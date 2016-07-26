Известные девушки Красноярска перевоплотились в кинодив 30-х годов

В красноярском Доме кино открылась фотовыставка «неМое кино». Автор проекта, стилист Дарья Нощик вдохновлялась образами советских кинодив 20-30 годов. Результатом совместной работы с фотографом Евгенией Торбеевой стали восемь портретов, воплотивших восемь эмоций и чувств. В качестве моделей выступили известные актрисы и медийные девушки Красноярска.

Дарья Нощик рассказала о проекте: «Меня как стилиста всегда завораживали и вдохновляли образы кинодив 20-30 годов прошлого столетия. Очень хотелось воплотить образы того времени, перенести их на современниц. Мои героини несут с фотопортретов разные эмоции и чувства, которые свойственны людям. Грусть, тоска. Гнев, ярость. Вдохновение, воодушевление. Любовь, нежность. Высокомерие. Удивление. Тревога, страх. Счастье, радость».

В проекте приняли участие артистка, солистка спектаклей «Голубая камея», «Казанова», «Юнона и Авось» Марина Вишневская, актриса театра Пушкина Яна Няньчук, солистка театра оперы и балета Вера Баранова, певица Надежда Самкова, телеведущие Елена Попенко и Вика Щапова, участница конкурса «Мисс Красноярск-2015», модель и ведущая Аня Краева и модель Полина Мирошниченко. Для них это тоже необычный опыт: одним лишь выражением лица девушкам надо было показать непростые чувства, чтобы зрителю стало сразу понятно, в каком состоянии модель.

Выставка работает в Доме кино. Вход свободный.