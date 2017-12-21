Из-за неработающих светофоров в центре Красноярска столкнулись 4 авто (видео)

Красноярцев возмутили ДТП в центре города, случившиеся из-за выключенных светофоров.

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Сразу две аварии произошли вчера вечером, около 21:00, на перекрестке ул. Вейнбаума и Карла Маркса. Причиной стал неработающий светофор. Сначала столкнулись два автомобиля, один из которых двигался со стороны Коммунального моста, а второй — по ул. Карла Маркса в сторону ул. Сурикова. Они перекрыли две полосы движения, создав затруднения для проезда других машин. Позднее на другой полосе, почти полностью заблокировав проезд по ул. Карла Маркса, столкнулись еще два автомобиля.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что к ним сообщений о происшествии не поступало. Поскольку столкновения обошлись без серьезных повреждений, водители могли оформить аварии самостоятельно, постаравшись как можно быстрее освободить дорогу.

В комментариях к видеозаписи с камер наблюдения автомобилисты отмечают, что авария произошла из-за неуважения водителей друг к другу. Других возмутило отсутствие регулировщика на одном из ключевых для города перекрестков: «Вот у меня вопрос, почему на кольце Предмостной ставят регулировщиков постоянно, а вот в таких случаях нет никого?? Надо вот в такие места ставить. Сомневаюсь, что в ГАИ не знали о неработающем светофоре».