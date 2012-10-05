Установлена личность погибшей на пороге школы красноярки

Умершая на пороге красноярской школы женщина была ранее судима, подтвердили 21 декабря в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, два дня назад около 8 часов утра около входа в школу № 14, расположенную по улице Енисейская, 1а, в микрорайоне Покровка, было найдено тело умершей женщины. Позднее были опубликованы кадры с камеры, установленной на здании школы, — на ней видно, что женщина была одна и пыталась двигаться, но падала и не могла подняться. Предварительно причиной смерти назвали переохлаждение.



Сегодня в следственном управлении рассказали, что личность женщины была установлена. Ей 48 лет и ранее она была судима. За что именно в ГСУ — не пояснили, отметив, что не уточняли эту информацию.

Фото на главной: tck.tv