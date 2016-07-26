Банк ВТБ ожидает получить по итогам года более 50 млрд рублей прибыли

Банк ВТБ рассчитывает получить по итогам года чистую прибыль в размере более 50 млрд рублей. Такое заявление заместителя президента — председателя правления ВТБ Михаила Осеевского передает портал «Финансист». «Мы преодолели все проблемы 2015 года: драматическое изменение ставок, цен, сформировали необходимые резервы, и выходим на нормальную прибыльную деятельность, что очень важно для нас», — отметил Осеевский.

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В ближайшие годы ВТБ намерен завершить консолидацию группы, в результате чего получится универсальный банк. Напомним, в мае 2016 года состоялось присоединение Банка Москвы к ВТБ. Дальше, в 2017 году, состоится присоединение банка ВТБ24. присоединения банка ВТБ24 будет реализован в 2017 году.

«Шаг очень ответственный, непростой, в ВТБ24 обслуживаются десятки миллионов людей, и наша задача — обеспечить полную надёжность при переходе. Мы ждём большого экономического эффекта от снижения издержек, интеграции систем, оптимизации наших региональных сетей», — рассказал Михаил Осеевский.

Также рассказал, что темпы роста кредитного портфеля банку обеспечивает именно средний бизнес, а у крупных компаний сконцентрирована прибыль за несколько лет и потребность в кредитовании сейчас заметно снизилась. Наиболее перспективные отрасли последних лет — сельское хозяйство и переработка, которые растут за счёт ограничения импорта и ослабления рубля.

Михаил Осеевский также подчеркнул, что сегодня инвестиционные проекты имеют заметную чувствительность к ставкам по кредитам, поэтому важно обеспечить максимально возможные в текущей ситуации ставки. Банк ВТБ активно участвует в реализации государственных программ по финансированию инвестиционных проектов — так, почти 2/3 кредитов по «Программе 6,5%» выданы банком ВТБ.