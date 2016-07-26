В Норильске открылись два многофункциональных центра

В двух районах Норильска — Талнахе и Кайеркане — открылись два многофункциональных центра: на ул. Шахтерская, 4, и ул. Бауманская, 10. Ранее они работали в тестовом режиме, теперь могут предоставлять 238 услуг.

С 2013 года работа такого подразделения была организована только в Центральном районе. Нынешним летом на его базе презентован первый в Красноярском крае сектор для бизнеса. Также в тестовом режиме сегодня работает окно МФЦ в поселке Снежногорск.

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«Количество получателей услуг ежегодно возрастает, — отметил мэр Норильска Олег Курилов. — Поэтому мы обеспечили территориальную доступность таких центров для жителей практических всех районов нашего города».

По данным автоматизированной системы электронного управления очередью, с начала года за получением государственных и муниципальных услуг обратились в МФЦ обратились более 115 тысяч норильчан, что на 20 % больше аналогичного периода прошлого года и на 40 % — больше периода 2014 года. Всего же с момента открытия учреждения его клиентами стали более 300 тысяч человек. Наиболее востребованы у населения вопросы, относящиеся к компетенции МВД (УФМС), Росреестра и Пенсионного фонда.