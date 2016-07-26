Подтверждено, что чемпионат мира по лыжному ориентированию пройдет в Красноярске

На этой неделе в Красноярске работали представители Международной федерации ориентирования (IOF) и состоялся семинар по подготовке судей по этому виду спорта. Напомним, что через два с половиной месяца в столице Зимней универсиады-2019 стартует XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию.

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Сегодня завершился инспекционный визит представителей IOF в Красноярск. В составе делегации работали Сикстен Сильд — международный контролер от IOF; Аркадий Ведин — национальный контролер от Федерации спортивного ориентирования России; Сергей Скрипко — составитель спортивных карт; Карл Йонак — консультант IOF по организации телевизионной трансляции; Сергей Кобелев — заместитель главного секретаря по хронометражу; Алексей Азаров — консультант по организации GPS-трекинга.

Все заинтересованные в проведении чемпионата мира стороны еще раз подтвердили неизменность своих намерений. Сикстен Сильд заверил, что IOF не рассматривает вопрос о переносе главного старта 2017 года в другую страну.

«В нашем виде спорта ни одного случая допинга не было, и наша организация (IOF) не сомневается, что в России, по крайней мере, в спортивном ориентировании это не проблема. Мы не собираемся принимать никаких мер. Все идет по плану. Я уверен, что Красноярск примет чемпионат мира», — отметил Сикстен Сильд.

Члены делегации оценили степень подготовки отдельных лыжных трасс, которые будут использовать во время чемпионата мира. Порадовало количество снега в окрестностях Красноярска, так как даже при наличии системы искусственного оснежения невозможно качественно подготовить сетку лыжней, если отсутствует достаточный снежный покров.

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В ходе визита был еще раз осмотрен кампус СФУ. Его готовность к соревнованиям не вызывает сомнений. Большую работу провели ответственные за телевизионную трансляцию соревнований. Гонки чемпионата мира будут показаны по федеральному телевидению. Все рабочие вопросы по этому направлению решены. Главный момент, которые сейчас волнует IOF, — подготовка объекта. «Академия биатлона» в данный момент находится в стадии реконструкции. Однако график работ, согласованный ранее, выполняется. Есть понимание, какие службы и в какие сроки должны привести стадион в надлежащий вид. У представителей IOF нет сомнений, что Красноярск выполнит и этот пункт соглашения.

Параллельно в Красноярске проходил двухдневный семинар для судей по спортивному ориентированию. Рассматривались вопросы по подготовке службы дистанции, службы GPS-трекинга и системы хронометража SportIdent Air+ . Опытом с коллегами делились судья всероссийской категории, заместитель главного судьи по спортивно-техническому обеспечению чемпионата России 2011 года Игорь Агапов и судья всероссийской категории, главный секретарь ежегодных Всероссийских соревнований «Сибирский Азимут» Андрей Сиднев.

Судьи познакомились с принципами подготовки лыжных трасс для спортивного ориентирования на лыжах в соответствии с международными требованиями, обеспечения безопасности подготовленных трасс, взаимодействия служб чемпионата с секретариатом и Офисом IOF с помощью сервиса IOF Eventor.

Чемпионат мира по лыжному ориентированию состоится в Красноярске с 5 по 13 марта 2017 года. Соревнования пройдут в районе Академии биатлона. Чемпионат является тестовым мероприятием Зимней универсиады-2019 и служит, в том числе, для формирования грамотной команды и отработки взаимодействия различных служб, задействованных в проведении соревнований.