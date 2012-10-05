Жителям Игарки вручили медали за спасение людей из разбившегося вертолета

Сегодня губернатор Виктор Толоконский вручил пятерым жителям Игарки медали «За спасение погибавших». Награды получили Николай Аносов и четыре сотрудника игарского аэропорта — начальник службы ГСМ Александр Алексеев, техник аэродромной службы Николай Доронин и авиатехники-заправщики ГСМ Иван Меркулов и Дмитрий Шкирко.

Материалы по теме Путин наградил сотрудников аэропорта в Игарке за спасение вахтовиков

Напомним, 26 ноября прошлого года в 2 км от аэропорта Игарка упал вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков. Увидели происшествие местный житель Николай Аносов и работники аэропорта, которые прибыли на место и начали оказывать помощь пострадавшим. Решение о их награждении в середине ноября принял президент Владимир Путин.

Также сегодня нагрудные знаки из рук главы региона получили семь заслуженных работников высшей школы, здравоохранения, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, Виктор Толоконский вручил ведомственные нагрудные знаки «Почетный работник агропромышленного комплекса России», знаки отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», почетные грамоты и благодарности губернатора.

Толоконский заявил, что жители региона всегда будут гордиться мужеством, отвагой и трудовыми достижениями своих земляков. «Вы показываете нам особый пример любви и верности Родине, — сказал губернатор. — Я рад, что именно такие люди живут в нашем крае».