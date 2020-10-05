«Лови солнце за хвост!»: как красноярцы провели последние теплые выходные осени

Красноярцы провели выходные на природе — самыми популярными традиционно стали «Столбы», «Гремячая грива» и остров Татышев.
На Татышеве горожане вовсю катались на велосипедах, самокатах и роликах, да и просто гуляли в осенней листве и фотографировали все вокруг.
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Нельзя было пропустить такой тёплый воскресный денёк! Сегодняшнее солнышко☀️ всех выгнало на улицу!!! #mylittelgirls👭🍒 #Настянашесчастье🌸 #Дашарадостьнаша🌸#ахосеньтыпрекрасна🍂#краскиосени🍃🍁🍂#Krasnoyarsk #Siberia
Публикация от 𝓐𝓵𝓮𝓷𝓪 (@len_vin_nik) 4 Окт 2020 в 9:16 PDT
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Последние тёплые деньки!!! #124krsk #krasgorod #russia #fall #family #baby #autumn #holidays #семья #внучик #дети #осень #красноярск #краскиосени #счастье
Публикация от Мария (@businka_life_24) 4 Окт 2020 в 7:40 PDT
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Публикация от Rooney (@rooney.pug) 4 Окт 2020 в 4:45 PDT
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Публикация от Татьяна Власова (@tanya_vlas11) 4 Окт 2020 в 1:34 PDT
А в «Гремячей гриве» выходные прошли по-спортивному — здесь праздновали День ходьбы.
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👣 Медаль получила , кепку выиграла , довооольная 😋 #всероссийскийденьхотьбы
Публикация от Shumikhina Elena (@leshuma) 4 Окт 2020 в 5:58 PDT
Министр спорта Павел Ростовцев украсил осеннее фото красноярки.
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Министр спорта Павел Александрович Ростовцев.
Публикация от Ирина Масленикова (@irinavladimirovna1966) 4 Окт 2020 в 5:55 PDT
Но и для простых красноярцев, любящих прогулки, в парке нашлось место. Туристы не в силах сдержать восторга и подписывают свои фото поэтичными эпитетами описания осени, солнца и тепла.
«Просто поэзия... Как же сдерживала себя от восклицаний и эмоций от 🐿️🐿️🐿️ взрослая тётенька как бы😆Не могу воспринимать это чудо спокойно. А троп сколько там разных, выходного только пока всё никак на них не хватает», — пишут горожане в соцсетях.
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Под закатными лучами уже почти, но, главное, доехали всё-таки до природы! Как хорошо в лесу сейчас... Просто поэзия... Как же сдерживала себя от восклицаний и эмоций от 🐿️🐿️🐿️ взрослая тётенька как бы😆Не могу воспринимать это чудо спокойно. А троп сколько там разных, выходного только пока всё никак на них не хватает:) Прекрасное воскресенье с любимыми и прекрасный лес.
Публикация от Елена (@elenamaii) 4 Окт 2020 в 8:05 PDT
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Это было супер крутое, осеннее и такое теплое воскресенье☀️🍂 #гремячаягрива #осень #воскресныйдень #прогулкавлесу
Публикация от 💕𝓢𝓲𝓫𝓲𝓵𝓮𝓿𝓪 𝓓𝓪𝓻𝓲𝓪 💕 (@sibilevadaria) 4 Окт 2020 в 7:53 PDT
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Ловим последнии теплые деньки 🌞🍂
Публикация от Ольга (@olga_terekhova18) 4 Окт 2020 в 3:19 PDT
Людно было в эти выходные и на «Столбах», хотя там уже больше, чем осень. Сразу за «Перевалом» лежит свежевыпавший снежок, да и туристы, судя по фотографиям, гуляли в шапках и перчатках.
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Ребятки выложили, чем я хуже😂 Сезон Столбов супер-торжественно объявляю открытым!😎 Спасибо всем, @siberianspirits чуть большее спасибо! Всё просто: не было бы вас — не было бы нас♥️
Публикация от @ im_nastya_ 4 Окт 2020 в 10:21 PDT
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Снег, трава и солнце на Столбах. Одновременно 🖤 #столбыкрасноярск
Публикация от ФОТОГРАФ | ЛЕНА НИКОЛАЕВА (@_lenanikolaeva) 4 Окт 2020 в 8:23 PDT
Интуиция красноярцев не подвела — уже на этой неделе можно распрощаться с теплом: синоптики обещают снег и понижение температуры до минусовых отметок.
Пока же красноярцы буквально ловят тепло за хвост.
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#красноярск #академгородоккрасноярск #животные #белки
Публикация от Савва Онегов (@savvaonegov) 5 Окт 2020 в 12:00 PDT
Впереди почти два месяца осени. Несмотря на нерадостные прогнозы, кто знает — может красноярцам еще посчастливиться прогуляться по лесу в окружении красочных деревьев, выпить согревающего кофе и сделать пару кадров перед долгой зимой.