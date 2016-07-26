Оштрафованы продававшие дорогую косметику в кредит красноярские фирмы

После жалоб красноярцев, купивших в кредит косметическую продукцию, оштрафованы компании, работающие в центре косметологии «Эстетик plaza», сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

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Там рассказали, что в течение 2015 и 2016 годов в ведомство поступило более 100 обращений о нарушении прав потребителей компаниями ООО «Норд Аква», ООО «Макси +», ООО «Экселент», ООО «Сальвадор Дали», которые, по данным ведомства, работают в центре эстетической косметологии «Эстетик plaza». По обращениям провели 22 проверки, по итогам которых за выявленные нарушения наложено штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей.

Как отметили в управлении, в основном обращения идентичны и содержат информацию о том, что потребители в телефонном режиме приглашаются на бесплатную косметологическую процедуру, при проведении которой подвергаются «сильному психологическому воздействию», в результате чего приобретают наборы дорогостоящих косметических средств, зачастую в кредит.

«В своем большинстве заявители указывают, что под воздействием применяемого продавцом метода прямых продаж были лишены возможности взвешенно принять решение о необходимости совершения покупки и наличии реальной возможности для ее оплаты, поскольку цена товаров является значительной — варьируется от 50 до 60 тысяч рублей за один набор. В результате последующей оценки содеянного потребители обращаются к продавцу с просьбой вернуть ненужный им товар и прервать кредитные правоотношения с банком. Вместе с тем, получают отказ от удовлетворения заявленных требований по мотиву „косметические товары возврату и обмену не подлежат“», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в нескольких сообщениях потребители указали, что при покупке до их сведения не была доведена достоверная информация о потребительских свойствах товара, а косметика не сопровождалась документами, подтверждающими безопасность. Также красноярцы пожаловались на «некомпетентность специалистов», осуществляющих косметологическую процедуру с использованием названных косметических средств, отсутствие у организации лицензии на медицинскую деятельность.

Но в Роспотребнадзоре по краю напомнили красноярцам, что косметологическая процедура, на которую приглашают по телефону, является демонстрационной и проводится бесплатно с целью предварительного ознакомления с товаром. Эта процедура не регулируется законодательством о защите прав потребителей, не является медицинской услугой и не подлежит лицензированию.

«Если имеет место договор, заключенный „с пороком воли одной из его сторон“, то есть под влиянием насилия, угрозы, обмана, иного существенного заблуждения, такой договор может быть признан недействительным в судебном порядке на основании иска стороны, действовавшей под влиянием вышеперечисленных обстоятельств (статьи 178, 179 ГК РФ). Кроме того, если заключение договора стало результатом противоправных действий продавца (мошенничества), такой факт должен стать предметом рассмотрения правоохранительных органов (полиции)», — добавили в пресс-службе.

Добавим, получить комментарий у представителей медцентра Newslab.ru не удалось — телефон «Эстетик Плаза» после автоответчика переходит в режим «занято».