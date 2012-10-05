Умение спасать из дыма и покореженного авто продемонстрировали красноярские спасатели

Сегодня, в День спасателя, в Красноярске прошли показательные учения городского Центра обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ.

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Как рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии, сначала специалисты провели учебно-показательное спасение «пострадавшего» при задымлении в здании — его спустили на носилках с крыши. Затем сотрудники Центра продемонстрировали порядок спасения жертв ДТП: используя гидравлическое оборудование, они срезали стойки крыши тренировочного автомобиля, в котором был заблокирован водитель, извлекли его и перенесли в палатку для оказания первой помощи.

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«С экстренными ситуациями сотрудникам отряда приходится сталкиваться практически ежедневно, поэтому каждый из них должен обладать соответствующими навыками, чтобы в нужную минуту оказать необходимую помощь, провести аварийные работы, — пояснил директор МКУ „Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ“ Алексей Колегов. — На сегодняшний день каждый наш сотрудник может оперативно отреагировать на любую сложную ситуацию, начиная от оказания помощи ребёнку, оказавшемуся на закрытом балконе, и заканчивая спасением людей при пожаре».

Помимо учебно-показательного спасения был проведён строевой смотр и занятие по развёртыванию аварийно-спасательной техники и оборудования. Готовность городских спасателей оценил первый заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Он поблагодарил спасателей за мужество и готовность первыми приходить на помощь и пожелал им спокойных будней.

«Спасателям приходится выполнять свои задачи в особых условиях — при паводковых ситуациях, во время пожаров, в дорожно-транспортных происшествиях. Сотрудники „Центра обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ“ работают круглосуточно и готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи, за что мы им, конечно, благодарны», — подчеркнул Титенков.

В 2016 году отряд аварийно-спасательных работ Центра обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ сделал 1077 выездов оперативного реагирования. Из них 152 — на происшествия и угрозу ЧС, и 925 — на оказание помощи населению и организациям. Совместно с другими экстренными службами сотрудникам отряда удалось спасти 63 человека.