В Красноярске нашлось лишь одно официальное место для фейерверков

В Красноярском крае определили официальные места для запуска фейерверков, сообщили 26 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

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Всего таких мест, по данным спасателей, в крае 24. Самые большие из них могут вместить 2000 человек — это площадь перед Дворцом культуры в Дивногорске, центральная площадь поселка Козулька и территория детского стадиона в Енисейске. Остальные площадки имеют небольшую вместимость — от 1,5 тыс. человек до 80. Стоит отметить, что на каждый район Красноярского края приходится по одной, максимум две площадке. Ознакомится с полным их списком можно на официальном сайте управления МЧС.

Для Красноярска определено лишь одно место — это остров Татышев. В графе «вместимость» указано количество не посетителей, а профессиональных пиротехников — осуществлять запуск праздничного салюта будут 5 человек. Количество зрителей праздничного фейерверка не определяется.

Что касается самостоятельного запуска пиротехники, в пресс-службе пояснили, что делать это можно в тех местах, которые не противоречат традиционным рекомендациям.

Так, для запуска стоит выбирать площадку размером не менее 30-50 метров, свободную от деревьев и строений, заранее ознакомиться с инструкцией, приложенной к изделию, и строго следовать ей. Зрители должны во время запуска находиться на расстоянии не менее 15 метров, но производители отмечают, что для лучшего зрительного эффекта лучше находиться в 50 метрах от запускаемого салюта.