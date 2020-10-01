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«Мы — лучшие, и этому есть подтверждение»: Красноярскэнергосбыт празднует 15-летие

«Мы — лучшие, и этому есть подтверждение»: Красноярскэнергосбыт празднует 15-летие

01.10.2020
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История света 

Официально Красноярскэнергосбыту исполняется 15 лет, но по факту красноярский поставщик электроэнергии существует и развивается уже более века, с того момента, как в 1912 году в столице края открылась первая городская водопроводно-электрическая станция. Что примечательно, открылась она в том же самом здании на улице Дубровинского, где сегодня находится центральный офис компании.

С того знаменательного открытия в крае начал складываться рынок электроэнергии. Жители стали получать ресурс, а вместе с тем появилась необходимость в расчетах с абонентами и в сборе недоимок. В результате при электростанции появился первый рассчетно-кассовый центр. В нем работали всего два сотрудника, но именно эта крохотная структура стала прообразом будущей большой компании Красноярскэнергосбыт.

Первая городская водопроводно-электрическая станция, которая открылась в Красноярске в 1912 году.
То же самое здание, наши дни. В нем располагается центральный офис компании Красноярскэнергосбыт.
История красноярского энергосбытового комплекса богата на любопытные факты. Например, именно в красноярском Энергосбыте были освоены самые первые ЭВМ, о которых в соседних областях еще даже и не мечтали.
Важной вехой в истории уже современной компании стал 2008 год. Красноярскэнергосбыт влился в один из крупнейших энергохолдингов страны — «РусГидро».

В советские годы красноярская электростанция наращивала мощности, а электроэнергия становилась всё доступнее и дешевле. В 1920-1930-е годыстоимость киловатт-часа снизилась с 60 до 30 копеек.

Следующей знаковой вехой в «истории света» стала Великая Отечественная война. В 1941-м с запада страны к нам, в Красноярск, начали эвакуировать заводы. С ростом числа крупных потребителей в виде промышленных производств возникла необходимость централизованного управления энергосистемой. Так в самый разгар войны было образовано Красноярское районное энергетическое управление «Красноярскэнерго».

После войны край стремительно развивался, строились ГЭС, ТЭЦ, сотни предприятий, в том числе такие крупные, как Красноярский алюминиевый завод. Не менее стремительно рос жилой сектор. В ту пору «Энергосбыт» сумел обеспечить необходимый уровень развития энергосистемы и добился высочайшего уровня обслуживания населения.

А вот период 90-х годов стал самым трудным для энергосистемы края. Люди подолгу не видели зарплат, предприятия копили долги. Но и это испытание отрасль выдержала, и во многом благодаря эффективной работе специалистов «Энергосбыта».

В 2005 году энергетика России пережила реформу. Технологически ничего не изменилось, но юридически произошло разделение на частные предприятия. Так 1 октября 2005 года и возникло самостоятельное акционерное общество — «Красноярскэнергосбыт». А уже в 2006 году компании был присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии, что говорит о высоком уровне надежности организации и о том, что ни один добросовестный потребитель на территории ее ответственности не останется без доступа к электроэнергии.

Сегодня Красноярскэнергосбыт — одна из крупнейших компаний страны в своей сфере, которая обслуживает более 32 000 юридических лиц, более миллиона физических лиц — жителей Красноярского края — от Кодинска на севере и до Ермаковского района на юге региона.
Красноярскэнергосбыт — это не только поставка ресурсов. Компания развивается в разных направлениях, но никогда не забывает о самом важном — о своих клиентах. А наиболее ответственных с 2004 года награждает в рамках конкурса «Надежный партнер».
Компания всегда была и остается социально ответственной. Её инициативы и активности можно перечислять долго. Одна из них — участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Главная цель фестиваля — популяризация среди красноярцев культуры бережного отношения к природе и энергоресурсам.
Диалог с потребителями в лице частных лиц, постоянная работа над улучшением качества сервиса, — всё это тоже Красноярскэнергосбыт.

С заботой о клиентах: Красноярскэнергосбыт сегодня

На сегодняшний день Красноярскэнергосбыт — не только ответственный поставщик электроэнергии, но и надежный помощник в решении вопросов ЖКХ: по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, оплате ЖКУ. Компания стремится к созданию единой, максимально прозрачной и удобной для жителей края системы расчетов.

Компанией создана мощная IT-инфраструктура, которая позволяет безостановочно развивать сервисы для клиентов. Сегодня каждый абонент имеет личный кабинет на сайте Красноярскэнергосбыта или может оперативно получать информацию через бесплатное мобильное приложение. Узнать сумму задолженности, передать показания, получить консультацию, — всё это возможно легко и быстро также с помощью чат-бота, звонка в контактный центр, обращения в группы компании в социальных сетях и даже через видеоконсультации.

