В Красноярске семейная пара крала у таксистов телефоны (видео)

Красноярские полицейские задержали пару сожителей по подозрению в мошенничестве в отношении таксистов. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», преступления совершались в Центральном районе города, всего в отдел полиции № 1 поступило 5 заявлений от водителей такси — они сообщали, что двое пассажиров обманным путем похитили у них сотовые телефоны.

В ходе оперативных действий полицейские установили личности и задержали подозреваемых при очередной попытке совершения преступления. Ими оказались 35-летняя женщина и ее 28-летний сожитель. Они вызывали такси, затем просили у водителя телефон позвонить и скрывались. Похищенные телефоны они сдавали в ломбард.

В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от действий злоумышленников, призывают позвонить в полицию по телефонам (391) 227-37-47 или 227-44-55.