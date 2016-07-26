Красноярскому вице-мэру отказали в иске к критикующему его депутату (видео)

Суд в Красноярске решил не рассматривать иск главы департамента горхозяйства к депутату.

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Сегодня, 22 декабря, в Центральном районном суде Красноярска прошло заключительное заседание суда по иску руководителя департамента горхозяйства Игоря Титенкова к парламентарию Аркадию Волкову.

Напомним, в Горсовете не раз критиковали руководителя подразделения мэрии за плохое состояние дорог, вопросы капремонта, грязь на улицах, банкротство управляющих компаний, неутвержденную схему теплоснабжения, а также кадровую политику департамента. Депутат обращался к главе города с требованием об отставке вице-мэра

Чиновник в свою очередь подал иск о защите чести и достоинства в ответ на критику со стороны главы комиссии Горсовета по ЖКХ и транспорту, которая была озвучена в городском парламенте и опубликована в издании «Шанс». Первое рассмотрение дела состоялось 28 июня, но ни сам Игорь Титенков, ни его представители в суд не явились, рассмотрение несколько раз откладывалось.

В связи с тем, что руководитель департамента ни на одно из трех заседаний так и не пришел, судья принял решение о том, чтобы рассмотрение дела прекратить.

«Принимая во внимание, что данных о наличии причин, объективно препятствующих явке истца в судебное заседание, в деле не имеется, суд пришел к выводу, что истец утратил интерес к рассматриваемому в суде спору, что является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения», — говорится в определении суда.

Аркадий Волков просил все же рассмотреть дело без участия Титенкова, приложив к ходатайству документы о «схемах», на его взгляд, действующих в департаменте. Но судья отказался сделать это, пояснив, что «в отсутствие самого истца и его выраженной позиции спор становится беспредметным».

«Считаю, что это наша победа, но мы бы хотели победить более предметно, чтобы все те претензии, которые были были озвучены в наших запросах, были рассмотрены по существу», — заключил депутат.