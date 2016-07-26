Врачи посоветовали красноярцам поберечься на новогодних каникулах

Врачи клиники «На Киренского» в преддверии Нового года посоветовали красноярцам соблюдать режим дня и отдыха на каникулах.

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«Новогодние праздники — повод провести больше времени с семьей. Катание на плюшках, коньках, лыжах, пешие прогулки по снежному лесу... На самом деле часто происходит иначе. Просмотр ТВ до ночи, неотрывная игра в компьютер, каждый „занят своим делом“ родители отдельно, дети отдельно. Встаем и ложимся поздно, нарушается режим дня и отдыха. Тут неожиданно наступает понедельник 9 января, когда взрослым на работу, детям в детский сад или школу. Думаю, это будет самый трудный день в новом году — дети не хотят просыпаться, одеваться, взрослые нервничают, опаздывают. В итоге получаем, что все приятное, связанное с праздником, исчезает месте с первым рабочим днем», — рассказала врач-педиатр высшей категории Елена Генвальд.

Для того чтобы избежать подобной ситуации, медики советуют соблюдать режим дня и отдыха, что особенно касается детей и подростков.

«Все родители помнят, как проходил период адаптации ребенка к детскому саду или к школе. Адаптация могла проявляться капризами, нарушением сна или аппетита, отказом идти в учреждение. Но вот ребенок адаптировался. Организм работает, как часы, вырабатывая во сне с 21:00 иммунные клетки, гормон роста, мелатонин. Исследования у подростков при временном сдвиге на 2 часа приводят к нарушению сна и аппетита, ухудшению самочувствия, быстрой утомляемости. На восстановление режима необходимо в зависимости от эмоционального фона ребенка 3-4 дня. Так что праздничные и выходные дни нужно прожить в обычном графике, а свободное время уделить общению с детьми», — добавила Елена Генвальд.

Клиника расположена по адресу: ул. Академика Киренского 32, телефон (391) 205-28-00, (391) 205-28-01.