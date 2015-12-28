Отчима обвинили в 25 случаях насилия над маленькими падчерицами

55-летнего жителя Лесосибирска заподозрили в совершении 25 эпизодов сексуального насилия в отношении трех малолетних падчериц, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

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Сначала мужчине было предъявлено обвинение в покушении на изнасилование 6-летней падчерицы, но затем были выявлены еще 24 эпизода иных действий сексуального характера. По предварительной версии следствия, преступления в отношении 6-летней, 8-летней и 12-летней падчериц мужчина совершил с октября по ноябрь 2016 года, а также весной 2015 года.

Обвиняемый арестован, расследование уголовного дела продолжается. В соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.