За 15-летнюю историю Красноярскэнергосбыт достиг образцовых результатов в сервисном обслуживании своих клиентов. Компания не только поставляет электроэнергию, но и оказывает другие услуги в рамках программы развития «Единых расчетно-информационных центров».
Для организации важно, чтобы каждый потребитель имел возможность максимально комфортно, круглосуточно и без очередей передать показания, оплатить жилищно-коммунальные услуги, наиболее удобным способом получить консультацию и обменяться с компанией документами.
В распоряжении абонентов — самые разные способы связаться с компанией — от стандартного личного кабинета на сайте до возможности совершить видеозвонок консультанту.
Главная цель Красноярскэнергосбыта при работе с клиентами — обеспечение непрерывной коммуникации вне зависимости от того, какой способ выбрал абонент для взаимодействия с компанией.
Например, поэтому call-центр Красноярскэнергосбыта в 2019 году трансформирован в Единый контактный центр, который обеспечивает обработку обращений потребителей не только посредством телефонной связи, но и всех интернет-сервисов с ведением единой истории обращений.

Стандарты качества обслуживания клиентов постоянно совершенствуются с учетом развития технологий. С каждым годом усиливаются требования к качеству очного обслуживания с точки зрения удобства и безопасности клиентов. В офисах оборудованы удобные залы ожидания, где есть детские уголки, а для родителей — бесплатный доступ к сети Wi-Fi и возможность зарядить любой гаджет.

«Мы движемся навстречу нашим клиентам, всегда готовы прислушиваться к их мнению и пожеланиям, ведь забота о людях для компании Красноярскэнергосбыт — не слова, а главный принцип каждодневной работы», — говорят в компании.

Добрые дела — это традиция

За 15 лет своей истории Красноярскэнергосбыт сформировал множество добрых традиций. Это и участие в благотворительных мероприятиях группы РусГидро, и развитие собственных благотворительных программ. Одна из таких — акция оБЕРЕГАй, благодаря которой каждый сезон очищается побережье реки Мана.

Среди добрых дел энергетиков не только забота о природе, но и ежегодное участие в акции «Помоги пойти учиться» и донорском марафоне «Энергия жизни». Специалисты Красноярскэнергосбыта также проводят в детских учреждениях «Уроки энергосбережения», на которых ежегодно до полутора тысяч школьников узнают об источниках энергии и получают навыки бережного отношения к ресурсам. А для пожилых жителей региона сотрудники проводят уроки пользования интернет-сервисами компании.

Активная социальная позиция Красноярскэнергосбыта выражается во множестве полезных проектов. Один из самых ярких примеров — акция оБЕРЕГАй, которая помогает содержать берег реки Маны в чистоте.
Каждый год энергетики на свои личные средства приобретают подарочные сертификаты, канцелярские принадлежности, школьную форму для детей из малоимущих и многодетных семей. Только за последние пять лет удалось собрать более миллиона рублей и помочь сотням ребят.
С 2012 года в Красноярскэнергосбыте проводится донорский марафон «Энергия жизни». За это время сотрудниками компании сдано больше 330 литров крови.
Компания также уделяет внимание интеллектуальному, творческому и спортивному развитию детей.
Добрые дела не только приносят пользу и делают жизнь чуточку лучше, но и объединяют сотрудников болшой компании.

Красноярскэнергосбыт еще и постоянный участник организации спортивных мероприятий. Компания также заботится о здоровье жителей края и оказывает финансовую помощь медучреждениям. Например, в этом году поддержка направлялась в районные больницы в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Перечислять сферы, в которых старается участвовать Красноярскэнергосбыт, можно долго. Это и реконструкция памятников героям ВОВ, и шефство над детскими домами и приютами, и помощь многодетным семьям и ветеранам. В самой компании такую активную позицию объясняют просто: «Добрые дела — наша добрая традиция».

Лучшая энергосбытовая компания России

Всё же главной деятельностью Красноярскэнергосбыта была и остается поставка электроэнергии, и компания уверенно держит планку одного из флагманов в своём деле. Преодолев 15-летний рубеж, она продолжает уверенно идти вперед, предоставляя качественную услугу и гарантируя устойчивое развитие энергосистемы Красноярского края.

В этом году за добросовестный труд, надежность и высокое качество предоставляемых услуг Красноярскэнергосбыт удостоен звания «Лучшей энергосбытовой компании России»
За звание боролись 48 компаний из 60 регионов России. Красноярскэнергосбыт набрал наибольший суммарный балл по итогам пяти конкурсных номинаций
Это достойный и заслуженный подарок к юбилею!

«Мы — лучшие, и этому есть подтверждение», — говорят в Красноярскэнергосбыте. И речь о неоспоримом и престижном звании «Лучшей энергосбытовой компании России», которое было присвоено юбилярам в 2020 году.

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены компанией Красноярскэнергосбыт

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