В Хакасии опекун и чиновница обокрали опекаемых сирот на миллион рублей

В Хакасии будут судить укравшую у сирот 900 тыс. рублей пенсионерку, сообщили 26 декабря в прокуратуре республики.

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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении пожилой жительницы Сорска и специалиста отдела образования администрации этого города отправилось накануне в суд Усть-Абаканского района для рассмотрения по существу. В прокуратуре пояснили, что общий ущерб, причиненный двумя женщинами, составляет более 1 млн рублей, причем пострадали от их действий несовершеннолетние дети-сироты.

63-летняя женщина являлась опекуном 3 несовершеннолетних и при содействии 30-летней специалиста службы сопровождения замещающих семей отдела образования похитила с их счетов более 900 тыс. рублей.

Следователи установили, что молодая сообщница для этого незаконно изготавливала разрешения на расходование денег, принадлежащих несовершеннолетним. Позднее она сама таким же способом получила 125 тыс. рублей, принадлежащих опекаемой ею девочке. Еще до возбуждения уголовного дела чиновница уволилась по собственному желанию.

Пенсионерке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере), а бывшей сотруднице администрации — по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 и ч. 2 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении, совершенное в крупном размере, и присвоение с причинением значительного ущерба гражданину). Законные представители детей уже подали гражданские иски для возвращения денег, принадлежащих сиротам, после чего на имущество опекуна наложен арест. Бывшая сотрудница администрации возместила пропавшие деньги в ходе предварительного расследования.