Красноярские спасатели по телефону помогли туристам вернуться домой

Спасатели в Красноярске при помощи телефона помогли туристам вернуться домой, сообщили 26 декабря в краевом учреждении «Спасатель».
Заблудившихся туристов спасли накануне сотрудники краевого спасательного отряда. Звонок поступил от мужчины, который рассказал, что вместе с тремя друзьями отправился в заповедник «Столбы», но зашел в незнакомый район и не смог найти дорогу обратно. При опросе дежурный выяснил, откуда шли туристы и какие приметные места они проходили.
На основе этих данных сотрудники отряда примерно выяснили, где именно находятся заблудившиеся туристы, и пояснили, куда им нужно двигаться.
«Путем координации действий в телефонном режиме граждане были выведены из лесу. Оказана помощь 4 туристам», — отметили в краевом учреждении.
Напомним, в настоящее время постоянного поста спасателей на «Столбах» нет. Этот вопрос обсуждается уже много лет, но пока все ограничивается только временными постами, которые выставляются во время массовых посещений. При последнем обсуждении в Законодательном Собрании края сообщалось, что для работы постоянного поста потребуется выделить как минимум 11 млн рублей, а если дежурство выставлять только в выходные и праздничные дни, то сумма составит 5,5 млн рублей, из которых 3 млн — на закупку оборудования.
Добавим, круглосуточный телефон службы спасения: (391) 211-95-88.