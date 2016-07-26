Красноярскую усадьбу Сурикова украсили гигантскими вязаными снежинками

В канун Нового года музей-усадьбу Василия Сурикова в Красноярске украсили большими вязаными снежинками. Кружевной наряд специально для усадьбы связала красноярская художница и декоратор Анастасия Безвершук.

Вязаные снежинки размещены на здании усадьбы и ее заборе. В самом музее отметили, что такой узор на фасаде выполнили впервые.

«Органично вписанные в ландшафт усадьбы узоры стали символом традиций матери художника. Прасковья Федоровна плела кружева, вышивала гладью, бисером и гарусом по своим собственным рисункам, а Василий Иванович Суриков бережно использовал „старинное рукоделие“ из родных сундуков при создании известных женских образов», — говорится на официальной странице музея в социальной сети.

Добавим, гигантские кружевные снежинки прикрепили к зданию фасада на скобы.

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Напомним, завтра, 26 декабря, официально откроется ХI Зимний Суриковский фестиваль искусств. Начнется он с презентации литературно-художественной выставки «Суриков и Красноярск» в Центральной городской библиотеке им. Горького. В этот же день впервые выйдет на маршрут «Музейный троллейбус» № 7, оформленный фотографиями с изображением Музея-усадьбы В.И. Сурикова и цветными фотокопиями работ художника.

Инсталляция Анастасии Безвершук является частью проекта «Русский стиль. Сибирский валенок и кружево», стартовавшего в рамках фестиваля. Другая его часть демонстрирует эксклюзивные дизайнерские образцы валенок. Выставка «Сибирский валенок» размещена на территории музея-усадьбы, в бывшей завозне (так раньше называли амбар и конюшню под одной крышей).