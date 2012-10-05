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Известные девушки Красноярска перевоплотились в кинодив 30-х годов
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Известные девушки Красноярска перевоплотились в кинодив 30-х годов

23 декабря 16:52
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В красноярском Доме кино открылась фотовыставка «неМое кино». Автор проекта, стилист Дарья Нощик вдохновлялась образами советских кинодив 20-30 годов. Результатом совместной работы с фотографом Евгенией Торбеевой стали восемь портретов, воплотивших восемь эмоций и чувств. В качестве моделей выступили известные актрисы и медийные девушки Красноярска.

Дарья Нощик рассказала о проекте: «Меня как стилиста всегда завораживали и вдохновляли образы кинодив 20-30 годов прошлого столетия. Очень хотелось воплотить образы того времени, перенести их на современниц. Мои героини несут с фотопортретов разные эмоции и чувства, которые свойственны людям. Грусть, тоска. Гнев, ярость. Вдохновение, воодушевление. Любовь, нежность. Высокомерие. Удивление. Тревога, страх. Счастье, радость».

фотовыставка «неМое кино» Дарьи Нощик
фотовыставка «неМое кино» Дарьи Нощик
фотовыставка «неМое кино» Дарьи Нощик
фотовыставка «неМое кино» Дарьи Нощик

В проекте приняли участие артистка, солистка спектаклей «Голубая камея», «Казанова», «Юнона и Авось» Марина Вишневская, актриса театра Пушкина Яна Няньчук, солистка театра оперы и балета Вера Баранова, певица Надежда Самкова, телеведущие Елена Попенко и Вика Щапова, участница конкурса «Мисс Красноярск-2015», модель и ведущая Аня Краева и модель Полина Мирошниченко. Для них это тоже необычный опыт: одним лишь выражением лица девушкам надо было показать непростые чувства, чтобы зрителю стало сразу понятно, в каком состоянии модель.

Выставка работает в Доме кино. Вход свободный.

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