>
>
Поджог машины в красноярском дворе сняла камера наблюдения (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Поджог машины в красноярском дворе сняла камера наблюдения (видео)

21 декабря 13:27
42

Поджигатели машины в красноярской Ветлужанке попали в объектив камеры наблюдения, сообщили 21 декабря очевидцы происшествия.

Материалы по теме
В многоэтажке на красноярской Взлетке подожгли лифт (видео)

Поджог произошел около 2:00 ночи 18 декабря на ул. Елены Стасовой, 40л. Происшествие попало на запись камеры наблюдения: на кадрах видно, как двое мужчин, один из которых одет в спецодежду — куртку и штаны со светоотражающими полосами — приходят из-за дома и обливают автомобиль чем-то из канистры, а затем поджигают.

Тушить пожар начинают лишь спустя несколько минут, первым приходит мужчина с лопатой, возможно, дворник, который начинает закидывать горящий автомобиль снегом.

Возле дома на ул. Елены Стасовой неизвестные подожгли автомобиль

Видео: vk.com/kraschp

На место выезжали пожарные — они ликвидировали пожар за несколько минут. Информация о пожаре была передана в полицию, которой предстоит установить личности поджигателей.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать