Женские колготки не порадовали красноярских экспертов

Красноярский ЦСМ обнародовал итоги тестирования женских колготок — лучшими в ходе исследования признали образцы продукции из Сербии и Китая. При этом при покупке женских колготок специалисты посоветовали ориентироваться не только на известность бренда, но и на содержание эластана (оптимальное — от 5 до 18 %), качество швов и наличие ластовицы.

Напомним, подготовка к оценке образцов женских колготок длилась больше месяца. Для тестирования в торговых сетях Красноярска закупили 10 образцов колготок плотностью 40 den: 4 образца произведены в Сербии, 2 — в Китае, по одному — в Хорватии, Италии, Беларуси и России (Московская область). Цена составила от 85 до 800 рублей за штуку.

На первом этапе изделия отдали на потребительское тестирование студенткам Торгово-экономического института СФУ, которые в течение двух недель носили колготки и записывали их достоинства и недостатки в специальных дневниках. Потребительское тестирование показало лидерство образца debby 40 Trasparenze classic calze collants, выпущенного в Италии.

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Также образцы отправили в аккредитованный испытательный центр Красноярского ЦСМ. Специалисты выясняли, насколько окраска колготок устойчива к поту, сухому трению, стирке, проверяли их на токсичность, содержание свободного формальдегида.

На последнем этапе продукцию по внешнему виду и по качеству изготовления изучала комиссия в составе экспертов Центра стандартизации и метрологии, Сибирского Федерального университета, министерства промышленности, энергетики и торговли, представители торговых сетей.

В итоге эксперты высказали немало замечаний к качеству колготок.

Так, сообщили в ЦСМ, один из образцов — торговой марки «Наш Лидер» (Московская область) — в ходе потребительского тестирования прослужил всего один день. Кроме того, была отмечена и низкая устойчивость образца к поту. Еще один образец, Calzedonia (Хорватия), не соответствовал требованиям безопасности сразу по двум показателям — устойчивости окраски к поту и сухому трению.

«В целом из 10 образцов 8 не соответствовали нормативным требованиям по одному показателю — устойчивости окраски к поту, а один — по двум — устойчивости к поту и сухому трению. В итоге лучшими были признаны образцы колготок Charme 40 Basic line pierre cardin, произведенные в Китае, и Galerie торговой марки Philippe Matignon, выпущенные в Сербии. Они набрали по 20,4 балла. Высокие позиции также заняли колготки торговых марок debby 40 Trasparenze classic calze collants (Италия) — 19,7 баллов, Jo Marie марки Jeannette Ore (КНР) и Fantastico 40 марки OMSA (Сербия) — по 19,3 баллов. Наименьшая оценка у образцов торговых марок „Наш Лидер“ и Calzedonia — 16,2 и 14,8 баллов соответственно», — рассказали в центре.

Как пояснила ведущий инженер отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Яна Соколова, рейтинговая оценка показала в целом невысокое качество исследованных образцов женских колготок: