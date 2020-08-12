«Это как Новый год, только лучше!»: красноярцы делятся радостными фото из открывшихся спортзалов и бассейнов

С понедельника для красноярцев началась новая веха в истории пандемии. Наконец-то заработали долгожданные фитнес-клубы, бассейны, бани, а также разрешили принимать детей школам и детсадам. И хоть до конца жары и лета остались считанные дни, жители используют эту возможность на максимум. Newslab пробежался по соцсетям и глотнул немного свободы вместе с вами.

Красноярцы разморозили свои абонементы в спортзалы, а также приобрели новые, чтобы наконец вернуться к любимым силовым и кардионагрузкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladislav (@vlad_shahovvv) 10 Авг 2020 в 8:08 PDT

«Это как Новый год, только лучше» «Ох, как я соскучилась по этой раздевалке», — главные подписи к снимкам из красноярских фитнес-клубов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🖤 𝒜𝓁𝑒𝓀𝓈𝒶𝓃𝒹𝓇𝒶 🖤 (@alecsa_) 10 Авг 2020 в 6:07 PDT

В открытых бассейнах полно народа. Теперь люди приезжают туда не только, чтобы погреться на пляже (благо на солнечные ванны власти запрет не накладывали), но и поплескаться в воде. «Коронавирус, уходи», — так уже никто не кричит, да и дистанция никого не волнует. Может быть, зря?

Но нет — брызги, радость и никаких забот!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ~alina~ (@alina_23.86) 11 Авг 2020 в 4:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарьяна (@darianazor) 9 Авг 2020 в 7:34 PDT

В честь открытия бассейна в парке Гагарина даже устроили пенную вечеринку!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пенная вечеринка 🙃 Публикация от Валентина Симоненко (@simonenko210) 11 Авг 2020 в 4:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рина Кириченко (@rina_krsk) 11 Авг 2020 в 3:14 PDT

«Наше лето! Ловим последние тёплые деньки», — пишут красноярцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФИРСОВЫ (@firsiki) 11 Авг 2020 в 8:43 PDT

В Бобровом логу заработала канатная дорога и любимые многими экстремальные аттракционы на склонах. Кое-кто уже оценил, говорят, «кайф непередаваемый». А вот бассейн в фан-парке этим летом работать не будет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝒜𝓁𝑒𝓃𝒶 𝒜𝓁𝓂𝒶𝓏𝑜𝓋𝒶 (@pantera_rrr__) 11 Авг 2020 в 5:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений (@bes1606) 11 Авг 2020 в 11:09 PDT

Но так весело сейчас не всем. Ещё месяц назад немного ослабили режим самоизоляции для общепита Красноярска, но работают по-прежнему только летние террасы и веранды. Почитайте, куда можно зайти перекусить в центре.

Работа кинотеатров также до сих под запретом, и работники кинозалов не только Красноярска, но и соседних городов находятся в жесточайшем кризисе на пятом месяце простоя из-за пандемии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кинотеатр «Эпицентр» (@kinoepicentr) 9 Авг 2020 в 8:39 PDT

Руководство кинотеатров разместило в соцсетях открытое письмо губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой разрешить им работать.

Надеемся, что скоро сводка по заразившимся коронавирусом в крае и по всему миру будет показывать только нули, а посещение спортзала или любимого кафе перестанет быть чем-то рискованным. Будьте здоровы и успевайте загореть до холодов!

Интернет-газета Newslab