Юные изобретатели Красноярского края собрались на «ТехноЁлку»

В коворкинге Детского технопарка «Кванториум» в Красноярске прошла «ТехноЁлка» для одарённых детей. На праздник собрались 15 самых талантливых школьников региона, чьи успехи в сфере научно-технического творчества в этом году были отмечены на федеральных и международных конкурсах.

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С приветственным словом к юным инженерам и конструкторам из Красноярска, Канска, Ачинска, Железногорска, Кедрового и Емельяново обратился директор детского технопарка Сергей Кениг. «Представителей талантливой молодёжи, таких как вы, мы ждём с нетерпением в нашем Детском технопарке, который откроется весной следующего года. Надеемся, что вы примете активное участие в его образовательной деятельности», — подчеркнул он.

Ребята рассказали о своих инженерных и конструкторских проектах и делились впечатлениями от работы над ними: что их вдохновляло, как готовились к конкурсам, в которых победили. Преподаватели «Кванториума» давали подросткам советы, которые помогут им в дальнейшем творчестве. Среди проектов юных инженеров — картофелесажалка, модели космических аппаратов и выдвижного пандуса, беспроводная станция для подзарядки нескольких мобильных устройств и много других полезных изобретений.

Например, воспитанники кадетского корпуса поселка Кедровый представили своего робота-газонокосильщика, который может работать как автономно, так и с помощью джойстика. В настоящее время ребята дорабатывают модель: сейчас робот работает от аккумулятора, а его авторы планируют поставить на устройство солнечную батарею. Это изобретение принесло ребятам победу на региональном чемпионате JuniorSkills по компетенции «инженерный дизайн», приз регионального чемпионата по робототехнике.

Воспитанник красноярского центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» Александр Ганин стал победителем Всероссийских соревнований по гоночным квадрокоптерам «DRD-Красноярск». Он и его друзья, которые выступили механиками, презентовали собранные самостоятельно гоночные квадрокоптеры, с которыми ребята и победили на масштабных соревнованиях.

«Я раньше занимался авиамоделизмом, а как только услышал, что у нас в шестом лицее открылся ЦМИТ, начал там заниматься. За разработкой дронов я провожу всё своё свободно время. Наши квадрокоптеры способны развивать скорость почти до сотни километров в час. Что касается высоты, то всё зависит от радиосигнала и аппаратуры. Может и до пятисот метров долететь. Лишь бы не потерялся в небе», — рассказал Ганин.

Организаторы мероприятия также подготовили для ребят несколько сюрпризов — научное эксперимент—шоу и развивающий мастер-класс на тему физики и химии. Все участники «ТехноЁлки» получили памятные подарки и сувениры.

Подобные мероприятия, когда в одном месте ребята могут обменяться опытом, организаторы планируют сделать регулярными.