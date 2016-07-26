Красноярская прокуратура потребовала закрыть сайты об изготовлении взрывчатки

Прокуратура Курагинского района Красноярского края через суд потребовала закрыть три сайта с информацией об изготовлении взрывчатых веществ.

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Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в ходе мониторинга было выявлено три сайта, содержащих в свободном доступе видеоролики о способах изготовления в домашних условиях взрывчатых веществ — пороха, черного пороха и химических компонентов взрывчатых веществ. Также в видеороликах содержится информация о способах усиления мощности взрыва.

«Доступ к выявленным сайтам никак не ограничен, не требует регистрации и не содержит каких-либо элементов ограничения доступа. Имеется возможность копирования видеороликов и их пересылки, что способствует распространению информации среди неограниченного круга лиц и не исключает ее использование в террористической и экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе.

По данному факту в Курагинский районный суд прокурор направил исковое заявление о запрете распространения данной информации в сети Интернет. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.