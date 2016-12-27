Красноярцы увлеклись микрозаймами

Красноярцы стали брать больше денег в долг у микрофинансовых организаций. Заместитель управляющего Сибирского отделения Банка России Роман Никольский сегодня представил отчет о ситуации на микрофинансовом рынке Красноярска.

Всего за 3 квартала 2016 года с различными микрофинансовыми организациями и компаниями, которые выдают моментальные кредиты и займы, было заключено 123 тысячи договоров на общую сумму 1 млрд руб.

В сравнении с прошлым годом количество таких заемщиков в Красноярском крае увеличилось на 15 %, а также на 28 % в сравнении с тем же периодом 2015 года увеличился объем выданных сумм.

Также было отмечено, что жители края в сравнении с прошлым годом стали чаще пользоваться услугами ломбардов. За 9 месяцев, по данным Банка России, с ломбардами, зарегистрированными в крае, было заключено более полумиллиона договоров займа на общую сумму 3,3 млрд рублей.

«Причины, по которым люди берут в долг в организациях, где это обещают сделать за 5 минут, или же по интернету, можно легко понять. Например, заболел зуб, а до зарплаты еще несколько дней. Или же хочется купить холодильник, а вот внезапно в магазине была объявлена „черная пятница“, а отложенной суммы не хватает. В итоге человек оперативно делает то, что ему нужно, лечит зуб или покупает холодильник, и возвращает долг, отдав, казалось бы, незначительную сумму, накапавших процентов. А иногда ведь и происходят какие-то несчатья или трудности, которые вынуждают граждан туда обратиться. Поэтому я рекомендую всем прежде, чем брать деньги в долг у микрофинансовых компаний и организаций, тщательно проверить, а законно ли они осуществляют свою деятельность, чтобы вы потом не усугубили свое финансовое положение еще сильнее», — предостерег жителей края Роман Никольский.

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Он порекомендовал красноярцам, если они сомневаются в законности существования какой-либо микрофинансовой организации, проверять зарегистрирована ли она в государственном финансовом реестре, данные которого открыты.

Также заместитель управляющего сообщил, что в 2016 году было ликвидировано 70 ломбардов и кредитных потребительских кооперативов, выявлено 1850 нарушений при осуществлении деятельности по предоставлению займов и 20 организаций исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций.