры получали свои подарки — читайте в материале Newslab.

Викторина проводилась с первого дня голосования — с 25 июня. Для того, чтобы в ней поучаствовать, нужно было заполнить специальный бланк и ответить на вопросы. Код на бланке заносился в специальную систему. Это позволило организаторам выбрать победителей оперативно.

Обладательницей нового авто стала пенсионерка Анна Зыкова. Говорит, пришла на участок вместе с сыном. Он отказался заполнять бланк, а вот она заполнила, как говорится, «на удачу».

«До сих пор не верится, если честно. Я никогда не выигрывала ничего, сколько раз лотерейки покупала, но никогда не выигрывала ни рубля. Училась в техникуме, нам каждый месяц их выдавали, но выигрыша не было, а теперь вот повезло», — радуется обладательница машины Анна Зыкова.

Выигравшая квартиру Юлия Пушина живет в Минусинске и для нее эта квартира станет первой собственной недвижимостью в жизни. Девушка работает нянечкой в детском саду. По словам девушки, она долго не могла поверить в свою победу и никак не хотела расставаться с заветным купоном.

«Эмоции зашкаливают. Я очень рада, тем более у нас нет своей квартиры, и это будет для нашей семьи отличным подарком», — поделилась эмоцией девушка.

Девушка в тот же день выехала в Красноярск, и уже сегодня, в субботу, получит все документы на квартиру и сможет осмотреть ее.

Розыгрыш проводит Ассоциация юристов России. Из тысяч бланков бланк-победитель достала Светлана Зылевич, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России.

«Я загадала, чтобы призы достались именно тем, кому они действительно нужны. Так и произошло, жительница Минусинска получит заветное жилье — 38 квадратных метров, теплое, уютное, с прекрасным видом из окна», — отметила Светлана Зылевич.

Розыгрыши будут проводиться каждый день, это значит, что еще десятки смартфонов, а также несколько машин и квартир скоро найдут новых владельцев.

Принять участие в викторине может каждый житель края старше 18 лет. Нужно прийти на голосование по поправкам в Конституцию — оно длится с 25 июня по 1 июля — и разыскать волонтеров рядом с избирательными участками, которые раздают бланки с вопросами о Конституции. Розыгрыши проходят ежедневно.

Подробнее о правилах ее проведения можно узнать на сайте Викторина2020.рф и по телефонам 8-800-300-60-33 (звонок бесплатный) и 258-18-50.

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены организаторами викторины