В пяти малых населенных пунктах Красноярского края заработала сеть 4G

В Мотыгино, Дзержинском, Есаулово, Усть-Мане и Бугачево заработала сеть 4G «МегаФона». В результате строительства новых базовых станций доступ к высокоскоростному мобильному интернету по технологии LTE получили еще 16 тыс. человек.

Развитие сетей 4G в небольших поселениях направлено к устранению «цифрового неравенства» в крае. Теперь скорость мобильного интернета в пяти поселках сопоставима со скоростями в Красноярске. При этом только в Мотыгино и Дзержинском население превышает 5 тыс. человек, а число жителей в Бугачево и Усть-Мане — менее 1 тыс.

«Красноярский край является одним из лидеров по потреблению интернет-трафика в Сибирском филиале „МегаФона“. Сейчас за одну неделю наши абоненты загружают почти 500 ТБ информации, причем доля 4G-трафика составляет 23 %. На сегодня высокоскоростной интернет 4G „МегаФона“ доступен уже в 93 населенных пунктах края, где проживает почти 2,1 млн жителей. В следующем году мы продолжим развитие сетей 3G и 4G в отдаленных и небольших поселениях», — отметил директор Красноярского регионального отделения «МегаФона» Виталий Молотков.

Максимальная скорость мобильного интернета в поселках Мотыгино, Дзержинское, Есаулово, Усть-Мана и Бугачево по сравнению с технологией 3G выросла в пять раз — до 100 Мбит/сек. Средняя скорость 4G-интернета составляет 30 Мбит/сек, что позволяет скачать фильм HD-качестве за 10 минут. LTE обеспечивает моментальную загрузку веб-страниц, работу видеосвязи в формате высокой четкости, комфортный просмотр YouTube, что особенно актуально для сельских территорий, где не всегда есть проводной интернет.

Для работы в сети 4G/LTE необходима SIM-карта и устройство, поддерживающие данную технологию. Абоненты «МегаФона» могут проверить, работает ли их SIM-карта в сети LTE с помощью команды *507#. Обменять SIM-карту можно в любом фирменном салоне «МегаФон» абсолютно бесплатно. Цены на мобильный интернет нового поколения остаются прежними. Отметим также, что за год число абонентов, использующих 4G-устройства, в красноярской сети «МегаФона» выросло на 53 %.