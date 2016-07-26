Красноярские спасатели по телефону помогли туристам вернуться домой

Спасатели в Красноярске при помощи телефона помогли туристам вернуться домой, сообщили 26 декабря в краевом учреждении «Спасатель».

Материалы по теме Для дежурства спасателей на красноярских «Столбах» потребуется 5,5 млн рублей

Заблудившихся туристов спасли накануне сотрудники краевого спасательного отряда. Звонок поступил от мужчины, который рассказал, что вместе с тремя друзьями отправился в заповедник «Столбы», но зашел в незнакомый район и не смог найти дорогу обратно. При опросе дежурный выяснил, откуда шли туристы и какие приметные места они проходили.

На основе этих данных сотрудники отряда примерно выяснили, где именно находятся заблудившиеся туристы, и пояснили, куда им нужно двигаться.

«Путем координации действий в телефонном режиме граждане были выведены из лесу. Оказана помощь 4 туристам», — отметили в краевом учреждении.

Напомним, в настоящее время постоянного поста спасателей на «Столбах» нет. Этот вопрос обсуждается уже много лет, но пока все ограничивается только временными постами, которые выставляются во время массовых посещений. При последнем обсуждении в Законодательном Собрании края сообщалось, что для работы постоянного поста потребуется выделить как минимум 11 млн рублей, а если дежурство выставлять только в выходные и праздничные дни, то сумма составит 5,5 млн рублей, из которых 3 млн — на закупку оборудования.

Добавим, круглосуточный телефон службы спасения: (391) 211-95-88.