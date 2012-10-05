В Красноярске снесли незаконную АЗС

На ул. Вербная в Октябрьском районе Красноярска по решению суда снесли автозаправочную станцию.

По документам АЗС, построенная в 2003 году, являлась временным сооружением. Срок аренды участка, согласно договору с мэрией, у владельца АЗС истек еще в 2006 году, однако заправка продолжала работать вплоть до недавнего времени «и даже приобрела признаки капитального строения», отметили в пресс-службе УФССП по краю. В связи с этим департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации обратился в суд с требованием демонтировать незаконное сооружение.

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Суд обязал владельца в течение месяца снести АЗС, однако предприниматель это решение не исполнил. Дело было передано приставам. При помощи подрядной организации и во взаимодействии с сотрудниками МЧС автозаправку на днях снесли.

«В настоящее время подрядная организация осуществляет подсчет потраченных на проведение сноса денежных средств, которые впоследствии будут взысканы с должника», — заключили в УФССП по краю.

Отметим, в ведомстве не уточнили название АЗС. По данным справочника 2gis.ru, с адресом на этой улице располагалась одна заправка, принадлежавшая ИП.