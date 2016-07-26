В гараже у красноярца нашли более 4 кг «спайсов» (видео)

Красноярские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый в хранении и распространении наркотических веществ арестован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

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Полицейские выяснили, что 22-летний мужчина с целью дальнейшего сбыта хранит наркотики. Злоумышленника задержали, в ходе осмотра его гаража оперативники обнаружили и изъяли свертки и порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза установила, что это синтетические наркотики общим весом 4,4 кг. Во время допроса молодой человек рассказал полицейским, что в пакетах находится наркотическая смесь — «спайс», которую он распространял, делая закладки.

ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривается наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения — арест.