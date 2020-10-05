«Лови солнце за хвост!»: как красноярцы провели последние теплые выходные осени

Прошедшие выходные в Красноярске были невероятно теплыми и солнечными. И, похоже, это последние приятные выходные этой осенью. Красноярцы поспешили провести субботу и воскресенье поближе к природе и не забыли рассказать об этом в соцсетях. Подборка самых классных осенних кадров — в фоторепортаже Newslab.

Красноярцы провели выходные на природе — самыми популярными традиционно стали «Столбы», «Гремячая грива» и остров Татышев.

На Татышеве горожане вовсю катались на велосипедах, самокатах и роликах, да и просто гуляли в осенней листве и фотографировали все вокруг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #walking#pug#pugs#mops#e_mops#dog#cat#cute#puppy#puppylove#instapug#puggle#instadog#happy#love#life#likeme#friend#ulsk#krsk#мопс#мопсик#красноярск#дивногорск#ульяновск#autumn#autumnvibes🍁 Публикация от Rooney (@rooney.pug) 4 Окт 2020 в 4:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Власова (@tanya_vlas11) 4 Окт 2020 в 1:34 PDT

А в «Гремячей гриве» выходные прошли по-спортивному — здесь праздновали День ходьбы.

Министр спорта Павел Ростовцев украсил осеннее фото красноярки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Министр спорта Павел Александрович Ростовцев. Публикация от Ирина Масленикова (@irinavladimirovna1966) 4 Окт 2020 в 5:55 PDT

Но и для простых красноярцев, любящих прогулки, в парке нашлось место. Туристы не в силах сдержать восторга и подписывают свои фото поэтичными эпитетами описания осени, солнца и тепла.

«Просто поэзия... Как же сдерживала себя от восклицаний и эмоций от 🐿️🐿️🐿️ взрослая тётенька как бы😆Не могу воспринимать это чудо спокойно. А троп сколько там разных, выходного только пока всё никак на них не хватает», — пишут горожане в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ловим последнии теплые деньки 🌞🍂 Публикация от Ольга (@olga_terekhova18) 4 Окт 2020 в 3:19 PDT

Людно было в эти выходные и на «Столбах», хотя там уже больше, чем осень. Сразу за «Перевалом» лежит свежевыпавший снежок, да и туристы, судя по фотографиям, гуляли в шапках и перчатках.

Интуиция красноярцев не подвела — уже на этой неделе можно распрощаться с теплом: синоптики обещают снег и понижение температуры до минусовых отметок. Пока же красноярцы буквально ловят тепло за хвост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #красноярск #академгородоккрасноярск #животные #белки Публикация от Савва Онегов (@savvaonegov) 5 Окт 2020 в 12:00 PDT