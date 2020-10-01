1 октября 2005 года в Красноярске начал свою работу Красноярскэнергосбыт — одна из крупнейших организаций-поставщиков электроэнергии в России. К 15-летию компании Newslab рассказывает её историю, которая уходит корнями в самые истоки энергетики края. Как менялся Красноярскэнергосбыт? Какими принципами организация руководствуется при работе с клиентами? И почему сегодня она считается лучшей энергосбытовой компанией России? Ответы на все эти вопросы — в нашем фоторепортаже.

История света

Официально Красноярскэнергосбыту исполняется 15 лет, но по факту красноярский поставщик электроэнергии существует и развивается уже более века, с того момента, как в 1912 году в столице края открылась первая городская водопроводно-электрическая станция. Что примечательно, открылась она в том же самом здании на улице Дубровинского, где сегодня находится центральный офис компании.

С того знаменательного открытия в крае начал складываться рынок электроэнергии. Жители стали получать ресурс, а вместе с тем появилась необходимость в расчетах с абонентами и в сборе недоимок. В результате при электростанции появился первый рассчетно-кассовый центр. В нем работали всего два сотрудника, но именно эта крохотная структура стала прообразом будущей большой компании Красноярскэнергосбыт.

В советские годы красноярская электростанция наращивала мощности, а электроэнергия становилась всё доступнее и дешевле. В 1920-1930-е годыстоимость киловатт-часа снизилась с 60 до 30 копеек.

Следующей знаковой вехой в «истории света» стала Великая Отечественная война. В 1941-м с запада страны к нам, в Красноярск, начали эвакуировать заводы. С ростом числа крупных потребителей в виде промышленных производств возникла необходимость централизованного управления энергосистемой. Так в самый разгар войны было образовано Красноярское районное энергетическое управление «Красноярскэнерго».

После войны край стремительно развивался, строились ГЭС, ТЭЦ, сотни предприятий, в том числе такие крупные, как Красноярский алюминиевый завод. Не менее стремительно рос жилой сектор. В ту пору «Энергосбыт» сумел обеспечить необходимый уровень развития энергосистемы и добился высочайшего уровня обслуживания населения.

А вот период 90-х годов стал самым трудным для энергосистемы края. Люди подолгу не видели зарплат, предприятия копили долги. Но и это испытание отрасль выдержала, и во многом благодаря эффективной работе специалистов «Энергосбыта».

В 2005 году энергетика России пережила реформу. Технологически ничего не изменилось, но юридически произошло разделение на частные предприятия. Так 1 октября 2005 года и возникло самостоятельное акционерное общество — «Красноярскэнергосбыт». А уже в 2006 году компании был присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии, что говорит о высоком уровне надежности организации и о том, что ни один добросовестный потребитель на территории ее ответственности не останется без доступа к электроэнергии.

С заботой о клиентах: Красноярскэнергосбыт сегодня

На сегодняшний день Красноярскэнергосбыт — не только ответственный поставщик электроэнергии, но и надежный помощник в решении вопросов ЖКХ: по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, оплате ЖКУ. Компания стремится к созданию единой, максимально прозрачной и удобной для жителей края системы расчетов.

Компанией создана мощная IT-инфраструктура, которая позволяет безостановочно развивать сервисы для клиентов. Сегодня каждый абонент имеет личный кабинет на сайте Красноярскэнергосбыта или может оперативно получать информацию через бесплатное мобильное приложение. Узнать сумму задолженности, передать показания, получить консультацию, — всё это возможно легко и быстро также с помощью чат-бота, звонка в контактный центр, обращения в группы компании в социальных сетях и даже через видеоконсультации.

Стандарты качества обслуживания клиентов постоянно совершенствуются с учетом развития технологий. С каждым годом усиливаются требования к качеству очного обслуживания с точки зрения удобства и безопасности клиентов. В офисах оборудованы удобные залы ожидания, где есть детские уголки, а для родителей — бесплатный доступ к сети Wi-Fi и возможность зарядить любой гаджет.

«Мы движемся навстречу нашим клиентам, всегда готовы прислушиваться к их мнению и пожеланиям, ведь забота о людях для компании Красноярскэнергосбыт — не слова, а главный принцип каждодневной работы», — говорят в компании.

Добрые дела — это традиция

За 15 лет своей истории Красноярскэнергосбыт сформировал множество добрых традиций. Это и участие в благотворительных мероприятиях группы РусГидро, и развитие собственных благотворительных программ. Одна из таких — акция оБЕРЕГАй, благодаря которой каждый сезон очищается побережье реки Мана.

Среди добрых дел энергетиков не только забота о природе, но и ежегодное участие в акции «Помоги пойти учиться» и донорском марафоне «Энергия жизни». Специалисты Красноярскэнергосбыта также проводят в детских учреждениях «Уроки энергосбережения», на которых ежегодно до полутора тысяч школьников узнают об источниках энергии и получают навыки бережного отношения к ресурсам. А для пожилых жителей региона сотрудники проводят уроки пользования интернет-сервисами компании.

Красноярскэнергосбыт еще и постоянный участник организации спортивных мероприятий. Компания также заботится о здоровье жителей края и оказывает финансовую помощь медучреждениям. Например, в этом году поддержка направлялась в районные больницы в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Перечислять сферы, в которых старается участвовать Красноярскэнергосбыт, можно долго. Это и реконструкция памятников героям ВОВ, и шефство над детскими домами и приютами, и помощь многодетным семьям и ветеранам. В самой компании такую активную позицию объясняют просто: «Добрые дела — наша добрая традиция».

Лучшая энергосбытовая компания России

Всё же главной деятельностью Красноярскэнергосбыта была и остается поставка электроэнергии, и компания уверенно держит планку одного из флагманов в своём деле. Преодолев 15-летний рубеж, она продолжает уверенно идти вперед, предоставляя качественную услугу и гарантируя устойчивое развитие энергосистемы Красноярского края.

«Мы — лучшие, и этому есть подтверждение», — говорят в Красноярскэнергосбыте. И речь о неоспоримом и престижном звании «Лучшей энергосбытовой компании России», которое было присвоено юбилярам в 2020 году.

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены компанией Красноярскэнергосбыт