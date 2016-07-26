Взносы на капремонт в Красноярском крае захотели повысить

Депутаты намерены запретить повышать взносы на капремонт в Красноярском крае, сообщил 21 декабря на своей странице в социальных сетях депутат от ЛДПР Александр Глисков.

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Комитет Законодательного Собрания края по строительству и ЖКХ сегодня рекомендовал правительству не повышать размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2017 году. Напомним, на сессии краевого парламента, которая проходила в конце ноября, министр строительства и ЖКХ Николай Глушков озвучил информацию о том, что нынешний тариф — 6,6 рублей за кв. метр составляет лишь 50 % от потребности финансирования программы на 30 лет вперед. При этом на счетах Фонда на конец года остается более 4 млрд рублей, ремонт 2017 года обойдется в 3,4 млрд рублей, а собрать планируют еще около 3 млрд рублей.

«Вопрос по моей инициативе был вынес на профильный комитет. Мое мнение, что фонд капремонта работает неэффективно, деньги, собранные на его счете, обесцениваются. В такой ситуации повышать взносы аморально. Окончательное решение будет принято правительством края 27 декабря. Надеюсь, что приятельство прислушается к предложениям комитета и не станет повышать и так непомерные для людей взносы», — отметил Александр Глисков.

Сегодня же прошло заседание общественного совета при Фонде капремонта, о котором рассказал руководитель движения «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков. На заседании была озвучена информация, что взнос предлагается поднять на 30 копеек за метр — 6,9 рубля для домов без лифта и 7,2 рубля для домов с лифтом. При этом общественник пояснил, что предлагаемый представителями министерства экономически оправданный тариф, который должен быть установлен на период 2017 — 2019 год, должен быть в диапазоне 14-15 рублей. «Для жителей края это, очевидно, будет неподъемно», — заключил представитель общественной организации.