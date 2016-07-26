Объявлен график работы красноярских поликлиник на каникулах

Красноярцам рассказали, как в новогодние каникулы будут работать поликлиники. График работы на выходных опубликовало краевое министерство здравоохранения.

Новогодние каникулы в этом году продлятся всего 8 дней — с 1 по 8 января. Кроме того, выходным днем будет и суббота, 31 декабря. В обычном круглосуточном режиме будут работать все травмпункты, служба скорой помощи и стационары больниц. Поликлиники будут проводить плановый прием пациентов два дня.

«Амбулаторно-поликлинической сетью 3 и 6 января 2017 года с 08:00 до 16:00 будет обеспечен амбулаторный прием следующими врачами: терапевтом участковым, хирургом, педиатром участковым, акушером-гинекологом (в женской консультации), стоматологом (в стоматологической поликлинике), стоматологом детским, а также организована работа процедурного и перевязочного кабинетов. Министерство здравоохранение обращает внимание на то, что записаться на плановый прием к врачу в указанные дни можно заблаговременно», — пояснили в министерстве.

В эти же дни можно будет вызвать врача на дом, посещение больных запланировано до 14:00. Кроме того, медработники будут посещать больных по переданной информации с подстанций скорой медицинской помощи и осуществлять патронажи. Рекомендовано также усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи, в том числе в послепраздничные дни, для выдачи справок и выписок населению.

Травмпункты Красноярска:

травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана, 20 б, тел. (391) 243-16-89;

травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина, 150 корп. 1, тел. (391) 221-03-62;

травматолого-ортопедическое отделение № 3 ул. Джамбульская, 19, тел. (391) 224-29-92;

травматолого-ортопедическое отделение № 5 пр. Красноярский рабочий, 48 в: (391) 262-51-02 — кабинет регистратуры детский; (391) 262-01-55 — кабинет регистратуры взрослый; (391) 262-02-55 — кабинет первичного взрослого приема;

кабинет регистратуры детский; кабинет регистратуры взрослый; кабинет первичного взрослого приема; лор-травмпункт для детей: ул. Юшкова, 22а, тел. (391) 247-80-28;

лор-травмпункт для взрослых: ул. Инструментальная, 12, тел. (391) 264-01-00;

глазной травмпункт для взрослых и детей — ул. Никитина, 1в, тел. (391) 228-07-14.

При неотложных состояниях стоматологическую помощь в Красноярске будут оказывать круглосуточно:

взрослому населению на правобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел (391) 201-10-39);

взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. (391) 221-57-35);

взрослому населению Советского района — в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел. (391) 291-51-55);

детям до 18 лет включительно — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел. (391) 260-23-23, 223-12-23 — приемный покой)

Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8-800-700-000-3