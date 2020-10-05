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«Лови солнце за хвост!»: как красноярцы провели последние теплые выходные осени

«Лови солнце за хвост!»: как красноярцы провели последние теплые выходные осени

05.10.2020
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А ты сделал фото в осеннем лесу?
Источник: vk.com/grivapark

Красноярцы провели выходные на природе — самыми популярными традиционно стали «Столбы», «Гремячая грива» и остров Татышев.

На Татышеве горожане вовсю катались на велосипедах, самокатах и роликах, да и просто гуляли в осенней листве и фотографировали все вокруг.

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Публикация от Татьяна Власова (@tanya_vlas11) 4 Окт 2020 в 1:34 PDT

А в «Гремячей гриве» выходные прошли по-спортивному — здесь праздновали День ходьбы.

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👣 Медаль получила , кепку выиграла , довооольная 😋 #всероссийскийденьхотьбы

Публикация от Shumikhina Elena (@leshuma) 4 Окт 2020 в 5:58 PDT

Министр спорта Павел Ростовцев украсил осеннее фото красноярки.

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Министр спорта Павел Александрович Ростовцев.

Публикация от Ирина Масленикова (@irinavladimirovna1966) 4 Окт 2020 в 5:55 PDT

Но и для простых красноярцев, любящих прогулки, в парке нашлось место. Туристы не в силах сдержать восторга и подписывают свои фото поэтичными эпитетами описания осени, солнца и тепла.

«Просто поэзия... Как же сдерживала себя от восклицаний и эмоций от 🐿️🐿️🐿️ взрослая тётенька как бы😆Не могу воспринимать это чудо спокойно. А троп сколько там разных, выходного только пока всё никак на них не хватает», — пишут горожане в соцсетях.

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Под закатными лучами уже почти, но, главное, доехали всё-таки до природы! Как хорошо в лесу сейчас... Просто поэзия... Как же сдерживала себя от восклицаний и эмоций от 🐿️🐿️🐿️ взрослая тётенька как бы😆Не могу воспринимать это чудо спокойно. А троп сколько там разных, выходного только пока всё никак на них не хватает:) Прекрасное воскресенье с любимыми и прекрасный лес.

Публикация от Елена (@elenamaii) 4 Окт 2020 в 8:05 PDT

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Ловим последнии теплые деньки 🌞🍂

Публикация от Ольга (@olga_terekhova18) 4 Окт 2020 в 3:19 PDT

Людно было в эти выходные и на «Столбах», хотя там уже больше, чем осень. Сразу за «Перевалом» лежит свежевыпавший снежок, да и туристы, судя по фотографиям, гуляли в шапках и перчатках.

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Снег, трава и солнце на Столбах. Одновременно 🖤 #столбыкрасноярск

Публикация от ФОТОГРАФ | ЛЕНА НИКОЛАЕВА (@_lenanikolaeva) 4 Окт 2020 в 8:23 PDT

Интуиция красноярцев не подвела — уже на этой неделе можно распрощаться с теплом: синоптики обещают снег и понижение температуры до минусовых отметок.

Пока же красноярцы буквально ловят тепло за хвост.

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#красноярск #академгородоккрасноярск #животные #белки

Публикация от Савва Онегов (@savvaonegov) 5 Окт 2020 в 12:00 PDT

Впереди почти два месяца осени. Несмотря на нерадостные прогнозы, кто знает — может красноярцам еще посчастливиться прогуляться по лесу в окружении красочных деревьев, выпить согревающего кофе и сделать пару кадров перед долгой зимой.

Интернет-газета Newslab

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