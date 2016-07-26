«Билайн» назвал победителей проекта #можноВСЁ

«Билайн» назвал имена победителей первого мультиплатформенного проекта «#можноВСЁ. От блога до блогбастера». Почти 3 месяца начинающие блогеры рунета, мечтающие о новых подписчиках, писали, фотографировали, снимали и делились своими постами во «ВКонтакте» с хештегом #можновсесбилайн.

Каждый день команда модераторов проекта mozhnovse.ru отбирала 220 лучших работ и репостила их в топовых пабликах в сети «ВКонтакте», а лучшие посты попадали в еженедельную подборку шоу на YouTube. Там ведущие проекта Стас Давыдов, Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов определяли самых достойных для участия в реалити-шоу о блогерах «Можно всё!» на канале «Ю». Ими стали 30 человек в возрасте от 20 до 28 лет из разных городов России.

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Реалити завершилось церемонией вручения первой премии в области интернет-блогинга Bee Bloggers Awards 2016, которая последним в этом сезоне эпизодом реалити-шоу на канале «Ю». Специальными гостями Bee Bloggers Awards 2016 стали популярные блогеры Макс +100500, Катя Клэп, Ликей, а также Надежда Сысоева из Comedy Club, ведущий Артем Королев, актриса Настасья Самбурская, певицы Айза и Ханна.

Главную номинацию «Тотальный победитель» проекта завоевал Паша SuperPasha Аншуков из Северодвинска. На развитие своего блога победитель получил 1 млн рублей.

В тематических категориях победу одержали Дария Щусова (Москва, «Бьюти»), Марго Дирдж (Москва, «Творчество»), Иван Кагилев (Екатеринбург, «Лайфстайл»), Кирилл Лаврухин (Кемерово, «Успех»). По правилам проекта победители тематических категорий автоматически стали редакторами популярных пабликов в сети «ВКонтакте».

Самому юному участнику Артему Иванову из Новочебоксарска дали звание «Любимец публики» и пригласили стать участником команды «КликКлак» вместе с Эльдаром Джараховым. Приз «за спецэффекты» достался Дмитрию Алмакову из Чебоксар, а номинация «Попытка года» — Левону Карапетяну и Дмитрию Чугайнову, которые несколько раз попадали в подборку на YT, но и так и не дошли до теледома проекта.

Фото: «Билайн»