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Из-за неработающих светофоров в центре Красноярска столкнулись 4 авто (видео)
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Из-за неработающих светофоров в центре Красноярска столкнулись 4 авто (видео)

21 декабря 12:14
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Красноярцев возмутили ДТП в центре города, случившиеся из-за выключенных светофоров.

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Сразу две аварии произошли вчера вечером, около 21:00, на перекрестке ул. Вейнбаума и Карла Маркса. Причиной стал неработающий светофор. Сначала столкнулись два автомобиля, один из которых двигался со стороны Коммунального моста, а второй — по ул. Карла Маркса в сторону ул. Сурикова. Они перекрыли две полосы движения, создав затруднения для проезда других машин. Позднее на другой полосе, почти полностью заблокировав проезд по ул. Карла Маркса, столкнулись еще два автомобиля.

ДТП на ул. К. Маркса - Вейнбаума

Видео: krasmix.ru

В пресс-службе ГИБДД отметили, что к ним сообщений о происшествии не поступало. Поскольку столкновения обошлись без серьезных повреждений, водители могли оформить аварии самостоятельно, постаравшись как можно быстрее освободить дорогу.

В комментариях к видеозаписи с камер наблюдения автомобилисты отмечают, что авария произошла из-за неуважения водителей друг к другу. Других возмутило отсутствие регулировщика на одном из ключевых для города перекрестков: «Вот у меня вопрос, почему на кольце Предмостной ставят регулировщиков постоянно, а вот в таких случаях нет никого?? Надо вот в такие места ставить. Сомневаюсь, что в ГАИ не знали о неработающем светофоре».

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